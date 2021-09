Superbooth 21: Alle Synthesizer-News, Events und Konzerte

COUNTDOWN: Noch 4 Tage zum Super-Synth-Event in Berlin

Die Superbooth 21 steht vor der Tür und startet in 4 Tagen am 15. September 21 in Berlin und endet am 18.September.

Das Programm steht. Und es gibt darunter ein paar echte Überraschungen und Highlights. In diesem Jahr werden vier Bühnen bespielt. Neben dem Auditorium und der Seebühne kommen mit den Finnhütten und dem Fuchsbau zwei neue Orte hinzu.

Synthesizer zum Anfassen in Hülle und Fülle

Schon jetzt treffen täglich neue Vorankündigungen und News zu neuen Synthesizern, Eurorack-Modulen und Software ein. Das Geniale vor Ort ist aber, dass es weltweit kaum einen Event gibt, auf dem man mehr Synthesizer anspielen und testen kann als auf der Superbooth.

Eine komplette Liste aller Aussteller findet Ihr HIER:

Synths zum Anfassen und Patchen in rauen Mengen. Und für als jene, die leider nicht live dabei sein können, liefern wir auch dieses Jahr wieder die wichtigsten News in Live-Videos vor Ort.

Unseren kleinen Stand findet ihr diesmal unter folgender Standnummer: W430

Als besonderes Highlight wird bei uns AMAZONA.de-Autor Robert Skerjanc seinen Yamaha FS1R Hardware-Controller präsentieren und vorführen:

Und wer auf unserem Stand auch noch ein Selfie postet, erhält als dickes Dankeschön ein T-Shirt von uns geschenkt! (Achtung, nur so lange Vorrat reicht.)

Die soeben erwähnten Produkt-News findet ihr übrigens am Ende dieses Artikels fein säuberlich aufgereiht nach Kategorien. Einfach Auswahl treffen Icons anklicken – fertig.

Live-Konzerte und Gesprächsrunden

Besonders die Gesprächskonzerte und Gesprächsrunden sind prominent besetzt. Mit dabei

sind u. a. Jean-Michel Jarre, Reinhold Heil, Atom TM und T. Raumschmiere.

Am frühen Mittwochabend präsentiert sich die Miller-Zillmer-Foundation im Auditorium den geladenen Gästen und feiert dort ihr zweijähriges Bestehen. Die Miller-Zillmer-Foundation ermöglicht in diesem Jahr die Workshop-Reihe mit Gammon und seinem Modular Synthesizer Ensemble sowie – in Zusammenarbeit mit Mute Artists Ltd. – die allabendlichen Headliner-Konzerte auf der Seebühne: Yann Tiersen (präsentiert sein neues Album “Kerber”), hackedepicciotto, JakoJako und Pole.

Auf der Seebühne sind außerdem u .a. Maarten Vos, Bloody Mary, Carolina Eyck, Kitmun und Ain TheMachine X SBNH zu sehen. Die Bühne an den Finnhütten wird vom legendären Tresor bespielt. Zum 30-jährigen Jubiläum des Berliner Clubs und Labels gibt es jeden Abend um 20:30 Uhr Konzerte von z.B. Z.I.P.P.O, Carlota und Artik.

Die allseits beliebten Gesprächskonzerte finden hauptsächlich am Fuchsbau statt. Auf dieser neuen Bühne werden u. a. SOMA Laboratory, Verbos Electronics, Haken Audio, Polyend, U-HE, Joranalogue und Bitwig ihre Produkte musikalisch präsentieren. Außerdem kann man sich am Fuchsbau auch selbst einbringen und am Modular-Karussell zur musikalischen Untermalung der Veranstaltung beitragen.

Workshops und DIY-Kurse

Workshops & DIY: Die unterschiedlichen DIY-Workshops finden im gemütlichen Ambiente des DIY-Zelts am Fuchsbau statt. Angeboten werden u. a. Workshops von Befaco, Leaf Audio, Making Sound Machines, Touellskouarn und Shakmat Modular. Aufgrund der starken Begrenzung der Plätze, sollten die Tickets für die DIY-Workshops frühzeitig gebucht werden.

Weitere Workshops sind der Tapeloop Workshop am 18. September (für bis zu 5 Teilnehmern / Teilnehmerinnen), die Kreativ Klangsafari in Kooperation mit der Elbphilharmonie Hamburg und natürlich Gammons Modular Synthesizer Ensemble, das auch in diesem Jahr wieder täglich eine Performance mit Schülerinnen und Schülern erarbeitet und um 13:30 Uhr aufführt.

Die Tickets für alle Workshops sind auf der Superbooth-Website online buchbar. Wem es nicht möglich ist, zur Superbooth 21 persönlich zu erscheinen, kann sich auf den täglichen Livestream

freuen. Hier werden in einem dreistündigen Programm die Highlights der verschiedenen

Bühnen gezeigt. Dazu gehören auch die virtuellen Gesprächskonzerte, die Ausstellende, die nicht zur Superbooth 21 kommen können, die Möglichkeit bieten, sich dem Publikum gleichzeitig online und vor Ort zu präsentieren – live auf der Leinwand im Auditorium.

Übrigens bietet der Shop der Veranstalter auch Merchandising-Artikel an. Besonders gefallen hat uns das Strandhandtuch SOOPER – oder war es doch das tolle männliche Fotomodel.

Achtung: Keine Tageskasse – Tickets nur im Vorverkauf

Aufgrund der aktuellen Bestimmungen und Einschränkungen des Landes Berlin wird 2021 keine Tageskasse angeboten. Der Erwerb eines Tickets ist ausschließlich im Vorverkauf, hier über den Ticketshop möglich.

Der Innenbereich bietet in diesem Jahr den Vorteil der erstmals weitgehend unverstellten Architektur, weil das Foyer und die Gänge frei von Messeständen bleiben und mehr Messestände in anderen Bereichen des Veranstaltungsgeländes zu finden sind. Durch die breiten Gänge des FEZ Berlin werden Besucher und Besucherinnen der SUPERBOOTH21 mittels eines simplen Einbahnstraßensystems geleitet. In Verbindung mit dem großen Außenbereich ermöglicht dies eine sichere Veranstaltung unter schwierigen Bedingungen.

Interview mit dem Superbooth-Erfinder Andreas Schneider

Zum Abschluss empfehlen wir euch die Lektüre des Interviews mit Superbooth-Masterbrain Andreas Schneider, das Peter Grandl im März 2020 geführt hat:

Ab sofort HIER alle NEWS zur Superbooth

