Flexibles Streaming System

Mit Go:Podcast stellt Roland ein weiteres Produkt aus seiner Go-Serie vor. Erst kürzlich hatten die Japaner die beiden Go Keys 5 und Go Keys 3 Keyboards vorgestellt. Bei Roland Go Podcast handelt es sich um ein Livestreaming-System, das USB-Mikrofon und App verbindet, so dass man damit schnell und einfach Streams erzeugen kann. Egal ob Just-Chatting-Sessions, Interviews, Demos oder Mobile Gaming, vom Go Podcast soll jeder Online-Stream profitieren können.

Roland Go Podcast, Live Streaming System

Das zum Lieferumfang gehörende USB-Mikrofon bietet unterschiedliche Richtcharakteristika, so dass es sowohl für Sprecheraufnahmen als auch anderer Aufgaben gerüstet ist. Über einen USB-C-Port lässt sich das Mikrofon anschließen, direkt abhören lässt sich durch den Anschluss eines Kopfhörer an den Miniklinkenausgang des Mikrofons. Gewandelt wird mit maximal 24 Bit und 48 kHz.

Die zugehörige App des Go Podcast Systems ist flexibel aufgebaut und unterstützt eine Vielzahl von Videosetups für unterschiedliche Streaming-Situationen. Wahlweise lässt sich nur die Frontkamera oder auch Front- und Rückkamera eines iOS-Geräts nutzen um so beispielsweise sich selbst und einen Gesprächspartner aufzunehmen. Für die perfekte Präsentation lässt sich mit der Roland Satellite Camera App auch ein zweites Mobilgerät problemlos als kabellose Kamera einbinden.

Alle iOS Mobile-Gamer können zudem ihren Bildschirm teilen, um das Publikum mit Gameplays zu versorgen. Weiterhin ist es möglich, mehrere Kamerasignale separat aufzunehmen, um offline an einem Content zu arbeiten.

Alles in allem klingt das recht vielversprechend, so dass man mit dem Roland Go Podcast System ein großes Einsatzgebiet abdecken können sollte.

Ab Mai ist das System im Handel erhältlich. Der Preis für das Bundle bestehend aus Mikrofon und App beträgt 139,- Euro. Als Systemvoraussetzungen gibt Roland iOS/iPadOS 16 (oder neuer) bzw. Android 13 (oder neuer) an.