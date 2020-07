Test: Dreadbox Typhon, Analog Synthesizer mit Effekten

Gigant, Asteroid, Schallsignalgerät

Die griechische Schmiede Dreadbox, von der man dankenswerterweise seit Anbeginn ihrer Existenz sehr regelmäßig hört, hat mal wieder Neues geschaffen. Dieses Mal jedoch, wie in letzter Zeit öfters, nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Innovationsbringer Sinevibes, das auch die Giganten der Branche à la Korg, Native Instruments und Co. mit Software und Effekten versorgt. Die ideale Kombination – zwei kontrastreiche Welten begegnen sich hier: Zwei gewohnt schmalzige VCOs aus griechischen Hause schlummern hier unter der Haube, gemeinsam mit einem vierpoligen Extrem von VCF – wovon aus das Signal allerdings in eine DSP-Unit von Sinevibes fließt, die in Losless-Qualität (32 Bit, 96 kHz) ihren Dienst tut. Hier bekommt man nicht nur 12 verschiedene DSP-Effekte geboten, auch für den Sequencer mit 32 Steps wie die Modulationsquellen zeigt sich Sinevibes verantwortlich.

Was diese Symbiose ansonsten noch für Vorteile mit sich bringt: Speicherbarkeit. Der digitale Part des Gerätes lässt das Abspeichern von bis zu 256 Presets zu – und hiermit noch nicht genug: Das komplette Gerät lässt sich in all seinen Parametern via MIDI-CC steuern. Natürlich, das ist der Zahn der Zeit – allerdings ist das Gerät in seinem längsten Maß gerade einmal so breit wie meine Fingerspannweite.

Gehen wir dem Gerät einmal auf den Grund und finden heraus, was der Dreadbox Typhon zu leisten im Stande ist. Gleich noch zu Beginn: Vor einigen Jahren kam ich das erste Mal durch den Kauf eines Erebus V1 mit Dreadbox in Kontakt – der Brand war klein und ich wünschte mir einen Patch-Punkt für die Pulsbreitenmodulation – dieser wurde mir vom Chef Yiannis persönlich angebracht und wir hatten einen ganz tollen Kontakt zueinander. Was seitdem mit dem Unternehmen passiert ist – und auf welche Art und Weise – ist einfach nur beeindruckend wie lobenswert. Die Schmiede hat seit Anfang an ihren zerrigen „Class A“ 80er Sound und man ist sich sehr treu geblieben – hat sich aber gleichzeitig sowohl was die Produkte als auch den Markt angeht auf großartige Art und Weise avanciert und ausgeweitet! Chapeau!

Die Basics zum Dreadbox Typhon

Klein und extrem handlich ist er, vielleicht 12×24 cm, und 3 cm hoch, er wiegt schätzungsweise knapp unter 1 kg, was maßgeblich durch das robust anmutende Metallgehäuse bedingt sein dürfte. Dieses ist oberseitig verschraubt und in einem angenehmen Dunkelgrau gehalten, das wiederum durch gelbe und türkise Akzente gestützt wird – Schriftzüge im Miami Vice Style – fancy. Potis und Schieber sitzen sehr gut im Gehäuse und vermitteln ebenfalls einen sehr robusten Eindruck – erstere kennt man bereits von anderen Geräten der Produktfamilie, die Fader sind vernünftige Baukasten-Fader. Ein Blick auf die Rückseite offenbart einen weiteren Vorteil: Der kleine Dreadbox Typhon bezieht seinen Strom über USB und benötigt kein dediziertes Netzteil – möchte man ihn ohne Computer betreiben, so tut auch ein Handy-USB-Ladebrick für die Steckdose zuverlässig seinen Dienst. Was sich hier hinten sonst noch befindet: MIDI In und Out, kleine Klinke in Stereo als Kopfhörerausgang, Stereo-Main-Out durch zwei große Klinken gelöst sowie eine kleine Monoklinke als externen Eingang.

Der analoge Part des Dreadbox Typhon

Der erste Blick offenbart dem Nutzer ein relativ klassisches Layout – ganz links befinden sich die Drehregler für Filter-Grenzfrequenz, Q-Faktor sowie der stufenlos regelbare Einflussgrad der Envelope-Hüllkurve auf das Filter. Die rechten drei Regler wiederum halten einige weitere, vereinfachte und Performance-orientierte Einstellungen bereit: So lassen sich hier per One-Knob-Kontrolle sowohl die im Vorhinein über die Encoder-Fader eingestellte Amp- als auch die Filterhüllkurve strecken oder stauchen – sehr sinnvoll, so muss man während der Performance nicht über Second-Funktionen wieder die Envelope-Parameter auf den Encoder aufrufen. Hier befindet sich außerdem noch die Master-Lautstärke des Gerätes. In der Mitte dieser Poti-Armada findet sich das Corpus Delicti: die Oszillator-Sektion, die sich zwar mit zwei Reglern begnügt – klanglich aber einiges bereithält.

Mit dem großen Poti lassen sich Schwingungsformkombinationen und -verschaltungen für den zweistimmigen Multi-VCO auswählen. Das Überblenden zwischen diesen erfolgt stufenlos. Mit dem unteren, kleineren Poti lässt sich die zweite der beiden Stimmen in einer Fußbreite von zwei Oktaven (aufwärts) gegen das erste stimmen. Entscheidet man sich für die Einstellung der Schwingungsform ganz links, so erhält man zwei Sägezahnschwingungen, die linear angesteuert werden – hier erhält man FM-Synthese! Rechts daneben befindet sich eine obertonarme Dreiecksschwingung. Diese ist zwar jedoch nur einstimmig, lässt sich aber mit dem FM rechts daneben ineinander blenden. Darauf folgt die Dreadbox-typische fette Pulsschwingung, in Kombination mit der gegenstimmbaren Dreiecksschwingung – woraufhin die Pulsschwingung in solo in der nächsten Einstellung folgt. In der darauffolgenden bleibt die Pulsschwingung als Grundton erhalten, die gegenstimmbare wird allerdings hier durch einen Sägezahn ersetzt – dieser folgt in der nächsten Einstellung solo, woraufhin in der letzten Einstellungen zwei Sägezähne (einer wieder verstimmbar) zum Abschluss ertönen. Wenn das keiner optimalen Nutzung der vorhandenen Ressourcen, gemessen am Budget entspricht, dann weiß ich es auch nicht! Diese Art „Preset Vielfalt“ in Kombination mit dem stufenlosen Überblenden bereitet große Freude.

Die Sinevibes Effektsektion, Sequencer und Envelopes

Von hier aus weiter in den „Nullen und Einsen“-Teil der kleinen Zauberkiste. Unten rechts befinden sich hier zunächst einmal fünf Multi-Fader-Encoder. Es liegt nahe: Per Knopfdruck auf den links daneben befindlichen „Filter EG, Amp EG“-Knopf lassen sich hiermit die digitalen Hüllkurven für Filter und Amplitude jeweils als ADSR programmieren. Die digitalen Envelopes sind so knackig, wie sie eben sein können und tun dem ansonsten extrem wuchtigen Oszillator-Konstrukt sehr gut, hier erhält man eine gute Kontrolle. Die Fader dienen auch der Kontrolle aller Reiter in der Effektsektion, die sich über den kleinen Push-Encoder rechts neben dem kleinen Display aufrufen lassen.

Man könnte denken, der ganze Prozess sei eine ziemlich hakelige Angelegenheit, tatsächlich geht hier aber spätestens nach einem Tag mit dem Gerät alles in Windeseile von der Hand. Genauso könnte man denken „für den Preis lässt sich hier sicherlich nicht viel machen“, doch die Wahrheit sieht ganz anders aus. Hier findet man ganze drei Modulatoren mit zusätzlichen Quellen wie Sample&Hold, einem LFO sowie den Envelopes und sogar einem eigenen 32-stufigen Stepsequencer PRO Modulator, sodass sich hier Poly-Maße par excellence programmieren lassen können!

Hier lassen sich Parameter aus der Analog-Sektion beeinflussen wie etwa die Schwingungsform, Filter-Cutoff oder Resonance, aber natürlich genauso jene aus der digitalen Abteilung – die im Übrigen ganze 12 verschiedene Effekte bereithält, von denen sich ganze drei Stück auf einmal verwenden lassen. Diese teilen sich sehr sinnvoll in drei Slots auf: Slot 1 birgt die Distortion, Clipping- und Bit-Reducing-Algorithmen und sechs, mit denen sich die Grundtextur des Sounds schon einmal maßgeblich verformen lässt. Slot 2 bringt die kurzen Laufzeit- und Delay-Effekte wie Chorus, Flanger und Ensemble-Chorus. Der letzte Slot hält lange Delay-Effekte, darunter auch ein Ping Pong sowie einen Reverb bereit. Selbstverständlich gibt es somit auch einen maximal 32-schrittigen Sequencer für die Synthesizer-Stimme, dieser lässt die Programmierung der Gate-Länge, Oktavlage, → Velocity und Notenhöhe zu. Für die Sequenz im Ganzen lässt sich eine zufallsgenerierte Wahrscheinlichkeit erzeugen, sodass jeder Pattern-Loop leicht anders klingt, da manche Noten per Zufallswahl nicht getriggert werden. Außerdem lässt sich das auch noch gehörig „answingen“. In den weiteren Einstellungen findet man noch Parameter-Einstellungen für Glide und Pitchtracking des VCF sowie einen aktivierbaren Legato-Modus.

Der Clou an dem Gerät in dieser Preisklasse ist allerdings noch nicht verraten: Vielleicht hat es sich in der Beschreibung der Modulatorensektion schon abgezeichnet – in die sich selbst auf VCO-Schwingungsform und VCF-Frequenz zugreifen ließ: Dieses kleine 350,- Euro teure Gerät besitzt volle Speicherbarkeit und somit Full-Recall-Kapazitäten! In vier Bänken mit jeweils 64 Plätzen lassen sich nach Lust und Laune Patches abspeichern und in Lichtgeschwindigkeit auch wieder laden.

Praxis – Klang und Nutzbarkeit des Dreadbox Typhon

Wer sich schon einmal mit Dreadbox Devices auseinandergesetzt hat. weiß, wie fett, sämig und eigen die Geräte klingen. Das schmalzige 4-polige Filter mit dem dicken Dual-VCO macht einfach Spaß und hebt sich ab. Das in Kombination mit den Effekten und den verblüffend vielseitigen Sequencing-Möglichkeiten lädt auch zu wilden Klangreisen abseits von Vapor-Wave und 80er Jahren ein – hier kommen teilweise wirklich lebendige und verrückte Sounds zustande, die sich definitiv unter Zuhilfenahme der Modulationsparameter zu etwas Einzigartigem entwickeln und somit jeder Studiosession wie jedem Liveset nur zuträglich sein können! Das der kleine nichts wiegt und auch keinen Strom braucht, ist gerade Letzterem extrem zuträglich und einfach toll gelöst. Was mich besonders fasziniert ist, wie die Effekte direkter Teil der Klanggestaltung werden und somit auch irgendwie ein Teil der Stimme an sich sind, die zwar schon ohne gut klingt, aber mit etwas Zerre darauf und etwas Stereo-Enhancement dahinter zu etwas sehr Einzigartigem werden kann. Das klangliche Konzept des Typhon geht für mich auf und ist schlüssig wie bereichernd. Dazu ist er wertig, hierzu tragen auch die fein gerechneten DSP-Effekte bei – diese klingen nämlich auch an sich großartig und man bedankt sich innerlich schon dafür, dass sich auf der Rückseite auch noch ein kleiner External-Input verbirgt. Ähnlich wie etwa die DSP-Effekte von Radikal Technologies würde ich mir den kleinen hier auch getrost bei egal welcher Produktion einmal auf den Return-Weg packen.