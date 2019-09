News: Ninja Tune kooperiert mit Erica Synths für das Röhren/DSP-Effektgerät Zen Delay

Filter, Delay & Overdrive in Stereo

Das Erica Synths Zen Delay entstand in enger Zusammenarbeit mit Ninja Tune, dem legendären Londoner Plattenlabel der Sampling- und Performance-Pioniere Coldcut.

Das Zen Delay ist ein Stereo-Effektgerät im Desktop-Format. Es ist, wie der Name sagt, in erster Linie ein BPM-synchronisierbares Delay und zwar auf DSP-Basis. Doch es wird um ein analoges 24 dB Multimodefilter und ein Röhren-basiertes Overdrive ergänzt.

Für das Delay gibt es fünf verschiedene Modi: Tape, Tape Pingpong, Digital Pingpong, Digital und Crossover. Dazu kommt die Einstellung Delay off, um Filter und Overdrive allein nutzen zu können.

Die Features des Ninja Tune / Erica Synth Zen Delay:

Controls

delay time, feedback, delay mod (5 presets), tap button, dry/wet, bypass switch, filter cutoff, resonance, drive, input level, filter mode

Inputs

Stereo In: 2x standard jack

MIDI In: standard MIDI socket

CV In: standard jack

Outputs

Stereo Out: 2 x standard jack

Delay times

1-5000ms with 1/8…x8 of clock/tap rate in beat mode (up to 50 sec)

Das Zen Delay ist ab sofort vorbestellbar, die Auslieferung soll voraussichtlich ab dem 4. Dezember erfolgen. Der Preis beträgt 499,- Euro zzgl. VAT. Für die ersten 300 Besteller gibt es einen Early Bird Preis von 455,- Euro zzgl VAT und ein Zen Delay T-Shirt.