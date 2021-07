Soundtheory Gullfoss Master, automatisch arbeitendes Equalizer Plug-in

Mix, Live und Mastering - Gullfoss kann alles!

Nachdem Soundtheory im April sein Equalizer Plug-in auf Vordermann gebracht hat, gibt es ab sofort eine weitere Variante des Plug-ins: Soundtheory Gullfoss Master. Damit enthält das Gullfoss Paket nun drei auf unterschiedliche Einsatzgebiete fokussierte Plug-ins, nämlich Gullfoss (Mix), Gullfoss Live (Live Anwendungen) und Gullfoss Master (Mastering).

Das interessante an diesem Equalizer Plug-in ist, dass es automatisch störende Frequenzen aufspürt und ausbessert. Dabei arbeitet es mit bis zu 300 Eingriffen pro Sekunde, analysiert und steuert also alles in Echtzeit. Bei der Geschwindigkeit werden die meisten von uns eher nicht hinterherkommen. …

Hier zunächst das offizielle Video dazu:

Wie anhand des GUI zu erkennen, ist die Bedienung recht simpel gehalten. Die fünf Parameter Recover, Tame, Bias, Brighten und Boost stehen zur Verfügung und erklären sich schnell.

Die erste Version von Gullfoss hatte unser Autor Raphael Tschernuth unter die Lupe genommen. Sein Fazit fiel äußerst positiv aus. Wieso und weshalb, erfahrt ihr in seinem Test. Im April dieses Jahres erschien dann Gullfoss Live:

Damit man die drei Gullfoss Varianten unterscheiden kann, hat Soundtheory diese in drei verschiedene Farben getaucht: Gullfoss (Standard) in blau, die Live Version im dunklen Grau, die Master Variante bietet ein helles GUI.

Gullfoss lässt sich als AU-, VST-, VST3- und AAX Native (alle 64 Bit) Plug-in einsetzen und erfordert mindestens macOS 10.9 bzw. Windows 7. Alle registrierten User bekommen die Master-Plug-in kostenlos, so dass lediglich ein Update notwendig ist. Für Neukunden kostet das Plug-in 166,- Euro und kann nach dem Kauf über die Soundtheory Website heruntergeladen werden.