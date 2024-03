Roland RD-08, neues Stagepiano

Einsteiger-Stagepiano mit ZEN CORE Engine

Mit dem RD-08 bringt Roland ein neues Stagepiano auf den Markt. Dieses ist preislich nur knapp unter dem RD-88 positioniert. Ob es nun als Nachfolger für das RD-88 dient oder die Palette der RD-Pianos erweitern soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Zumindest ist das RD-88 weiterhin bei vielen Händlern erhältlich.

Stagepiano Roland RD-08

Das Roland RD-08 ist mit einer PHA4-Standard-Tastatur ausgestattet und bietet den kompletten Tastaturumfang von 88 Tasten. Die PHA4-Tastatur hat sich bei Roland bewährt und wird vom Hersteller in vielen anderen Pianos eingesetzt, u. a. auch im FP-30X. Die Tastatur bietet eine Hammermechanik und die Tasten sind mit Rolands typischer Ivory Feel Beschichtung überzogen.

ANZEIGE

Basis der A-Piano und E-Piano-Sounds ist Roland SuperNatural-Klangerzeugung. Die weiteren Sounds wie Orgeln, Streicher, Bläser, Synthesizer-Sounds etc. stammen dagegen aus der Fantom-Serie bzw. der vergleichsweise neuen Zen Core Engine. Insgesamt bietet das RD-08 über 3.000 Sounds. Optional erweiterbar ist das RD-08 mit folgenden (Roland Cloud) Upgrade-Paketen: SuperNATURAL Acoustic Piano 3, MainStage Support, Wave Expansion Slots, Support für ZEN-Core Sound Packs und USB Audiointerface mit 24 Bit, 48 kHz. Wie das in der Praxis aussieht mit den Erweiterungen, werden wir sicherlich bald in einem Test prüfen können.

Maximal drei Parts lassen sich auf der 88er Tastatur einrichten. Natürlich gehören auch Multieffekte (90 verschiedene Effekttypen), Equalizer sowie Master-Kompressor und Master-EQ zum Funktionsumfang des neuen Roland Stagepianos. Auch Song-Player und Metronom sind an Bord. Das integrierte Lautsprechersystem bietet eine Verstärkerleistung von 2x 6 W.

ANZEIGE

Hinsichtlich der Anschlüsse ist das Roland RD-08 mit einem Stereoausgang (2x 6,3 mm Klinke) plus zusätzlichem Kopfhörerausgang (6,3 mm Klinke) und einem Mikrofon- sowie einem Stereo-Line-Eingang ausgestattet. Drei Pedale (Sustain-Pedal plus 2 Fußschalter) lassen sich anschließen, dazu bietet das Piano zwei USB-Ports für Computer und Massenspeicher.

Affiliate Links Roland RD-08 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 989,00€ bei

Ab sofort ist das Roland RD-08 im Handel erhältlich. Der Preis beläuft sich auf 989,- Euro.