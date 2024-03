News: AlphaTheta euphonia, professioneller 4-Kanal Rotary Mixer

Der Rotary-Mixer mit dem keiner gerechnet hat

AlphaTheta euphonia – so heißt der neuste DJ-Mixer auf dem Markt. Und dazu noch ein Rotary Mixer. Was dieser kann? Einiges. Wir haben nier nicht „nur“ einen einfachen Rotary-Mixer mit Master Isolator.

Passend zum Namen soll der AlphaTheta euphonia natürlich ein euphorisches Musikerlebnis bieten. Hierbei trifft analoger Sound auf digitale Klarheit.

Ein Garant dafür soll eine analoge Transformator-Schaltung sein, welche gemeinsam mit niemand anderem als Rupert Neve Designs entwickelt worden ist. AlphaTheta gibt hierbei an, dass dies die Obertöne verstärken und so ein detailreiches und energiegeladenes Klangerlebnis bieten soll, wobei natürlich auch Kicks und Bässe wuchtiger rüberkommen sollen. Technisch bedeutetet das 32-Bit-A/D- und D/A-Wandler sowie 96 kHz/64-Bit Fließkomma-Mix-Prozesse im DSP.

Wer sich den Rotary Mixer angesehen hat, sieht natürlich das Display – „Energy Visualizer“ wird diese Anzeige betitelt. Hier bekommt man einen Überblick über Mix und Balance der einzelnen Track-Pegel im VU-Meter-Style. Außerdem im Blick: ein Spektrum Analyzer, der das Signal des Master-Outs anzeigt.

Natürlich muss ein Rotary Mixer wie der AlphaTheta euphonia auch über einen 3-Band-Master-Isolator verfügen. Die Besonderheit? Es lassen sich sowohl integrierte als auch externe Effekte auf einzelnen Frequenzbändern anwenden. Je nach Belieben kann ein Boost-Level für den Isolator ausgewählt werden, +12 dB, +6 dB oder 0 Db stehen zur Auswahl, die letztere Option eignet sich dann für den Einsatz von Hall-Effekten ohne Lautstärkeanhebung.

Wenn wir schon über Effekte sprechen: der AlphaTheta euphonia bietet integrierte Spacial Effekte (Delay, Tape, Echo, Echo-Verb, Reverb und Shimmer) sowie einen Hochpassfilter. Das Timing und ein weiterer Parameter lassen sich über dedizierte Potis direkt ansteuern.

Beim AlphaTheta euphonia sollen komplett neu entwickelte Rotarys im Einsatz sein. Der Knackpunkt hierbei ist die optimale Gewichtung, welche sich bei unterschiedlichen Drehgeschwindigkeiten bemerkbar machen soll. So sollen die Rotarys bei langsamen Drehungen einen höheren Drehwiderstand haben. Dreht man die Rotarys schneller verringert sich der Drehwiederstand was dynamisches Mixen in jedem Stil möglich macht. Hierbei gibt AlphaTheta auch perfektionierte Volume-Curves an, die es dem DJ ermöglichen sollen, sich mehr auf das Mischen der Lautstärkereglung, als auf das Mixen mit Equalizing zu konzentrieren.

Als wäre all das nicht genug, verfügt der AlpthaTheta euphonia über eine verbaute Soundkarte mit USB-C-Anschluss und kann mit rekordbox oder Serato DJ Pro verwendet werden, für letztere Software benötigt man jedoch eine Lizenz.

Anschlusstechnisch gibt es neben den üblichen Cinch-Anschlüssen der Kanäle, Klinke-Anschluss für Booth-Out und XLR für den Master-Out auch vier digitale Ins, eine Kombibuchse für den Anschluss eines Mikrofons, einen Record Out und Send and Return Anschlüsse für externe Effekte oder als Master Insert.

Hier findet ihr das Video für den AlphaTheta euphonia:

Preislich darf man sich hier ebenso warm anziehen, wie der Sound sein soll, allerdings war das klar, wenn nicht nur AlphaTheta, sondern auch Rupert Neve Designs mitmischt. 3799,- Euro soll dieses Schmuckstück kosten.