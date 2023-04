RIP: Der Musiker Ryuichi Sakamoto ist verstorben

Die Musikwelt trauert: Ryuichi Sakamoto ist mit 71 Jahren verstorben

Die Musikwelt trauert: Wie wir soeben erfahren haben, ist der japanische Komponist Ryuichi Sakamoto am 28.03.2023 verstorben. Er wurde 71 Jahre alt. Ryuichi Sakamoto hatte in seinem Künstlerleben viele Facetten ausgelebt. Vielen mag er nur als Filmkomponist, als Pop-Musiker, als Avantgarde-Musiker, als elektronischer Musiker, als Bossa Nova Musiker, als Mitglied des Yellow Magic Orchestra (YMO) oder als Schauspieler bekannt sein. Fakt ist: Er glänzte in jeden dieser künstlerischen Ausdrucksweisen. Umso schmerzlicher ist es, dass er nicht mehr unter uns weilt.

Der Lebensweg von Ryuichi Sakamoto war schon immer von Musik geprägt. Wie er mehrfach erzählte, war er schon als kleines Kind von Musik fasziniert und hörte heimlich Schallplatten von Bach. Nach eigener Aussage war er eine Art Wunderkind. 1970 studierte er in Tokyo Musik und erlangte einen Abschluss in elektronischer und ethnischer Musik. In seinem Werken wird aber nicht nur dieser Einfluss deutlich, sondern auch seine liebe zur klassischen Musik. Das Hauptinstrument in seinem Leben war aber das Klavier. Ryuichi Sakamoto wird mit seinem Erscheinen in der Öffentlichkeit von Anfang an mit den schwarzen und weißen Tasten in Verbindung gebracht. Je länger seine Karriere dauerte, desto mehr trat das Klavier in den Vordergrund.

1978 erlangte Ryuichi Sakamoto zusammen mit Haruomi Hosono und Yukihiro Takahashi den internationalen Durchbruch als Yellow Magic Orchestra (YMO). Diese Band wird sehr oft mit Kraftwerk verglichen. Wie Kraftwerk auch, setzten Yellow Magic Orchestra auf elektronische Musik, die sie mit Pop-Musik kombinierten. Jedoch hinkt der Vergleich mit Kraftwerk, da Yellow Magic Orchestra nie die musizierenden Roboter auf der Bühne waren. Der am 11.01.2023 verstorbene Schlagzeuger Yukihiro Takahashi spielte ein akustisches Schlagzeug und Haruomi Hosono griff auch zur Bassgitarre. Im Studio machten sie Gebrauch von der modernsten Studio-Technologie. YMO war immer mehr Mensch als Maschine. Bekannte Stücke waren Firecracker, Behind The Mask usw. Die Band löste sich im Laufe ihrer Karriere immer wieder auf und sie fanden auch immer wieder zusammen. Zuletzt spielten sie 2012 miteinander.

Neben seiner Mitgliedschaft bei YMO pflegte Ryuichi Sakamoto seine Solo-Karriere. Sein erstes Solo Album the Thousand Knives of Ryuichi Sakamoto erschien auch 1978. Bis 2023 erschienen 23 Solo-Alben. In dieser Aufzählung ist aber nicht die Filmmusik und seine Kollaborationen berücksichtigt. 1983 zeigte Ryuichi Sakamoto neben David Bowie in dem Kriegsdrama Merry Christmas, Mr Lawrence, was er für ein ausgezeichneter Schauspieler ist. Doch als Schauspieler alleine wollte er nicht in diesem Film erscheinen. Er nahm die Rolle nur an, um den Soundtrack Scheiben zu dürfen. Das musikalische Thema „Merry Christmas, Mr Lawrence“ wurde nicht nur zu einem dominierenden Element dieses Filmes, sondern auch zu der Melodie, mit der man Ryuichi Sakamoto immer in Verbindung bringen wird. Ob dieses Stück groß orchestriert oder nur am Klavier intoniert wird, spielt keine Rolle. Die Melodie ist so unglaublich schön und perfekt ausgearbeitet. Doch sein Durchbruch als Filmmusiker kündigte sich erst an. Ursprünglich war er für Bernardo Bertoluccis filmisches Meisterwerk „Der letzte Kaiser“ als Schauspieler gebucht, doch auch hier übernahm er wieder musikalische Aufgaben. Für dieses Werk bekam Ryuichi Sakamoto 1988 einen Oscar und einen Grammy.

Bis 2022 erscheinen unzählige Soundtracks. Für erneutes Aufsehen sorgte der 2015 erschienene Soundtrack zu The Revenant. Musikalisch war dieser Soundtrack nichts Neues für Sakamoto Fans, denn auf diesem Album war Musik zu hören, die Ryuichi Sakamoto schon seit 2003 mit dem deutschen elektronischen Musiker Alva Noto entworfen hat. Diese Musik hat nichts mit einem großen orchestrierten Soundtrack zu tun, sondern das Klavierspiel von Sakamoto wird durch die minimalistische Elektronik von Alva Noto unterstützt. Zusammen erzeugten sie unglaublich eindrückliche musikalische Landschaften. 2016 hatte ich endlich das Glück, Sakamoto und Alva Noto in Berlin auf einem Konzert zu erleben. Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. Ryuichi Sakamoto übernahm nicht nur Aufgaben am Klavier, sondern auch an der E-Gitarre, an einem Modularsystem und anderen Gerätschaften. Das Konzert baute eine unglaubliche Atmosphäre auf. Der Abschluss wurde dadurch getrübt, dass der engagierte DJ (I Can’t Get No) Satisfaction von den Rolling Stones auflegte. Das war ein Frevel an den Stones und an Sakamoto. Da half nur die Flucht, damit der Eindruck des Konzerts nicht verloren ging. Mehrere Alben sind in der Zusammenarbeit mit Alva Noto erscheinen, der auch auf The Revenant zu hören ist.

Neben Alva Noto teilte Ryuichi Sakamoto eine musikalische Seelenverwandtschaft mit dem britischen Musiker David Sylvian. Ryuichi Sakamoto arbeitete mit dem Mastermind der Pop Band Japan auf mehreren Alben zusammen und David Sylvian war auch immer mal wieder Gast auf den Alben von Ryuichi Sakamoto. Er sang auch auf der Single-Version von Merry Christmas, Mr Lawrence, dass als Fortbilden Fruits erschienen ist. Erwähnen sollte man auch die Alben mit Morelenbaum². Auf denn Alben „Casa“ und „A Day in New York“ führt uns Ryuichi Sakamoto seine Leidenschaft für Bosa Nova Klassiker vor und tritt musikalisch in den Hintergrund. Es ging ihm immer um die Musik.

Welche Musik soll man von Ryuichi Sakamoto empfehlen? Es ist die Frage, was man den für Musik hören möchte. Wer feinste Pop-Musik hören möchte, sollte sich Beauty, Illustrated Musical Encyclopedia oder Chasm anhören. Viele seine Klassiker hat Sakamoto auch als Solo Pianist aufgenommen, wie z.B, auf Playing the Piano. Daneben gibt es all die unzähligen Soundtracks, die teilweise aufwendig orchestriert sind. Wie wäre es mit Ambient und Electronica die natrülich in den Alben mit Alva Noto eine Rolle spielen, aber auch auf dem 2016 erschienenen async oder seinem letzten Werk 12. Wer wissen möchte, wie Kraftwerk auf japanisch klingt, sollte YMO hören.

Ich empfehle aber wirklich jedem die Komposition Merry Christmas, Mr. Lawrence einmal anzuhören. Das war aber nicht seine einzige und letzte Melodie.

Dieser kurze Nachruf kann nur ein Versuch sein, dass Werk irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Das ist unglaublich schwierig. Ich versuchte alles zu sammeln, was er veröffentlichte, doch das war einfach unmöglich. Er war ein umtriebiger, kreativer und arbeitswütiger Musiker. Zwar erschienen zwischen 2016 und 2023 nur zwei soll Alben, aber unzählige Soundtracks, Zusammenarbeiten, Dokumentationen, Konzerte und andere Veröffentlichungen.

2014 wurde bei Ryuichi Sakamoto Krebs diagnostiziert. In der Folgezeit schien es so, als habe er ihn besiegt, aber er kehrte immer wieder zurück.

Ruhe in Frieden. Was für ein Verlust!