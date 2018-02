Test: Denon VL12 Prime, DJ-Plattenspieler

Kein großes Wunder, dass der Denon VL12 Prime auch in diesem Jahr auf der NAMM Show ein interessantes Produkt gewesen sein dürfte. Soweit alles nicht aufregend, aufregender war jedoch, ob er denn nun auch auf den Markt kommen würde. Kein Seitenhieb, wenn man kurz daran erinnert, dass der neue DJ-Plattenspieler aus dem Hause Denon DJ bereits 2016 auf der NAMM Show vorgestellt wurde. Ok, doch vielleicht ein kleiner. 2017 stand das Modell dort nämlich erneut, aber auch in dem Jahr sah man das Produkt nicht im Laden. Es dauerte dann bis zu diesem Jahr, bis Denon DJ den VL12 ausliefern konnte.

Passenderweise erreichte mich ein Modell genau nur NAMM Show und somit war die Frage geklärt, ob man bis zur NAMM Show 2019 warten müsste. Die erste Frage ist also schon beantwortet: Man muss nicht länger warten.

Eigentlich könnte es einem ja auch ein wenig egal sein, ist doch der Markt der DJ-Plattenspieler in den letzten Jahren von verschiedenen Modellen ein wenig überschwemmt worden. Updates zu alten Modellen oder Limited-Editions zu Jubiläums-Zwecken. Zumeist steckt hinter diesen Modellen ein OEM-Hersteller.

Das aber ist genau der Punkt, an dem Denon es spannend macht, denn der Denon VL12 Prime soll explizit nicht aus dieser Produktion stammen, sondern ist selbst entwickelt und produziert. „Von Grund auf neu entwickelt“ oder „eigens entwickelte Werkzeuge“, so schreibt Denon DJ in der Produktbeschreibung.

Ganz ehrlich? Ich habe dran gezweifelt und die Aussage für eine Marketing-Maßnahme gehalten. Derweil kann ich meine ersten Zweifel getrost vergessen. Bevor das Fazit kommt, ist es sehr interessant, einmal einen genauen Blick auf den Denon VL12 Prime zu werfen.

Die Frage, die ja bisher unbeantwortet im Raum steht ist, „kann der Denon VL12 Prime den beiden bisherigen Modellen der Prime-Serien, dem SC-5000 Prime und dem X1800 Prime, das Wasser reichen?“

Denon VL12 Prime – ein erster Blick

Wohl verpackt in Einzelteilen kommt der Denon VL12 Prime ins Haus geflattert. Letzteres Wort ist eigentlich gelogen, denn der VL12 bringt solide 12,4 kg auf die Waage. Der Zusammenbau gestaltet sich problemlos. Gegengewicht aufschrauben, Plattenteller samt Slipmat auf die Spindel (Achtung, zwei kleine Gummi-Stopper auf der Rückseite wünschen passgenau auf einen Ring gelegt zu werden). Kabel sind alle an Bord, so auch ein Headshell und ein Puck für 7-Inches mit großem Lochkreis.

Soweit ist der Lieferumfang schon abgearbeitet. Aufgefallen ist beim Zusammenbau schon der massive Plattenteller mit der durchgehend gummierten Unterseite. Dieser bringt alleine bereits 2,1 kg auf die Waage, 700 g mehr als der Plattenteller eines Technics 1210 MK2.

Mitgeliefert werden auch zwei Nadelbeleuchtungen. Aufgesteckt werden diese, wie man es von aktuellen Modellen kennt, auf einen RCA/Cinch-Stecker. Zwei? Ja, man kann wählen zwischen Schwarz und Silber. Die Nadelbeleuchtungen sind aus Metall und bieten weiße LEDs, warmweiß und kaltweiß und dem zufolge auch unterschiedliche Helligkeiten.

Die 12,4 kg Gewicht kommen natürlich nicht von ungefähr. Der Denon VL12 Prime ist ein verdammt massives Gerät.

Die obere Hälfte besteht aus schwarzem gebürsteten Aluminium, verschraubt am Gehäuse, die Unterseite aus einem Carbon-Verbundstoff. Das Gehäuse läuft nach unten hin schräg zu, die Füße sind in abgerundeten Aussparungen untergebracht. Sie bestehen aus Kunststoff und Gummi mit einer Aluminium-Verkleidung und sind natürlich federnd verbaut. Die Federung sitzt allerdings am Gehäuse. Die Füße können über gut 1,5 cm herausgeschraubt werden, um den Plattenspieler auszubalancieren.