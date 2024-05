Additive Resynthese + FM & Vector Field

Madrona Labs Sumu ist ein Synthesizer Plug-in, das Samples mit additiver Resynthese und zusätzlicher FM in Soundpatches umwandelt und im Stereofeld verteilt. Es besteht aus zehn Sektionen, die um einen speziellen Mehrkanal-Patcher herum entwickelt wurden und bietet laut Entwickler Möglichkeiten, die in keinem anderen Instrument zu finden sind.

Madrona Labs Sumu, Synthesizer Plug-in

In Sumu werden Samples als Ansammlungen von bis zu 64 Teiltönen mit erweiterten Bandbreiten dargestellt. Jeder Teilton kann in Frequenz, Lautstärke und Noise-Anteil dynamisch moduliert werden. Diese Darstellung von Klängen ermöglicht alle Arten von Veränderungen, von natürlich klingenden Time Stretching bis hin zu experimentellen Manipulationen. Mit dem zentralen, mehrkanaligen Patcher kann jeder Teilbereich eines Klangs unabhängig editiert werden. Es können zum Beispiel ein paar Obertöne schnell auswählt und in der Frequenz modulieren oder jeder Teilton entsprechend seiner Frequenz verzögert werden.

Als Ausgleich zu den digitalen Manipulationen gibt es ein virtuell-analoges Filter, das auf dem klassischen 24 dB Moog Ladder-Design basiert.

Die Sektionen werden über virtuelle Patch-Kabel miteinander verbunden. Während in der Patcher-Ansicht alles einfach aussieht, hat jedes Patch-Kabel intern 64 unabhängige Kanäle. Sumu bietet verschiedene Möglichkeiten, diese Daten zu visualisieren, darunter das Space-Modul als 3D-Ansicht für die Position jedes Teilbereichs und ein 64-Kanal-Scope mit Balkendiagramm und horizontalen Wave-Darstellungen.

Madrona Labs Sumu befindet sich noch in einer Public Beta-Version, die zum Early Access-Preis von 129,- US-Dollar angeboten wird. Für die Release-Version 1.0 sind noch weitere Features in Vorbereitung, darunter MPE-Support, mehr LFOs, MIDI-Learn, Tilt- und Blend-Controls für Partials, ein umfangreiche Preset-Library etc. Wenn diese Version erscheint, wird Sumu 179,- kosten. Wer die Early Access-Version besitzt, erhält das Update dann kostenlos.