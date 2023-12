Stromversorgung via USB-C

myVolts nimmt mit den Step Up-Adaptern neue Lösungen für die aktuelle Entwicklung der Stromversorgung über USB in das Sortiment auf. Und ein neues Adapterkabel gibt es auch.

myVolts Step Up, USB-C Power-Adapter & Kabel

Mit der Standardisierung für USB-C als universelle Schnittstelle in verschiedenen Bereichen der Industrie wird es auch für den Musikmarkt immer relevanter diesbezüglich zu reagieren. In Zukunft werden wir sicherlich immer mehr Neuerscheinungen mit USB-C Port sehen, aber was ist mit den Millionen von existierenden Desktop-Geräten und Pedalen, die mit einem externen Netzteil auskommen müssen?

Hier setzen die Step Up Power-Adapter an. Es gibt drei Modelle für 9 Volt (minus innen), 9 Volt (plus innen) und 12 Volt (plus innen) mit jeweils 3 A. Zu besseren Unterscheidung sind die Adapter in drei unterschiedlichen Farben gehalten. Wichtig hierbei ist die Unterstützung der Protokolle USB Power Delivery (PD3.0) und Quick Charge (QC3.0).

Die Adapter haben die üblichen Stecker mit 2,1 bzw. 1,7 mm Innendurchmesser und sind gewinkelt. Am anderen Ende ist eine USB-C Buchse, an der man ein entsprechendes Kabel beliebiger Länge anschließt.

Hierfür bietet myVolts das Step Up USB-A to USB-C Kabel an. Es ist 1 m lang und hat einen USB-C Stecker mit integrierter LCD-Anzeige für den Stromverbrauch (W).

Die myVolts Step Up-Adapter soiwe das USB-A to USB-C Kabel kosten jeweils 18,99 Euro.