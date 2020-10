Ortofon VNL Headshell-Tonabnehmer-Systems für DJs

Die Alternative zum Shure M44-7?

Es war schon eine Enttäuschung, als Shure im Jahr 2018 bekannt gab, dass man die Phono-Sparte einstellen würde und damit auch die Tonabnehmer M44-7. Dabei waren doch genau die Headshell-Systeme gerade im Hip-Hop Bereich sehr beliebt. Die Zeit der Systeme ist also durch, Nachbauen für die Nadeln aber gibt es noch. Ortofon hat passenderweise im gleichen Jahr die neuen Ortofon Concorde Systeme vorgestellt. Seitdem ist eigentlich auf dem Markt der Tonabnehmer für DJ-Turntable auch Nichts passiert. Warum auch, es ist nun auch kein Wachstumsmarkt mehr. Der dänische Hersteller schickt jedoch mit dem Ortofon VNL ein neues Tonabnehmer-System auf den Markt und könnte damit möglicherweise den ein oder anderen Shure M44-7 abwerben.

Das VNL ist als System für ein Headshell konzipiert und spricht speziell Turntablisten als Arbeitswerkzeug an, welches die Kreativität fördern soll.

Die VNL soll besonders resistent sein gegen Abnutzung durch Scratchen und zugleich hohes Tracking bieten, also sehr gut in der Rille liegen. Zugleich ist eine optimale Balance zwischen Ausgangspegel und Klangqualität versprochen.

Der Nadelschliff dabei ist sphärisch, jedoch gibt es drei Versionen. Die unterschiedlichen Nadeln unterscheiden sich minimal in technischen Details wie Tracking ability und mögliche Nachgiebigkeit der Nadel auf seitliche mechanische Einflüsse.

Anhand ein bis drei roter Streifen an der Seite der Nadel kann man die unterschiedlichen Nadeln sofort erkennen. Mit den drei Modellen sollen die unterschiedlichen Ansprüche von DJs in der heutigen Zeit perfekt erfüllt werden. In wie weit sich die Systeme tatsächlich im Handling unterscheiden werden wir sicher bald in einem Test herausfinden können.

Aufgrund der Menge der gleichen technischen Daten und Abweichungen werden die Unterschiede wohl sehr gering sein.

Wie auch für alle anderen Systeme verspricht Ortofon auch für das Ortofon VNL beste Verarbeitung und Produktion. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Komponenten mit einem Ultraschall-Verfahren geschweißt werden und somit auch starken Kräften widerstehen können.

Zu den Preisen für das neue System und Nadeln gibt es noch keine Informationen.