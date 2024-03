Roland GO KEYS 3, GO KEYS 5, Einsteiger-Keyboards mit ZEN CORE

Einsteiger-Keyboards mit ZEN CORE Sounds

Erst vor wenigen Tagen hat Roland das neue Stagepiano RD-08 vorgestellt, nun kommen mit Roland GO KEYS 3 und Roland GO KEYS 5 zwei neue Einsteiger-Keyboards auf den Markt, die sogar mit der ZEN CORE Klangerzeugung ausgestattet sind.

Roland GO KEYS 3 und GO KEYS 5

Die GO-Serie hat Roland schon länger im Programm. Hier zunächst unsere bisherigen Tests aus dieser Serie:

Die beiden neuen Keyboards GO KEYS 3 und GO KEYS 5 gehen als Entertainer-Keyboard durch, denn neben einem sehr großen Klangfundus bieten sie auch eine Begleitautomatik. Schön ist, dass Roland hier die vergleichsweise neue ZEN CORE Klangerzeugung einsetzt und damit eine Sound-Engine integriert, die auch in deutlich größeren und teureren Keyboards und Synthesizern von Roland zum Einsatz kommt. Entsprechend groß ist der Klangvorrat. So bieten die Keyboards über 1.100 Preset-Sounds und über 70 Drumkits. Auf Wunsch lässt sich dies sogar noch erweitern, der Roland Cloud sei dank.

Auch in Sachen Begleitautomatik brauchen sich die Keyboards nicht zu verstecken. Beide sind mit mehr als 200 Styles ausgestattet, die ein großes Einsatzgebiet abdecken. Pro Style stehen jeweils vier unterschiedlich dicht arrangierte Variationen zur Verfügung, auch Intro und Ending sind mit an Bord.

Mit Hilfe einer Akkord-Aufnahmefunktion kann man sich Patterns anlegen oder man greift zunächst auf eines von 300 ab Werk verfügbaren Patterns zurück.

Was sind die Unterschiede zwischen Roland GO KEYS 3 und GO KEYS 5?

Die Tastatur ist es nicht, denn beide Keyboards verfügen über eine anschlagsdynamische Tastatur mit 61 Tasten. Farblich gibt es Unterschiede, denn während es das GO KEYS 3 in den Farben türkis, dunkelrot und blau gibt, bietet Roland das GO KEYS 5 in den Farben weiß und anthrazit an.

Aber auch bei den Anschlüssen und dem Lautsprechersystem unterscheiden sich die beiden, was dazu führt, dass das GO KEYS 5 rund 130,- Euro teurer ist als das GO KEYS 3. Hinsichtlich der Anschlüsse bieten beide Keyboards über einen Kopfhörerausgang, zwei USB-Anschlüsse, Netzteilanschluss (alternativ ist ein Batteriebetrieb möglich), Pedalanschluss und Bluetooth-Schnittstelle. Das GO KEYS 5 bietet zusätzlich einen Stereoausgang sowie einen Stereoeingang, einen Anschluss für ein Expressionpedal, einen dritten USB-Anschluss und einen Mikrofoneingang. Zusätzlich ist das Lautsprechersystem des GO KEYS 5 etwas größer dimensioniert.

Beide Roland GO KEYS sollen in den nächsten Wochen ausgeliefert werden. Die Preise belaufen sich auf 398,- Euro für das Roland GO KEYS 3 und auf 529,- Euro für das Roland GO KEYS 5.