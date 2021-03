IK Multimedia Total Studio 3 MAX, Software-Instrumente und Effekt-Plugins

Über 124 Software-Produkte im großen MAX-Bundle

Der italienische Hersteller IK Multimedia hat so eben die dritte Version seiner allumfassenden Plugin-Sammlung vorgestellt: Total Studio 3 MAX ist ab sofort erhältlich. Nicht weniger als 124 Software Produkte bietet Total Studio 3 MAX in der großen Version. In der abgespeckten SE-Variante sind es immerhin noch 21 Plugins.

Egal ob ihr auf der Suche nach den passenden Tools fürs komponieren, produzieren, designen, mixen oder mastern seid, das IK Multimedia Software Bundle hält mit Sicherheit ein passendes Plugin dafür bereit. Das Daten-Volumen von Total Studio 3 MAX beträgt satte 440 GB.

Mit dabei sind auch die neuesten Entwicklungen der Italiener, so u.a. Sample Tank 4 MAX, Hammond B-3X, MODO Drum, MODO Bass, Syntronik Deluxe und Miroslav Philharmonik 2. Die Bandbreite ist entsprechend groß und bietet von Synthesizer-Sounds über orchestrale Streicher, Bläser und Percussion auch akustische Schlagzeug- und Bass-Sounds. Stilistisch wird man hiermit also definitiv nicht eingeschränkt.

Doch Software Instrumente sind nicht der alleinige Bestandteil von Total Studio 3 MAX. IK Multimedia ist auch für seine zahlreichen Effekt-Plugins bekannt, wovon ein Großteil auch Teil des MAX-Bundles ist. So gehören u.a. AmpliTube 5 MAX, T-RackS 5 MAX, die Guitar-/Bass-Tone Studios (inkl. 14 Artist Collections), MixBox, die Raumklangkorrektur-Software ARC 3 und Lurssens Mastering Console dazu.

Bei der Anzahl der enthaltenen Software-Titel wird es vermutlich schwer den kompletten Überblick zu behalten (für eine komfortabler Installation und Auswahl der Produkte bietet IK Multimedia seinen IK Product Manager an), vor allem weil Total Studio 3 MAX tausende Presets Sounds beinhaltet. Daher hat IK Multimedia auf folgende Seite den kompletten Inhalt zusammengefasst:

Was enthält IK Multimedia Total Studio 3 SE?

Die eingangs bereits erwähnte SE-Version des Total Studio 3 Bundles enthält immer noch 92 GB Daten, die sich auf insgesamt 21 Plugins verteilen. Hierzu gehören AmpliTube 5, MODO DRUM & MODO BASS, SampleTank 4, T-RackS 5 plus Miroslav Philharmonik CE und die Lurssen Mastering Console. Macht genau genommen 3.936 Instrumente und Sounds plus 161 Effekte.

Was kostet IK Multimedia Total Studio 3?

Die SE-Version kostet 594,99 Euro, das komplette Total Studio 3 MAX Bundle 1.070,99 Euro. Beide Versionen sind ab sofort im Webshop von IK Multimedia erhältlich. Für Besitzer der ersten und zweiten Version des Bundles sowie User von Einzeltiteln bieten die Italiener diverse Update-, Upgrade- und Crossgrade-Preise.

Einen guten Überblick und Einstieg in das Total Studio 3 SE und MAX Bundle bietet IK Multimedia mit Hilfe der aktuellen Videos. Diese findet ihr hier.