Steinberg Cubase/Nuendo mit Melodyne, ARA2 in der DAW

ARA 2 für Cubase und Nuendo DAW

Viele User nutzen es schon lange, aber seit gestern ist ARA nun endlich (nahezu) voll in die DAWs Steinberg Cubase und Nuendo implementiert. Für Nutzer dieser DAWs heißt das: Melodyne wird nicht mehr als Plugin im Kanalzug eingefügt, sondern als Erweiterung direkt auf Audio-Events. Dies geschieht per Rechtsklick aufs Event oder noch schneller über die Infozeile. Dabei kann Event für Event mit Melodyne versehen oder auch mehrere Events gleichzeitig selektiert und dann Melodyne als Erweiterung aufgerufen werden.

„Somit erhält Melodyne von Cubase/Nuendo alle Audiodateien aller Events, deren musikalischer Inhalt deshalb unmittelbar und ohne den bisher nötigen Vorspielprozess als Audionoten in Melodyne angezeigt und direkt bearbeitet werden kann. Weil Cubase jedoch nur die Daten innerhalb der im Moment des Melodyne Einsatzes gültigen Eventgrenzen übermittelt, empfehlen wir, Melodyne bereits frühzeitig auf den Events einzusetzen; insbesondere noch bevor Sie Eventgrenzen verkleinern. Andernfalls könnten Sie die Eventgrenzen später nicht wieder aufziehen.“ – so die weiteren Informationen der offiziellen Pressemeldung.

Die bessere Verzahnung beider Programme führt ebenfalls dazu, dass folgende Bearbeitungsschritte von Melodyne nachvollzogen werden können:

Events verschieben

Events kopieren oder wiederholen

Events stummschalten

Eventgrenzen verkleinern

Eventgrenzen aufziehen

Darüber hinaus gibt der Hersteller Celemony die folgenden Features bekannt:

Wechseln der Melodyne-Anzeige von Cubase aus

Transportsteuerung

Tempoanpassungen (hier gibt es derzeit noch einen Workarund, siehe hier)

Comping (auch hier gibt es noch Verbesserungspotenzial)

Datei-Management

Bleibt die Frage, was braucht man, um die bessere Implementation von Steinberg Cubase/Nuendo und Melody nutzen zu können? Cubase muss in der Version 10.0.30 vorliegen, Nuendo in 10.1, Melodyne in Version 4.2.2. Wer ältere Projekte öffnet, in denen es die Implementierung noch nicht gab, braucht sich laut den Herstellern keine Gedanken zu machen. Das zuvor genutzte Plugin bleibt bestehen, alle Melodyne-Bearbeitungen können weiterhin genutzt und verändert werden.

Im folgenden Video ist alles noch mal anschaulich dargestellt: