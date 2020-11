Modartt Pianoteq 7 – Physical Modeling Piano für die DAW

Beste Physical Modeling Pianos

Rund drei Jahre mussten die Freunde des Physical Modeling Pianos auf das Update von Pianoteq warten, jetzt hat Modartt aber Pianoteq 7 vorgestellt. Den Test zum Vorgänger findet ihr hier.

Das französische Unternehmen Modartt hat sich für die neueste Version von Pianoteq wieder einige Verbesserungen und Erweiterungen ausgedacht. So findet man in der siebten Version nun u. a. die drei Instrumente XyloHarp, VibraDrum und GlockenTines. Alles keine echten Instrumente, sie zeigen aber, was mit der neuen Morphing-Funktion von Modartt möglich ist. Das Grundprinzip des Physical Modelings erlaubt ja, sehr detaillierte Eingriffe in den Klangcharakter vorzunehmen und mit Hilfe des Acoustic Morphings lässt sich nun beispielsweise stufenlos zwischen einem Harpsichord und einem modernen Flügel wechseln. Klanglich erlaubt das mit Sicherheit schöne Variationen der Preset-Sounds. Im folgenden Video seht und hört ihr, wie es funktioniert:

Viele Pianoteq-User wünschen sich schon lange eine Layering-Funktion, in der Standard- und der PRO-Version der Software ist diese nun implementiert. Diverse Instrumente lassen sich so nun in Kombination spielen. Doch Modartt wäre nicht Modartt, wenn man sich für diese Funktion nicht etwas Besonderes ausgedacht hätte: So lässt sich beispielsweise die Lautstärke und die Attack-Envelope individuell für jede Note festlegen. Möchte man im unteren Tastaturbereich nur den Flügel hören, setzt man die Lautstärke des zweiten Instruments auf Null. Sollen beide ineinander überblenden, kann man hiermit genau festlegen, wo und in welcher Intensität die beiden zusammen erklingen.

In Zusammenarbeit mit Steinway & Songs hat Modartt für Pianoteq 7 neue Preset-Sounds kreiert. Die Basis stellt ein Model D Concert Grand aus der New Yorker Steinway Hall dar, der erste Flügel aus Steinways Model Spirio|r Reihe.

Pianoteq 7 ist in den drei Versionen Stage, Standard und PRO erhältlich. Die Unterschiede zwischen den drei Versionen könnt ihr der folgenden Tabelle entnehmen:

PIANOTEQ STAGE PIANOTEQ STANDARD PIANOTEQ PRO Included instrument packs 2 3 4 Free KIViR historical instruments X X X VST, AU, AAX, NKS, Standalone X X X EQ, velocity curve, reverb unit X X X Preset (fxp) loading X X X Piano model tweaking X X Advanced tuning X X Microphones setting X X Loads external reverb impulses X X Instrument morphing and layering X X Note-per-note edit: volume, detune, attack envelope X X Note-per-note edit: all other physical parameters X Thousands of editable overtones X Supports up to 192 kHz audio (Stage/Standard: 48 kHz) X

Die Preise belaufen sich auf:

Pianoteq 7 Stage: 129,- Euro

Pianoteq 7 Standard: 199,20 Euro

Pianoteq 7 PRO: 369,- Euro

Darüber hinaus bietet Modartt das Studio-Bundle an, das Pianoteq 7 sowie alle derzeit erhältlichen Instrumenten-Packs beinhaltet. Hierfür verlangt der Hersteller 699,- Euro.