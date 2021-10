Solid State Logic SSL Fusion Plug-ins: Vintage Drive, Stereo Image, X-Echo

Von der Hardware zum Plug-in

Vor rund drei Jahren brachte SSL seinen analogen Stereo-Prozessor Fusion auf den Markt, der in sich gleich fünf unterschiedliche Komponenten zur professionellen Klangbearbeitung vereint und sich als Multieffekt für den Mix-Bus oder als Teil der Mastering-Kette einsetzen lässt. Nun bringt das Unternehmen nach und nach Plug-ins auf den Markt, die dem Hardware-Prozessor Fusion nachempfunden sind. Im September machten Vintage Drive und Stereo Image den Anfang, nun folgt mit X-Echo ein interessantes Tape Delay.

SSL Fusion X-Echo

Tape Delays gibt es ja eigentlich schon zu Genüge, aber Solid State Logic macht – zumindest auf den ersten Blick – einiges anders. Da lohnt sich definitiv ein genauerer Blick auf das X-Echo Plug-in.

Beispielsweise lassen sich die vier virtuellen Tonköpfe des Plug-ins (sichtbar durch die vier Wellenformen) per Drag’n’Drop so verschieben bis es klanglich passt. Gleichzeitig werden die eingestellten Werte auch nochmal in Form von Notenwerten angezeigt (unterhalb der Wellenformen). Die Bedienung gestaltet sich also recht intuitiv.

Darüber hinaus bietet das X-Echo Plug-in die typischen Parameter wie Wow & Flutter (von „vintage dirt“ bis „modern clean“), Feedback mit Freeze & Kill-Funktion, Saturation, Diffusion, Stereobreite und De-Esser.

Neue SSL Reverbs (Room, Plate, Hall) sind ebenfalls an Bord, auch ein 2-Band-Equalizer kann zum Einsatz kommen.

Das Plug-in ist ab sofort zum Einführungspreis von 139,- Euro erhältlich. Später soll sich der Preis auf 189,- Euro belaufen.

SSL Fusion Vintage Drive

Wer auf der Suche nach Sättigung und leicht Verzerrung ist, könnte mit der Fusion Auskopplung Vintage Drive das passende Plug-in finden.

Neben einer heutzutage üblichen Parallelbearbeitung bietet das Plug-in Regler für Densitiy und Drive, so dass das durchgeschleifte Signal nach und nach Sättigung erfahren kann. Diese wird auch über die separate Anzeige verdeutlicht. Das Eingangssignal kann auf Wunsch per Auto-Gain gepegelt werden, lässt sich aber auch manuell regeln. Presets bekannter Mix-Engineers hat SSL in das Fusion Vintage Drive Plug-in eingebaut, es lassen sich aber auch eigene anlegen.

SSL Fusion Stereo Image

Ein weiteres Plug-in aus SSLs neuer Fusion Serie ist Stereo Image. Dieses zerlegt euer Signal in zwei Teile – Mid- und Side-Signal – und durch Veränderung des Mix-Verhältnisses erhaltet ihr ein mehr oder weniger breites Signal. Dazu lassen sich frequenzabhängige Stereo-Effekte mit Hilfe der Parameter Shuffle und Space erstellen.

Die Einführungspreise von Vintage Drive und Stereo Image sind bereits abgelaufen, diese kosten entsprechend 189,- Euro. Wie eingangs erwähnt, wird SSL nach und nach weitere Fusion Plug-ins veröffentlichen.

Wer Interesse am kompletten Paket hat (u. a. sollen die Plug-ins Violet EQ, HF Compressor und Transformer folgen), kann bei Abschluss des SSL Complete Subscription Bundles auf alle aktuellen und zukünftigen Plug-ins zugreifen. Das Abo kostet monatlich 14,99 US-Dollar.

Die Plug-ins sind über die Formate VST, VST3, AU und AAX auf macOS und Windows einsetzbar. Zur Registrierung ist ein iLok-Konto notwendig, aber kein physischer iLok-USB-Stick.