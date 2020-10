Synthesthesia – kostenlose Online Synth-Experience am 4.10.2020

Live-Streams, Q&As, Premieren

Am morgigen Sonntag, dem 4. Oktober 2020, findet die Online-Messe Synthesthesia statt, die sich als „metaphysical Synth Experience“ bezeichnet. Für die Teilnahme ist eine Registrierung via Eventbrite erforderlich, die jedoch kostenlos ist (Free RSVP).

Der Event dauert acht Stunden und ist in der Zeit von 2 pm bis 10 pm ET (amerikanische Ostküsten-Zeitzone) angesetzt, was einen Versatz von sechs Stunden zu unserer Zeitzone bedeutet, d.h. 20:00 bis 4:00. Man muss sich also auf eine lange Nacht einrichten, wenn man alles mitnehmen will.

Das Programm umfasst folgende Punkte:

• Focus on New Devices

• Product Giveaways

• Live Q&As with Reps

• Live Demos and Clinics

• Video Premieres

Ein genauer Zeitplan der Live-Streams wurde heute auf der Synthesthesia-Website veröffentlicht. Darunter gibt es auch zwei Workshops zu den Themen Modular und MIDI vs CV.

Folgende Firmen nehmen als Aussteller sowie an Diskussionen und Präsentationen teil:

• Analogue Solutions

• Applied Acoustics Systems

• Artesia

• Artiphon (Orba – Live Stream)

• Delicious Audio

• Dreadbox

• EarthQuaker Devices

• Expressive E

• Gamechanger Audio (Motor Synth – Live-Stream / Q&A)

• Hosa

• IK Multimedia (Uno Synth & Drum – Live-Stream)

• Instruments of Things

• Jomox

• KORG (Wavestate & Miniloque XD – Live-Stream)

• Modal

• Moog

• Noise Machine

• Novation (Summit / Peak / Bass Station II – Live-Stream)

• Playtime Engineering (Blipblox – Live-Stream)

• Plugin Guru

• Polyend

• Radikal Technologies (Delta CEP – Live-Stream)

• Roland

• Sensel

• Spectrasonics

• Spitfire Audio

• Studio Electronics

• TORAIZ

• Waldorf