Sonible Smart EQ 4, Equalizer-Plug-in

Smarter EQ für Einzelspuren und Mixes

Die österreichische Firma Sonible hat sich im Bereich der smarten Plug-ins mittlerweile einen guten Ruf erarbeitet, bietet sie doch unterschiedlichste Lösungen für Dynamik-, Hall- und Effektbearbeitungen an und kombiniert diese mit intelligenten Features. Mit dem Sonible Smart EQ 4 kommt nun ein neues Equalizer-Plug-in auf den Markt.

Sonible Smart EQ 4

Mit Smart EQ 4 macht Sonible einen weiteren Schritt vorwärts in Sachen spektrales Mixing und Multitrack-Unmasking mit künstlicher Intelligenz. Der neue Equalizer soll es Anwendern ermöglichen, sowohl Bottom-Up als auch Top-Down zu mischen.

Der smart:filter genannte Teil in diesem Plug-in soll Spuren in Sekundenschnelle spektral ausbalancieren und ermöglicht spektrales Mischen mittels einfachem Drag & Drop. Die Flexibilität des Plug-ins wurde laut Entwickler dank zahlreicher neuer Funktionen noch einmal deutlich erhöht.

Die Features des Sonible Smart EQ 4 im Überblick:

Die smart:filter Technologie stellt spektrale Balance in einzelnen Spuren/Bussen/ganzen Mixes her und ermöglicht eine intelligente kanalübergreifende Bearbeitung zwischen Instanzen

Spektrales Mischen per Drag & Drop – Gruppen-Ansicht zur Erstellung einer Unmasking-Hierarchie von bis zu zehn Spuren

„Fernbedienung“ von EQs mehrerer Spuren aus einer beliebigen Instanz derselben Gruppe heraus

Große Auswahl an Profilen für Instrumente, Sprache und ganze Mixes

Erstellen eigener Profile aus Referenztracks

Dynamische Verarbeitung für Standard-Filter mit Threshold-, Ratio-, Attack- und Release-Reglern

Wählbarer Bearbeitungsmodus für den smart:filter (Track, Group, Track & Group)

Auto Gain, M/S-Verarbeitung, smart states

Benutzerdefinierte Lernzeit für die smart:filter-Berechnung

Der Smart EQ bietet eine hierarchische Kontrolle über Multitrack-Unmasking und in Version 4 kann jede Instanz derselben Gruppe nun von jeder anderen Instanz aus gesteuert werden. Die KI-gestützten Profile des Plug-ins wurden ebenfalls verbessert und erweitert: Neue Genre-basierte Mix-Profile und eine Importoption für Referenztracks stehen nun zur Verfügung, Smart EQ kann diese als Zielcharakter für Spuren nutzen.

Der smart:filter wurde in jeder EQ-Instanz um einen Smoothing-Parameter für eine sanftere Filterung erweitert. Standard-Filter können nun als dynamischer EQ fungieren und sind mit Kompressor-ähnlichen Funktionsreglern ausgestattet. Zusätzlich kann jetzt auf eine Auto-Gain-Funktion zurückgegriffen werden, die Lautstärkeunterschiede automatisch kompensiert.

Top-Down- oder Bottom-Up-Mixing: Die traditionelle Art ein Projekt zu mischen, indem man mit einzelnen Elementen beginnt und einen Mix Stück für Stück aufbaut, wird Bottom-Up-Methode genannt. Diese bewährte Arbeitsweise ist mit Smart EQ 4 weiterhin möglich – durch eine einfache Steuerung des Charakters eines jeden Kanals des Mixes und dank der spektralen Bearbeitungsmöglichkeiten, die das Plug-in bietet. Mit Smart EQ 4 ist aber auch noch eine andere Herangehensweise möglich. Im Gruppen-Modus kann ein Mix top-down definiert und eine Unmasking-Hierarchie von bis zu 10 Smart EQ-Instanzen erstellt werden. Dadurch legen Anwender eine Priorisierung für jeden smart:filter fest, damit bestimmte Spuren in den Vordergrund, manche in die Mitte und andere in den Hintergrund rücken.

Jeder smart:filter in Smart EQ 4 verfügt über drei Modi: „Track“ sorgt für spektrale Balance im Eingangssignal des Kanals; „Group“ beeinflusst den Kanal nicht, reduziert aber das Masking zwischen ihm und anderen Gruppenmitgliedern; „Track und Group“ wendet beide Funktionen auf den Kanal an.

Der smart:filter ist das Herzstück von Smart EQ. Er balanciert das Signal auf Basis eines Zielprofils wie Schlagzeug, Bass, Gesang oder dem Universal-Profil aus. In Smart EQ 4 stehen neue Mix-Profile bereit, die mit ganzen Mixes aus ausgewählten Genres trainiert wurden. Dank des neuen Referenz-Features kann ein fertiger Track oder ein einzelnes Instrument geladen werden und Smart EQ 4 emuliert den spektralen Charakter und die Balance auf dem ausgewählten Kanal oder Bus.

In Version 4 kann nicht nur verfolgt werden, wie andere Instanzen von Smart EQ innerhalb der gleichen Gruppe aufeinander reagieren – ihr Verhalten kann individuell überwacht und die Parameter jeder Instanz von der Gruppe aus geändert werden: In der Gruppenansicht ist eine Auswahl von zwei EQ-Kurven möglich, die dann direkt im selben Fenster für eine Bearbeitung bereitstehen. Außerdem können hier auch für alle Instanzen separate Profile gewählt und die Analyse für den smart:filter durchgeführt werden.

In der Track-Ansicht hat die aktuelle Instanz Vorrang, jedoch sind die Gruppeneigenschaften und Platzierungen weiterhin zugänglich und können geändert werden. Neben dem smart:filter verfügen nun auch die Standard-Filter in Smart EQ 4 über eine Dynamik-Option mit Reglern für Threshold, Ratio, Attack, Release und Range. Diese „normalen“ EQ-Bänder können neben oder anstelle des smart:filters in jeder Instanz von smart:EQ 4 eingesetzt werden.

Smart EQ 4 ist bis zum 20.01.2024 zum Einführungspreis von 89,- Euro erhältlich. Der reguläre Preis beträgt 129,- Euro. Für bestehende Kunden von Sonible gibt es diverse Upgrade-Angebote.