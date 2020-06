Sennheiser feiert 75-jähriges Jubiläum mit HD-25 Sonderedition

Sonderedition mit gelben Ohrpolstern

Jubiläen werden in diesen Tagen in der Regel gänzlich anders gefeiert als geplant. Doch wenn es etwas zu feiern gibt, sollte man dies auch tun. Und ein 75-jähriges Firmenjubiläum ist definitiv ein mehr als passender Anlass. Stolze 75 Jahre wird Sennheiser in diesem Monat, im Juni 1945 wurde das im niedersächsischen Wedemark ansässige Unternehmen in einem Bauernhaus in der Nähe von Hannover von Prof. Dr. Fritz Sennheiser gegründet.

Passend zum Jubiläum erwecken nun 75 Storys die Sennheiser-Welt sowie die Geschichte des Unternehmens zum Leben. Sie erzählen von persönlichen Anekdoten hinter den Innovationen, von einzigartigen Sounderlebnissen und sie geben einen Einblick in die Geschichte des Firmengründers.

Durch den Wiederaufbau in der Nachkriegszeit wurde Fritz Sennheiser vom Universitätsdozenten zum Unternehmer und gründete die kleine Firma „Laboratorium Wennebostel“ – kurz „Labor W“. Dort fertigte er Audioprodukte, die beim Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur halfen und die Kommunikation erleichterten.

Nachdem das Unternehmen zunächst Vakuumröhrenvoltmeter und andere Messgeräte produziert hatte, erhielt es im Sommer 1945 den ersten Auftrag zur Fertigung von Mikrofonen. Der Rest ist Geschichte: Das Unternehmen von Fritz Sennheiser entwickelte zahlreiche weitere Audioprodukte und wurde schließlich zu der weltweit erfolgreichen Marke, die noch heute seinen Namen trägt.

Obwohl das Jubiläum in diesem Jahr nicht wie geplant gefeiert werden kann, teilt Sennheiser unter dem Motto „This is Your Crew“ viele magische Momente und Geschichten auf seiner Website sennheiser.com/anniversary. Die Multimedia-Kollektion aus Anekdoten von Mitarbeitern, Kunden, Freunden und Fans verdeutlicht, was Sennheiser so besonders macht. In einer der Geschichten erzählt die Unternehmenshistorikerin beispielsweise, wie sie das älteste Dokument im Sennheiser-Archiv fand: das erste Freigabedokument des British Military Government – ein wichtiger Grundstein für die Entstehung des Unternehmens. Zu Beginn der Corona-Pandemie haben Sennheiser-Mitarbeiter aus aller Welt die Geschichten außerdem um persönliche Bilder und Botschaften aus ihrem Home-Office ergänzt.

Passend zum Jubiläum hat Sennheiser für alle aktuellen Käufer im Monat Juni ein besonderes Angebot: der DJ- und Monitoring-Kopfhörer HD 25 ist zu einem Sonderpreis von 99,- Euro (UVP) anstelle von 149,- Euro (UVP) erhältlich.

Zudem besteht bei jeder Bestellung die Chance, ein Exemplar der auf 25.000 Stück limitierten Sonderedition mit ikonischen gelben Ohrpolstern im Retro-Look zu erhalten.