Neue Features für die Mehrkanalwandler

Nachdem RME kürzlich das überarbeitete Fireface 802 FS sowie das UFX III vorgestellt hat, bringt die Firma nun die nächste Generation seiner 32-Kanal-Wandler M-32 Pro auf den Markt. Erhältlich ist die Wandler-Serie in einer AVB- sowie einer Dante-Version, dazu kann der Kunde zwischen AD- und DA-Wandler entscheiden.

RME M-32 Pro II, AD/DA-Wandler mit AVB/Dante

Alle M-32 Pro II sind laut RME mit hochauflösenden Wandlerkomponenten und einer vollsymmetrischen Signalführung ausgestattet. Der Dynamikbereich wird mit 120 dB(A) angegeben. Während der M-32 AD Pro II die gleichen analogen Werte wie sein Vorgänger bietet, konnte man beim DA-Wandler den THD+N-Wert auf -111 dB verbessern. Dazu soll die Optimierung der Impulsantwort bei hohen Abtastraten die Digital-Analog-Wandlung weiter verbessern.

Für beste Kompatibilität bietet die M-32 Pro II Serie eine individuelle Kanalumschaltung auf verschiedene Studiopegel – und das bei voller Wandlerauflösung. RME hebt dazu hervor, dass die Serie die von SMPTE empfohlenen +24 dBu bei 0 dBFS bietet und damit lautere analoge Signale verarbeiten kann als die meisten anderen verfügbaren Mehrkanalwandler.

Die von Nutzern häufig geforderte Dante-Konnektivität hat RME direkt in die M-32 Pro II-D Hardware integriert. Sie ermöglicht den Anschluss an andere Audiogeräte über Standard-Netzwerk-Switches. Über die Dante Virtual Soundcard können hiermit bis zu 64 Audiokanäle von einem Computer direkt an die analogen und digitalen Ein- und Ausgänge des M-32 Pro II-D angeschlossen werden.

Die zweite mit AVB ausgestattet Variante des Wandlers sendet und empfängt bis zu 128 Kanäle bei 48 kHz (96@96k, 64@192k) mit einer vordefinierten, festen Latenzzeit. Jedes Gerät teilt außerdem seinen Status und seine konfigurierbaren Optionen über das Netzwerk mittels ATDECC (IEEE 1722.1), was eine nahtlose Integration in deterministische Netzwerke ermöglicht.

Alle M-32 Pro II Geräte sind gegenüber ihren Vorgängern mit einer Reihe von erweiterten Funktionen ausgestattet. Ein zweiter Netzwerkanschluss wurde hinzugefügt, um einen redundanten Betrieb zu ermöglichen. Das Dante-Modell verfügt über einen Netzwerk-Switch-Modus, um mehrere Geräte über den zweiten Port miteinander zu verbinden. Zusätzlich zu den koaxialen Wordclock- und MADI-Ports kann ein optischer MADI-Port mit einem optionalen SFP-Modul aufgerüstet werden – ideal für Redundanz oder Anwendungen, die eine hohe Kanalzahl bei hohen Abtastraten erfordern. Die Kanäle beider MADI-Ports können individuell zu und von AVB/Dante geroutet werden.

Die M-32 Pro II Serie verfügt über mehrere Benutzeroberflächen. Das 2-Zoll-Display mit Dreh-Encoder bietet umfassendes Status-Feedback auf einen Blick und ermöglicht den Zugriff auf Einstellungen direkt am Gerät – einschließlich Clock-Konfiguration, Preset-Management, Einzelkanal-Routing, Überwachung der redundanten Stromversorgung etc.

Die neue M-32 Pro II Serie soll ab dem dritten Quartal 2023 erhältlich sein. Preise hat RME bisher noch nicht bekannt gegeben.