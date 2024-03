Roland x Serato – Special Vinyl zum 303-Tag

Zum Geburtstag dreht sich mal wieder alles rund

Roland x Serato – Passend zum 03.03. gibt es kleine Neuigkeiten seitens Roland x Serato zur Feier des 303-Tages, und zwar gibt es eine extra Doppel-Vinyl, die mehr kann als nur die Software Serato DJ Pro via Timecode zu steuern.

Mit dem Spruch „Blending the past and the present“ möchte man also mehr als eine bloße Hommage an die beiden Gerätschaften auf dem Jahre 1981 präsentieren.

Das durchsichtige, marmorierte Vinyl-Duo kommt dabei in einem denkbar präsentablen Look. Die erste Schallplatte beherbergt ikonische 303 Basslines und die zweite Vinyl pulsierende Beats der TR-606 Drumatix. Musikalisch wurde hierbei auf das Können von J. Rocc, Fast Eddie, Shadow Child und DJ Haus gesetzt, die Flipseite der beiden Schallplatten beinhalten durch die Kollaboration mit Serato natürlich das Timecode-Signal zum Steuern der Software Serato DJ Pro.

Die Tracks der einzelnen Schallplatten sind jeweils im gleichen Tempo und bieten dadurch natürlich einfache Synchronisation beim gemeinsamen Abspielen. Mit Geschwindigkeiten von 66.6 BPM bis hin zu 133.3 BPM ist hier auch alles vertreten. So bekommt man praktische DJ-Tools, die zur Not auch dafür verwendet werden können, den Übergang zwischen zwei DJs zu ermöglichen, wenn nur eine Soundkarte verfügbar ist. Natürlich wurde beim Hardcover designtechnisch auch aufgedreht und wer sieht nicht gern die digitalen Zeichnungen dieser Ikonen?

Alle Künstler versuchten natürlich die Essenz der Maschinen einzufangen und diese gebührend wiederzugeben. Selbstverständlich gibt es persönliche Verbindungen zu den Geräten. So war die erste Drum-Machine die Shadow Child erworben hat natürlich die Roland TR-606. Zudem gibt es auch einen Mix von J. Rocc, mit dem alle Interessenten sich mal die gepressten Sounds anhören können:

Kurzum: hört sich gut an, ist nützlich und sieht klasse aus. Preislich liegt das Doppelpack an Vinyl bei 59,- Euro. Zum Vergleich liegt die „normale“ durchsichtige Variante im Doppelpack bei 49,- Euro. Dahingehend ist die limitierte Version zum 303-Tag nur marginal teurer und bietet mit der spannenden B-Seite noch ein nützliches DJ-Tool für alle Freunde der klassischen Klänge, die bis heute dennoch irgendwie modern wirken. Die Frage bleibt hierbei dann eher, ob man sich nicht eine solche Pressung lieber ins Regal stellen möchte, denn bei dem schicken Cover könnten wir es definitiv verstehen.