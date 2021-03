TC Electronic stellt System 6000 Native Plug-ins vor

Endlich auch als Plug-ins erhältlich

Der Mastering Prozessor System 6000 von TC Electronic ist weithin bekannt. Nun hat die zum Music Tribe Konzern gehörende dänische Firma das Ganze in mehrere Plug-ins portiert, das klingt spannend.

Was bieten die TC Electronic System 6000 Plug-ins?

Mit der Portierung gibt es ab sofort fünf neue native Plug-ins von TC Electronic zu kaufen: Reverb, Equalizer, Kompressor und True-Peak Limiter sollen euch von nun an beim Mixing, Mastering und in der Post-Production unterstützen. Laut der offiziellen Ankündigung war ein Großteil des originalen System 6000 Teams bei der Umsetzung beteiligt, so dass die Plug-ins klanglich nah an das Original herankommen sollen. Hier zunächst das offizielle Video dazu:

Die fünf Plug-ins MD3, MD4 HD, Nonlin 2, VSS 4 und VSS 3 sind entweder einzeln oder als 5er-Bundle erhältlich, die Preise in US-Dollar (Euro-Preise sind derzeit noch nicht bekannt) haben wir euch unten aufgeführt. Besitzer des VSS3 können mit 100,- US-Dollar Rabatt auf das neue System 6000 Native Bundle upgraden.

Wer die Plug-ins zunächst ausprobieren möchte, findet auf der TC Electronic Website kostenlose Demoversionen dazu.

Als Systemvoraussetzungen gibt TC Electronic Mac OS X 10.13 (High Sierra) bzw. Windows 7 an. Einsatzbar sind sie als AAX-Native, AU, VST 2.4 oder VST 3 Plug-in (64 Bit).

Wer doch lieber gleich auf das Original setzen möchte – und das nötige Kleingeld von 11.990,- Euro hat – findet dieses u. a. hier.

Die Preise der neuen TC Electronic Plug-ins sehen wie folgt aus: