Top News: AVP Synth Cosmwave FX, Desktop Effektgerät

In den letzten Wochen und Monaten berichteten wir mehrmals über neue Desktop Effektgeräte verschiedenster Hersteller und Ausführungen. Nun steigt auch der russische Hersteller AVP Synth auf den Zug mit auf und präsentiert den AVP Synth Cosmwave FX. Dieser bietet die drei Sektionen Phaser, Delay und Flanger, die alle entweder separat oder in Kombination eingesetzt werden können. Separat deshalb, weil jede Sektion auf der Rückseite des Gehäuses eigene Ein- und Ausgänge besitzt. Phaser und Flanger, die beide voll analog ausgeführt sind, verfügen zusätzlich zu den Klinken Buchsen über jeweils einen CV-Eingang. Lediglich das Delay bietet dies nicht und ist dazu als Analog/Digital-Hybrid-Delay ausgelegt.

Wie bereits erwähnt, lassen sich die drei Effekte aber alternativ auch in Kombination nutzen, die Reihenfolge ist fest auf Phaser, Flanger und Delay festgelegt und entspricht also nicht dem Aufdruck/Anordnung der Sektionen auf dem Gehäuse. So oder so, könnte es sein dass sich noch Änderungen ergeben, denn der aktuell präsentierte AVP Synth Cosmwave FX ist nur ein Prototyp.

Aber keine Angst, bei AVP Synth handelt es sich um eine kleine 2-Mann-Schmiede, es wird also schnell, dementsprechend aber auch in begrenzter Anzahl produziert. Wann der AVP Synth Cosmwave FX genau auf den Markt kommen soll, wurde bisher nicht verraten, lange soll es aber nicht mehr dauern. Der Preis soll bei rund 470,- Euro inklusive weltweitem Versand liegen. Kein Schnäppchen, aber wenn es klanglich passt, sind die ersten (angekündigten) 10 Produkte sicherlich schnell weg.

Hier auch gleich ein erster Eindruck des AVP Synth Cosmwave FX: