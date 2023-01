RME Audio Digiface AES, USB-Audiointerface mit 14 Ein-/16 Ausgängen

Analog & digital - All-in-One Interface

Zum Jahresstart 2023 stellt RME Audio das neue Digiface AES vor. Hierbei handelt es sich um ein bus-powered USB 2.0-Interface mit 14 Eingängen und 16 Ausgängen, das zusätzlich zu den digitalen I/Os über 2 analoge Mikrofon-/Line-Universaleingänge und 4 analoge Ausgänge (2 XLR, ein Klinkenstecker) verfügt.

RME Audio Digiface AES

Zusammen mit der o. g. Ausstattung, seinen digitalen Anschlussmöglichkeiten, SteadyClock FS, vollem Standalone-Betrieb und eingebautem parametrischen EQ ist das Digiface AES eine interessante All-in-one-Lösung für die Aufnahme und Wiedergabe digitaler und analoger Quellen, sowie flexibles Playback/Monitoring über TotalMix FX.

ANZEIGE

Die umfangreichen digitalen Ein- und Ausgänge, die sich um einen AES/EBU-Eingang und einen XLR-Ausgang gruppieren, umfassen auch S/PDIF Coax, S/PDIF Optical oder 8-Kanal ADAT. Alle I/Os können gleichzeitig genutzt werden, was das Gerät zu einer Art „Schweizer Taschenmesser“ macht, das alle gängigen digitalen Audioformate empfangen und senden kann. Ein integrierter SRC (Sample Rate Converter) kann auf einen der drei Eingänge geschaltet werden, um Taktprobleme zu lösen und sich an andere Abtastraten anzupassen.

Für die analogen Eingänge verwendet RME die bewährten Mic/Line-Preamps in XLR-Combo-Konfiguration des Babyface Pro FS in Form von zwei digital gesteuerten Vorverstärkern mit individuell schaltbarer 48 V Phantomspeisung. Die Schaltungen verfügen über einen in 1 dB Schritten einstellbaren Verstärkungsbereich von 75 dB mit außergewöhnlicher EIN-Performance (Equivalent Input Noise) und hohem Übersteuerungsschutz, aber auch genügend Verstärkung für Mikrofone mit geringem Pegel.

Auf der Rückseite des Digiface AES befinden sich 2 symmetrische analoge Ausgänge über XLR, die zur Ansteuerung von Endverstärkern, aktiven Monitorlautsprecher oder zur Aufnahme genutzt werden können. Der Kopfhörerausgang ermöglicht zusätzliches und unabhängiges Abhören in hoher Qualität, und bietet ausreichende Ausgangsleistung und Lautstärke für hoch- wie niederohmige Kopfhörer.

ANZEIGE

Alle Gerätezustände des neuen Digiface AES lassen sich mittels Drehgeber und mehreren Tastern unmittelbar über die Frontplatte steuern. Dies bietet einen komfortablen und direkten Zugriff auf sämtliche Funktionen. Vier Tasten und der Encoder, das hochauflösende und übersichtliche Farbdisplay sowie eine durchdachte Menüstruktur ermöglichen eine schnelle Änderung und Konfiguration des Gerätes.

Im internen Speicher können sechs verschiedene Gerätekonfigurationen gespeichert werden. Damit verwandelt sich das Interface auf Knopfdruck in eine Reihe von völlig unterschiedlichen Geräten, was besonders im Standalone-Betrieb nützlich ist. Darüber hinaus kann TotalMix FX auch extern über MIDI gesteuert werden.

Mit der SteadyClock FS verfügt das Digiface AES über die neueste Clock- und Jitter-Unterdrückungs-Technologie. Basierend auf einer Femto-Clock, reduziert SteadyClock FS den Eigenjitter-Anteil des Digiface AES auf einen absoluten Tiefstwert.

Im Lieferumfang enthalten sind sowohl der DSP-basierte TotalMix FX Mischer mit seinen umfassenden Routing und Monitoring-Optionen als auch das DIGICheck Analyse-Tool, mit dem die digitalen Datenströme vom und zum Digiface AES in höchster Präzision analysiert werden können.

Ab Februar 2023 ist das RME Audio Digiface AES im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1.999,- Euro.