Interview: Andreas Schneider und die Zukunft der Superbooth

Der Mann hinter der Superbooth, Andreas Schneider

Die Ereignisse rund um den COVID-19 überschlagen sich – und so hat uns die Absage der Musikmesse, aber vor allem auch der Superbooth 20, wirklich erschüttert.

Ich persönlich war Besucher des ersten Superbooth Events in Berlin und habe miterlebt, wie sich aus einem kleinen, kultigen Community-Treffen ein beeindruckendes Major-Event entwickelt hat, das aber trotz zunehmender Größe seinen User-Charakter nie verloren hat.

Seit der Zeit wollte ich eigentlich immer mit Andreas Schneider, dem Erfinder der Show, ein Interview über die Superbooth führen (unser letztes Interview mit Andreas fand 2009 statt) – doch irgendwie wurde daraus nichts. Bis jetzt – denn trotz der angespannten Lage hat sich nun Andreas kurzfristig dazu bereiterklärt, mit mir über die Superbooth und die Zukunft der Show zu sprechen.

Peter:

Hallo Andreas, eigentlich hätte Ende April die Superbooth 20 starten sollen, nun wurde sie abgesagt. Die Befürchtung einer Absage hing schon in der Luft, da gab es ein Dementi und schließlich dann doch das Aus. Ihr habt euch sicher die Entscheidung nicht leicht gemacht.

Andreas:

Wie so viele andere auch, sind wir zunächst davon ausgegangen, dass sich die Situation mit dem Virus binnen 14 Tagen so entwickeln könnte, dass wir alle in spätestens vier Wochen wieder entspannt sind. Derzeit hatten wir angenommen, dass „NUR“ die internationalen Gäste schlimmstenfalls komplett wegbleiben und auch einige der europäischen Gäste nicht kommen können oder wollen. Das hatten wir rechtzeitig abgefragt, um ermitteln zu können, was dann bliebe. Wir hatten auf eine „lokale“ Veranstaltung gehofft, die selbst mit kleinstem Kreis noch das Event der guten Gemeinschaft mit Frühlingsstimmung verkörpert und auch mit weniger als 1000 Personen durchführbar gewesen wäre.

Peter:

Auf der einen Seite ist es natürlich sehr schade, dass die SB20 nicht stattfindet, auf der anderen Seite ist das sicher auch wirtschaftlich ein Dilemma.

Andreas:

Das wirtschaftliche Dilemma wäre größer, wenn nicht so viele gebuchte Aussteller mit voller Überzeugung ihre Unterstützung zum Ausdruck gebracht hätten und ihre Buchungen gleich bis 2021 verlängert hätten, dafür sind wir diesen allen schwer dankbar, da lässt uns schon jetzt hoffnungsvoll das kommende Jahr planen. Glücklicherweise war 2019 für die SuperBooth auch das erste sehr gute Jahr und wir können auch mit unserem guten Team einen großen Teil selber „abfedern“. Aktuell machen wir einen sehr sauberen Schnitt, jeder Besucher bekommt seine Ticketkosten erstattet, alle Aussteller, die ihr Geld selber brauchen, bekommen es zurück, die, die schon „durchgebucht“ haben, bekommen natürlich im Folgejahr schon mal die besten Plätze.

Peter:

Wie waren die Reaktionen der Besucher, die nun ihre Reisen stornieren mussten?

Andreas:

Es gab nicht einen (bislang), der ernsthaft enttäuscht von unserer Entscheidung war oder uns Vorwürfe gemacht hat, ganz im Gegenteil: Manche Besucher haben sogar darauf bestanden, ihre Ticketkosten zu spenden, da sind wir eine Antwort noch schuldig. Gern wollen wir alles erstatten, um sauber in das neue Jahr zu gehen, vielleicht beginnen wir den Vorverkauf für 2021 etwas eher, vielleicht werden wir die Besucherzahlen begrenzen oder begrenzen müssen, das können wir frühestens in vier Wochen abschätzen, also machen wir erst mal das Jahr 2020 sauber zu Ende und dann schaun wir.

Peter:

Wie du mir erzählt hast, wollt ihr die SB20 nicht tatenlos an euch vorbeiziehen lassen. Ihr schmiedet Pläne … magst du schon darüber reden?

Andreas:

Alle schmieden Pläne, nur wir (noch) nicht. Auch du (AMAZONA.de) hast vor, wie diverse weitere Medienpartner zur Zeit der Messe Releases zu veröffentlichen, ich denke, es wäre unsere sinnvolle Aufgabe, zwischen all den Ideen und Angeboten in mindestens drei Sprachen zu moderieren und einen Rahmen zu schaffen, aber aktuell habe ich leider erst mal andere Sorgen und vertröste alle Anfragen dieser Art auf „in zwei Wochen vielleicht“.

Peter:

Noch ein paar allgemeine Fragen zur Superbooth: Das Event ist jedes Jahr enorm gewachsen. Ich nehme an, dass ihr auch zur SB20 wieder deutlich zugelegt hattet. War denn da überhaupt noch Platz vorhanden?

Andreas:

Nein, wir wollten ein dauerhaftes stabiles Qualitätsevent schaffen und hatten darum für 2020 fast genauso viele oder wenige Aussteller wie im Vorjahr eingebucht. Tatsächlich wollten einige Aussteller etwas mehr Fläche haben, was dann doch ein geringes Wachstum generiert, aber eben nicht in der Anzahl der Aussteller, sondern nur in der gesamten Fläche der Vermietungen. Parallel hatten wir die Ausgaben für Kultur und Nachwuchsförderung hochgeschraubt, weil zum einen das Vorjahr sehr gut gelaufen war und weil wir im fünften Jahr mit Visionen in die Zukunft glänzen wollten. Es kann sein, dass wir das im Folgejahr dann wieder etwas reduzieren müssen, wir rechnen noch.

Peter:

Wird sich so etwas wie die Superbooth nicht auch im Ausland lohnen? Habt ihr schon einmal über ein Franchise nachgedacht?

Andreas:

Es kann nur ein Fachtreffen mit dieser Qualität geben und es ist nicht einfach ein Geschäftskonzept: Superbooth könnte natürlich auch woanders stattfinden, aber wir sind nicht die Maker Fair oder eine Haushaltswarenmesse. Die Veranstaltung ist eine emotionale Höchstleistung und wir leben von der besonderen Qualität der Teilnehmer, die da zusammenkommen. Das ist und bleibt hoffentlich einmalig und kann auch nicht mehrfach übers Jahr verteilt an verschiedenen Orten in gleicher Intensität erzeugt werden.

Peter:

Mit zunehmender Größe hat die Superbooth sicher auch damit zu kämpfen, dass aus dem einstigen Community-Event ein Event der Majors wird. Schon letztes Jahr waren praktisch alle großen Brands der Branche anwesend. Noch hält sich das die Waage …

Wie sieht dahingehend das Konzept für die nächsten Jahre aus?

Andreas:

Die meisten der sogenannten Majors waren nicht in der Lage, uns in dieser aktuell etwas prekären Lage mit ihren „Einlagen“ über das Jahr zu unterstützen, das haben die unzähligen kleinen Einzelfirmen und Minihersteller übernommen, dem kann ich an dieser Stelle nicht genug Dank aussprechen. Das wird sicher im Folgejahr auch zu Veränderungen führen oder unsere doch etwas besonderen Gestaltungsmerkmale bei der Vergabe von Flächen bestätigen.

Peter:

Die Superbooth kam seinerzeit zum richtigen Zeitpunkt und hat das Comeback der Synthesizer begleitet. Ist vielleicht sogar in gewissem Maße ein Urheber der Welle gewesen. Aber jeder Hype ist auch mal zu Ende. Wo stehen wir gerade, haben wir den Scheitelpunkt schon erreicht?

Andreas:

Ich denke, die SuperBooth in ihrer eigenständigen Form seit nunmehr fünf Jahren ist Konsequenz des „Comebacks“ der (Eurorack-) Synthesizer, wie sie Analogue Haven und SchneidersLaden und Fukusan in den letzten 20 Jahren vorbereitet haben. Die „normalen“ Keyboards wie auch die „normalen“ Musikinstrumentenhändler so wie die ganzen weltweiten Vertriebe und Promoter sind auf den Zug aufgesprungen und haben auch ihre immer wieder gleichen Produkte versucht, an „unsere“ Bedürfnisse anzupassen.

Ein Ende der Nachfrage nach meditativer Auseinandersetzung mit elektronischer Musik ist nicht in Sicht, ich bin sicher, dass diese aktuelle „Krise“ da vielleicht noch mal neuen Schwung mit sich bringt, aber die Ausformung der Instrumentengattung ist notorischer Transformation unterlegen. Vielleicht ist mal ein Ende der unzähligen Eurorack-Mitmacher gekommen und DIY läuft uns den Rang ab, vielleicht auch wieder Tasteninstrumente, wenngleich ich das eher als einfallslos werten würde. Ich finde, es muss preiswerter und erschwinglicher werden, wieder näher am Grenzbereich zur Physik und Mathematik, Werkzeug für interdisziplinäre Erfahrung der Welt. Damit können wir auch wieder wichtiger werden als „nur“ Unterhaltungsindustrie.

Peter:

Gerade bei den Eurorack-Modulen bemerkt man seit einem Jahr, dass die Online-Gebrauchtmärkte geradezu damit überschwemmt werden.

Andreas:

Das geht schnell vorbei, wenn es jetzt keine ICs mehr aus Fernost gibt, die letzten Bauteile verbraucht sind und sich die kleinen Hersteller und all die Anwender wieder was einfallen lassen müssen und ihre technischen Beststände und Möglichkeiten mit höherem Respekt für das verbrauchte Material betrachten? Das wäre eh mal dran.

Peter:

Du hast dir ja mehrere Standbeine aufgebaut. Zum einen die Superbooth, dann gibt es da aber auch noch den Vertrieb ALEX4 (von dem ich glaube, dass du deine Finger im Spiel hast, ich mir aber nicht ganz sicher bin) und schließlich „Schneiders Laden“. Durch den bundesweiten Shutdown muss der Einzelhandel nun die Tore schließen. Wie trifft euch das?

Andreas:

SchneidersBuero (1999) wollte Herstellern helfen, sich mit ihren „Technomaschinen“ gegenüber Händlern, Promotern, Magazinen und Vertrieben verständlich darzustellen, dann kamen die Anwender und wollten von mir direkt kaufen, „Ich geh doch nicht in den Laden, die wissen doch gar nicht, wovon wir hier sprechen!“ So wurde daraus das Fachgeschäft (SchneidersLADEN). Als ich gemerkt habe, dass langsam die Läden doch noch aufwachen und manche Lieferanten größer wurden und zu den „richtigen“ Vertrieben gehen wollten, habe ich kurzerhand selber einen gegründet: Alex4 Distribution GmbH ist ein Fach-Vertrieb und berät die angeschlossenen Händler weltweit mit einer besonderen Kompetenz und einem sehr erfahrenen Team.

Peter:

Diese Woche geht auch euer neuer Online-Shop an den Start. Meinst du, ihr könnt damit ein paar Verluste des Ladengeschäfts abfedern?

Andreas:

Bislang haben wir kaum Verluste durch die Krise, aber deutlich höhere Ausgaben für den aktuellen „Umbau“: Der bisherige Webshop hat gut funktioniert, aber er basiert auf einem Datenbanksystem, das aktuell nicht mehr sicher ist und deshalb musste jetzt alles neu. Dauernd kommen weitere neue „Notwendigkeiten“, weil natürlich auch die nachwachsende Generation neue Konzepte in den Raum wirft. Einstmals hat man einen Juristen behelligt, einem freundliche aber korrekte und sichere AGBs zu entwerfen, das ist angeblich nicht mehr gut genug und man braucht jetzt Abonnements mit „Rechtstext-Vermietern“, die einen vor Abmahnungen schützen, so lange man monatlich zahlt. Und ebenfalls zahlbare Qualitätssiegel damit man gefunden, gelistet und empfohlen wird. In manch anderen Branchen nennt derlei „Schutzgeld“, oder?

Peter:

Wie gehst du gerade ganz persönlich mit der Corona-Krise um? Hast du Vorräte angehäuft – begibst du dich mit deiner Familie in Isolation – wie steht’s mit Klopapier?

Andreas:

Da ich immer mit allen als erstes schnacke und viel rumrenne, habe ich mich mit der Familie zusammen in Isolation aufs Land begeben und rechtzeitig eine dauerhaft vertretbare Arbeitsatmosphäre geschaffen. Wir hatten da glücklicherweise die Möglichkeit, was jetzt ein ganz großes Glück ist. Vorräte haben wir eher nicht, vielleicht für eine Woche zur Not, die Versorgung wird so schnell nicht verebben, wie es scheint. Ich denke, da sind die elektronischen Bauteile genauso schnell mal am Ende, obwohl man die ja (glücklicherweise) gar nicht essen kann. Und zum Klopapier, ach ja …

Am Wochenende eröffnet wohl der Club Klo, ein Livestreamclub mit einer Premiere von Molly Millions … es bewegt sich noch was, das kulturelle Leben geht irgendwie weiter und es wird sicher noch spannend, was sich daraus für Perspektiven ergeben.

Peter:

Lieber Andreas, ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview und drücke euch allen die Daumen, damit du mit all deinen Unternehmungen die Situation meisterst. Dir, deiner Familie und all deine Lieben – passt auf euch auf und bleibt gesund!

Andreas:

Vornehmlich Letzteres wünsche ich uns allen und bleibt froh und guter Dinge auch in der Einsamkeit, die ja jetzt mal öfter aufpoppen könnte, ich freue mich schon jetzt auf das Umschwenken in eine neue konstruktive Lebensphase der Gesellschaft. Es könnte doch auch alles gut sein oder sogar besser werden? Wir werden sehn.