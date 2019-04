Pioneer DJ Toraiz Squid – Multitrack Sequencer

Neuer Multitrack Sequencer für dein Setup!

Ist das „DJ“ in Pioneer DJ noch richtig? Nach dem Toraiz SP-16 als Drummaschine, Step-Sequencer und Sampler, wie auch dem Toraiz AS-1, dem monophonen analogen Synthesizer folgt nun der nächste Schlag: der Pioneer DJ Toraiz Squid.

Mit dem Pioneer DJ Squid betritt Pioneer DJ endgültig das Segment „Produktion, Studio und Live“.

Das zeigt auch bereits das erste Produkt-Video, in dem nicht DJM und CDJ zu finden sind, sondern eine 808, Teenange Engineering und ein Nord Lead.

Der Pioneer DJ Squid wird ein Multitrack Sequencer sein, wie Pioneer DJ selbst sagt, das Herzstück deines Setups. Herzstück? Nun, das Herzstück, die Kontrolle eines Setups mit externen Geräten ist immer ein Sequenzer, sei es als Hardware-Gerät oder von Seiten einer DAW. Pioneer möchte nicht nur das perfekte Gerät für diese Funktion liefern, sondern den Workflow intuitiv gestalten und damit mehr den kreativen Part pushen.

Squid, das steht für „SeQUencer Inspirational Device“. Bis zu 16 Geräte sollte der Toraiz Squid ansteuern können, ob DAW, Hardware-Instrument, Drum-Maschine oder Modular-System. Dafür bietet das Geräte reichhaltige Ein- und Ausgangsmöglichkeiten, CV / Gate out, MIDI In/Out, DIN Sync IN/Out oder Clock In/Out.

Es gibt eine Step Edit Section mit 16 mehrfarbigen gummierten Pads für eine intuitive Kontrolle und den leichten Workflow für Trigger Mode, Transpose Mode, Scale Mode, Interpolation oder Randomizer. Pitch, Gate und Velocity Parameter können angepasst werden durch Regler direkt neben den Pads. Eine Phase Arrangement Sektion gibt Zugriff auf Running Direction, Speed Modulation, Rhytmic Control, Swing oder Melodic Control. Die „Time Warp“-Funktion erlaubt damit einen Schritt zurück um eine erstellte Phrase „zurückzuholen“, wenn diese beim Spielen erstellt, jedoch nicht gespeichert wurde.

Über die USB-Schnittstelle können erstellte Patterns aus der DAW auf den Toraiz Squid geladen werden – oder anders herum.

Dem ersten Video nach zu urteilen verbirgt sich in dem kleinen Toraiz Squid eine ganze Menge Entwicklung, bei der sich Pioneer DJ offenbar hat gut beraten lassen. Alle Funktionen hier aufzulisten würde den Artikel um circa 100 Zeilen verlängern, daher geben wir einfach einmal die Chance sowohl ein Video mit einem Step by Step Durchlauf des Toraiz Squid anzusehen, in welchem die wichtigsten Funktionen genannt werden:

Der Pioneer DJ Squid wird ab genau heute verfügbar sein für einen Preis von 599,- €.