News: Krischer MS-20 Filter Clone als Minibox

Stand-alone-VCF nach Korg MS-20 Vorbild

Den in Paris ansässigen Entwickler Krischer hatten wir bereits mit seinen minimalistischen Drone-Oszillatoren in dieser Meldung vorgestellt. Nun folgt das ebenso handliche Krischer MS-20 Filter.

Äußerlich ist auch an dem neuen Gerät nicht sonderlich viel dran. Es ist nur eine kleine Metallbox mit drei Reglern, drei Buchsen und einem Schalter. Die Schaltung des Filters stammt ursprünglich vom Korg MS-20, genauer gesagt von dessen Tiefpassfilter. Allerdings wird nicht erwähnt, welche Version des Originals hier nachgebildet wird.

Das Filter wird mit Cutoff und Peak (sprich Resonanz) bedient. Die Cutoff verfügt auch über einen CV-Eingang mit dazu gehörendem Abschwächer, so dass das Filter mit einer externen Steuerspannung, zum Beispiel von Hüllkurve, LFO, Keyboard oder Sequencer moduliert werden kann. Der CV-Eingang ist als 3,5 mm Buchse ausgeführt, was zu den meisten aktuellen semi/modularen Geräten passt. Ein- und Ausgang für Audio sind hingegen 6,3 mm Klinkenbuchsen. Mit einem Schalter kann das Filter auf Bypass gestellt werden. Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil.

Im Demovideo ist zu hören, dass das Filter, insbesondere die Resonanz, recht aggressiv und schrill klingen kann, was auch dem „Geist“ des Originals entspricht. Natürlich ist auch eine Selbstoszillation möglich. Es bleibt abzuwarten, ob Krischer auch noch das passende Hochpassfilter bauen wird, damit man die berühmte MS-Filter-Kombi nachbilden kann.

Das Krischer MS20 Filter kostet 99,- Euro zzgl. Versand. Es wird auch ein Paket zusammen mit dem Drone-Oszillator „Analog Polyphonic Synthesizer“ angeboten.