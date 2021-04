Rare Waves Grendel DC-2 Drone Commander 2 im Eurorack

Komplette Drone-Voice als Modul

Rare Waves kündigt mit dem Grendel DC-2 eine verbesserte Version des Drone Commander 2 an. Das 35 TE breite Eurorack-Modul wird in zwei Versionen, mit gebürstetem Aluminium- oder schwarzem Panel und Reglern, angeboten werden.

Der Drone Commander hat schon mehrere Entwicklungsstufen hinter sich. Für den neuen Grendel DC-2 wurden Main-Unit und Expander des früheren DC-2e zusammengefasst und die komplett diskret, ohne spezielle Synthesizer-Chips, aufgebaute Schaltung nochmals optimiert.

Grendel DC-2 ist eine komplette Synth-Voice in einem Modul. Es beinhaltet zwei VCOs, zwei Filter, zwei synchronisierte Sawtooth-LFOs, einen dedizierten, dualen Sine-LFO zur Pulsbreitenmodulation am VCO, eine AR-Hüllkurve, die ein Lowpass-Gate steuert und einen triggerbaren „Slide“-LFO.

Das Modul besitzt 12 Patch-Buchsen für CV-I/Os, vier Clock und Gate-I/Os, zwei Audioausgänge und einen Audioeingang. Alle 12 Regler des Moduls verfügen über eine Zugfunktion, mit der jeweils weitere Parameter wie zum Beispiel Envelope-Gate-on/off oder Filter-Modus eingestellt werden können.

Für den neuen DC-2 wurden die V/Oct-Eingänge überarbeitet. Zwei davon arbeiten mit 1 V/Oct und der Dritte mit 15 V/Oct, was hauptsächlich für Pitchbend und Vibrato gedacht ist. Alle drei Eingänge sprechen die beiden VCOs im Gegensatz zum Vorgänger nun gemeinsam an.

Außerdem besitzt das Modul einen größeren Dynamikbereich, einen besseren Rauschabstand und höhere Ausgangswerte, sowohl am 3,5 mm als auch am zusätzlich 6,3 mm Ausgang.

Der Grendel DC-2 Drone Commander löst einerseits den Vorgänger DC-2e ab, andererseits ist auch die Standalone-Version Grendel DC-2 LTD zumindest auf absehbare Zeit nicht mehr erhältlich. Angaben zu Preis und Verfügbarkeit des DC-2 Moduls liegen noch nicht vor.