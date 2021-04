Test: Masterlab Audio DynaQ V2, Split-Processing Plug-in

Frischer Wind am Plug-in-Himmel

Parallele Effektierungen sind gerade im Dynamikbereich nicht mehr aus modernen Produktionen wegzudenken. Kaum einen organischeren und natürlicheren Ansatz gibt es, um sein Material gehörig „anzudicken“ als den völlig weggesquaschten Parallelbus leicht zu seinem dynamischen Originalsignal beizugeben. Dass sich dieses Prinzip auch noch gehörig weiter und in ganz andere Sphären denken lässt, beweisen Andreas Balaskas, Andre Dupke und deren Team mit der Vorstellung des Masterlab Audio DynaQ V2.

Genau wie in Version 1 erhält man hier eine Art dynamischen Equalizer, der allerdings überhaupt nichts mit den dynamischen Equalizern gemein hat, die man bereits aus dem Häusern FabFilter, Melda Productions oder Tokio Dawn Records kennt. Im Gegenteil, dieser neue Ansatz bietet dem Nutzer zwei 5-Band-Equalizer, deren Ausgänge sich über einen vom Eingangssignal abhängigen Threshold frei miteinander verblenden lassen. Somit findet hier eben genau kein Parallel-Processing statt, sondern Split-Processing – die zwei Kanäle des nach der Dynamik aufgeteilten Signals ertönen nie zugleich.

Wie man dieses Prinzip anwenden kann und was für Vorteile sich daraus ergeben, erfahrt ihr hier bei uns im Test.

Blick auf die Oberfläche und die Installation

Wer die Leute hinter dem Plug-in kennt, weiß, dass es sich hier vor allen Dingen um Macher aus dem Mastering-Sektor handelt. Für diesen Prozess wurde das Plug-in auch ursprünglich entwickelt. Somit wurde dafür Sorge getragen, dass das Plug-in auch in HiRes- oder DXD-Umgebungen funktioniert, mit Sample-Rates bis zu 384 kHz lässt sich mit dem DynaQ arbeiten.

Das GUI des Plug-ins gestaltet sich sehr übersichtlich und ist in 25 % Schritten skalierbar. Per Klick auf den Reiter in der Kopfzeile öffnet sich ein Preset-Fenster, das bereits mit einer Reihe an Startpunkten bestückt ist, die von Andreas Balaskas, Andre Dupke, Stephan Bobinger und Patrick Lahme erstellt wurden.

Erstaunlich gering ist die CPU-Auslastung, die das Plug-in verursacht. Auf meinem System verbraucht der Masterlab Audio DynaQ V2 laut Anzeige weniger als ein FabFilter Pro-Q 3.

Der Kauf- und Aktivierungsprozess gestaltet sich einfach und einleuchtend. Nach dem Kauf erhält man einen Aktivierungscode per E-Mail, dieser muss beim ersten Start des Plug-ins eingegeben werden, danach lässt sich loslegen. Eine Demoversion mit vollem Funktionsumfang für einen Monat bietet der Hersteller auf seiner Website an.

Signalflusses im Masterlab Audio DynaQ V2

Nutzt man den Masterlab Audio DynaQ V2 in seiner Signalkette, beginnt die Reise seines Eingangssignals am Split-Punkt in der rechts befindlichen „Dynamic“-Sektion des Plug-ins. Diese geht allerdings nicht Filter- oder frequenzabhängig vor, sondern agiert ähnlich wie ein Gate oder Expander auf den Informationen der Dynamikentwicklung seines Grundsignals basierend.

Festlegbare Threshold-, Attack-, Release- und Ratio-Parameter bestimmen hier allerdings nicht, ob der Prozessor über- oder unterhalb des Schwellwertes einfach dichtmacht, sondern leitet sein Signal bei Überschreitung des Thresholds in die „Above“- und alles, was unterhalb des Schwellwertes liegt in die „Below“-Sektion weiter.

Durch ein für generelle Plug-in-Maßstäbe sehr überzeugendes Metering wird visualisiert, mit welchem Pegel man in das Plug-in hineinfährt und mit welchem man es wieder verlässt. Zwischen dem „In“- und dem „Out“-Metering visualisiert das als „Dyna“ betitelte Meter auf angenehme Art und Weise, wie viel Signalanteil in die obere und wie viel in die untere Sektion wandert, auch der Threshold lässt sich hier mit einem Schieberegler bestimmen. Über den ebenfalls in der Dynamic-Sektion befindlichen Balance Regler wird einem die Möglichkeit geboten, die beiden Sektionen nach dem Split-Prozess noch einmal manuell miteinander zu verblenden.

Das Ansprechverhalten der Dynamik-Sektion lässt sich zudem noch durch Hoch- und Tiefpassfilter via Sidechain beeinflussen und „Above“ und „Below“ lassen sich hier solo hören. Die Sidechain lässt sich zudem auch mit externen Signalen beschicken.

Wie bearbeitet DynaQ 2 das Signal?

Die „Above“- und „Below“-Sektionen präsentieren sich als zwei klassische parametrische 5-Band-Equalizer auf der linken Seite das GUIs. Hier lassen sich sämtliche Bänder einzeln Solo abhören und bypassen. Jedes Band lässt sich per Knopfdruck von einem Glocken- zu einem Hi- oder Low-Shelving-Band umschalten, die Filtergüte lässt sich pro Band in 0,1er Schritten von 0,1 bis 3,0 festlegen.

Über die „Link“- und „Inverse“-Funktionen kann man Bänder aus der „Above“- und der „Below“-Sektion entweder miteinander verknüpfen oder genau gegenteilig arbeiten lassen. Zur Rechten der jeweiligen Equalizer finden sich noch einmal dedizierte VUs zur Visualisierung der jeweiligen Signalanteile in der „Above“- und „Below“-Sektion, auch ein jeweiliger Bypass befindet sich hier.

Möchte man beispielsweise seine Transienten auf dem Drumbus etwas weichzeichnen, aber eine generelle Präsenzanhebung erwirken, fischt man sich über die „Dynamic“-Sektion mit schnellster Attack und hoher Ratio die Transienten heraus und lenkt sie so in die „Above“-Sektion und zähmt hier mit einem Kuhschwanzfilter die Höhen, die über die „Inverse“-Funktion in der „Below“-Sektion dann automatisch „gutgeschrieben“ werden. Ich gebe offen zu, dass dieses Prinzip für mich erst mal ziemlich gefährlich klang, an diesem Punkt hervorzuheben ist jedoch nochmals, dass sich das Plug-in, nutzt man alle Bänder im Link-Modus, auch nur wie ein klassischer Equalizer verhält.

Man versteht es erst nach einer Weile, aber hier findet kein Multiband-Processing statt, sondern eben ein Split-Processing. Einbußen in der Phasenstabilität, die sich gemeinhin durch Band-Split-Frequenzen oder eben dynamischer Phasenschiebung eines dynamischen Equalizers ergeben, bestehen hier auch bei starker Bearbeitung schlichtweg überhaupt nicht. Der einzige wirkliche Grund zur Vorsicht ist das auf Wunsch sehr aggressive Einschwingverhalten des Dynamik-Prozessors. Bei hohen Ratios und kurzen Attack- und Release-Zeiten kann es hier zu Verzerrungen kommen. Hier lohnt es sich, genau hinzuhören und von den Solo-Modi Gebrauch zu machen.

Ein weiteres Beispiel für den Einsatz des Masterlab Audio DynaQ V2 könnte ein Sänger sein, der sich bei der Aufnahme zu sehr zum Mikro hin- oder von ihm wegbewegt. Ist er nah an der Kapsel, kommt es zu einer Überbetonung der tiefen Frequenzen durch den Nahbesprechungseffekt, bewegt er sich von der Kapsel weg, wird er leiser und die Bässe verschwinden ebenfalls wieder. Die lauten Passagen in die „Above“-Sektion gelevelt – Lowshelving-Filter angewendet – und man ist seinem angestrebten und möglichst bündigen Ziel bereits auf natürliche Art und Weise ein gutes Stück näher gekommen.

Sound Design mit dem DynaQ

Bevor die beiden Signale wieder summiert werden, bieten sich dem Nutzer noch einige weitere, eher Sounddesign-artig anmutende Parameter pro Split-Band: eine sehr samtige Sättigung mit „Color“-Einstellung, die über ein einstellbares Tilt-Filter bestimmt, ob sie eher auf hoch- oder tieffrequente Anteile reagiert, lässt sich pro Band anfahren. Auch ein Dry/Wet-Regler pro Sektion befindet sich hier.

Klanglich erinnert mich die Sättigung sehr an die Harmonics aus meinem Dangerous Music 2-Bus+, hier werden gerade und ungerade harmonische gleichermaßen gehörig gepusht oder eben nur leicht betont. Man erhält hier einen transistorartigen Sound – Class-A-Style. Welcher Vorteil sich aus der getrennt anfahrbaren Sättigung beispielsweise ergeben kann:

Zurück zum Drumbus-Beispiel. Moderne Drumsets werden häufig in die Sättigung getrieben, jedoch zumeist so, dass es ihnen zu mehr Kontrolle oder Definition verhilft. Häufig wird hierzu eine Sättigung per Envelope-Follower angewendet, die somit nur – oder am meisten – auf die Transienten anspricht. Mit dem Dyna-Q lässt sich dieses Prinzip durch die klarere Trennung von Transienten und „Bauch“ per Attack und Release des Splits noch deutlich präziser anwenden.

Zu guter Letzt lassen sich auch Stereobreite und Panning unabhängig in beiden Bändern bearbeiten, bevor die Signale wieder summiert werden. Über einen Master-Dry/Wet-Regler lässt sich das bearbeitete Signal mit dem Originalsignal verblenden. Für sämtliche Parameter der Klangregelung gibt es dedizierte Bypass-Knöpfe im Plug-in, was das Einstellen per konstant möglichem A/B-Hören zur reinen Freude macht.

Virtuelle Outputs und Routing-Möglichkeiten

Einen weiteren recht einzigartigen Punkt stellt das letzte Usability-Feature des Masterlab Audio DynaQ V2 dar: Insgesamt fünf verschiedene Stereoausgänge beherbergt das Plug-in, mit denen sich das Signal in seinen entweder bearbeiteten oder nur durch die Dynamics gesplitteten Bestandteilen auf einzelne Eingänge seiner DAW routen lassen.

Die „Above“- und „Below“-Sektionen lassen sich per zwei Plug-in-Ausgängen auf zwei verschiedene Spuren innerhalb der DAW routen – das bedeutet, dass man sich vom DynaQ auch einfach nur die Split-Punkte liefern lassen kann und von dort aus modular seine eigenen Lieblings-Plug-ins oder Outboard verwenden oder sich zu den verrücktesten Sounddesign-Experimenten hinreißen lassen kann.

Die Transienten deines Materials überanstrengen beispielsweise dein Hall oder Delay? Einfach nur „Below“ auf den Return-Weg routen. Das alles geht – und noch so einiges mehr. Die Phase bleibt dabei permanent okay. Es sei denn, man schleust nichtlineare Plug-ins Dritter in den Split-Prozess mit ein.

Klang und Nutzbarkeit des Masterlab Audio DynaQ V2

Nach rund zweiwöchiger Nutzung ist klar: Für den Masterlab Audio DynaQ V2 finden sich deutlich mehr Einsatzmöglichkeiten, als man es zunächst vermuten mag. Natürlich ist er für den subtilen Einsatz auf dem Mix- oder Masterbus geeignet und bereitet hier auch immer wieder Grund zum Schmunzeln, weil sich dem Nutzer einfach eine Eingriffsmöglichkeit bietet, die man vorher noch nicht hatte. Gerade in diesem Kontext, in dem man ansonsten wahrscheinlich zu einem dynamischen Tool mit Bandsplit, Oversampling, Smoothing etc (…) zurückgreifen müsste, bekommt man bei der Nutzung des DynaQ einfach weniger Kopfschmerzen. Auch und gerade beim Einsatz vor der Kompression wird einem hier die Hürde der Angst einfach etwas genommen.

Im Mixdown-Kontext konnte ich mit dem DynaQ tatsächlich nicht nur verbessern, sondern ein oder zwei Mal sogar etwas erreichen, was man als „Rettung“ bezeichnen könnte. Für eine Produktion nahm ich ein gezupftes Cello als Bassline auf und erreichte einen Take, den ich mit meinen begrenzten Fähigkeiten am Instrument wahrscheinlich nicht hätte ein weiteres Mal replizieren können. Leider war das Hauptmikrofon deutlich zu nah am Instrument positioniert, wodurch sich bei manchen Zupfern ein unangenehmes Schnarren und stellenweise extrem laute, helle Attack-Laute ergaben. Durch einen starken Eingriff mit dem DynaQ vor dem eigentlichen Processing konnte ich die Aufnahme retten und verwenden.

Zu guter Letzt folgt wie immer noch eine kleine, aber feine Auswahl an Klangbeispielen. Auf Platz 1 befindet sich das vorhin umschriebene gezupfte Cello. Hier merkt man den Unterschied vor allen Dingen im Mix. Neben den gedämpften Schnarrern ist durch die Anhebung des Basses in der Below-Sektion ein natürliches Sustain erzeugt worden, durch das das Cello als Bass auch neben elektronischen Drums noch sehr gut dasteht. Beispiel 2 ist ein angefangener Drumloop, der von mir aus einer Vielzahl an „Found Sounds“ rund um die Wohnung für eine Produktion angefertigt wurde – bislang mit kaum bis gar keinem Processing und einem kleinen elektronischen Layering für Kick und Snare. Hier habe ich die Transienten ein wenig gesättigt und etwas stärker mit dem EQ eingegriffen – im Nu klingt es nach einem runden und fertigen Produkt. Die Ambience von Beispiel 3 zeigt, wie viel Dimensionalität und natürliche Dynamik sich mit dem DynaQ erwirken lässt, ohne an Zusammenhang zu verlieren. Die letzten drei Beispiele sind Mixbus-Beispiele.