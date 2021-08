Sound Objects Gek.kon, monophoner Hybrid-Synthesizer

Artefakte im Oszillator

Sound Objects Gek.kon ist ein monophoner Synthesizer mit LoFi-Appeal. Der Hersteller bezeichnet ihn zwar als digital, doch im Grunde genommen ist es ein hybrides Konzept.

Ein Prototyp von Gek.kon wurde schon vor Monaten auf der Instagram-Seite des russischen Entwicklers gezeigt, da trug er noch eine kyrillische Beschriftung. Inzwischen ist man aber zu englischen Bezeichnungen der verschiedenen Sektionen des Synthesizers übergegangen.

Das Besondere an Gek.kon sind seine beiden Oszillatoren. Man kann zwischen Saw, Triangle, Sine und Square wählen, wobei die Signale digitale Artefakte beinhalten, wodurch sich das Klangspektrum erweitert. Mit einem einfachen analogen Filter lässt sich das OSC-Signal glätten, so dass man Klänge von LoFi bis klassische „Vintage Waveforms“ erzielt.

Mehr wurde offiziell noch nicht bekanntgegeben. Aus dem Demovideo, das leider nur in einer geringen Auflösung vorliegt (LoFi-Video?) kann man immerhin noch ein paar Features erkennen. Es gibt eine Modulator-Sektion, offenbar einen LFO, der vier Taster zur Adressierung der Ziele besitzt. Die Amp-Sektion verfügt über eine eigene ADSR-Hüllkurve und in der Filter-Sektion gibt es zwei Cutoff-Regler für die beiden Oszillatoren sowie eine gemeinsame Resonanz.

Der MIDI-Kanal wird über ein einstelliges Display angezeigt. Ein Hinweis auf die Möglichkeit zum Abspeichern von Sounds findet man nicht, obwohl im Video Preset-Namen eingeblendet werden. An Anschlüssen scheint es lediglich einen Audioausgang, einen MIDI-Eingang und eine 9 V Buchse für ein externes Netzteil zu geben.

Sound Objects Gek.kon wird nach Vorbestellung über die Website von Modular Moon gefertigt, was ca. 30 Tage dauert. Danach wird das Gerät versendet, was noch einmal 2 bis 10 Tage dauern kann. Der Preis beträgt 350,- Euro zzgl. Versand und Steuern sowie ggf. Einfuhrzoll.