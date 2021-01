Mega Hardware-Controller für Yamaha FS1R

Der wohl umfangreichste FM-Controller

Es ist einige Wochen her, da erhielt ich von Robert Skerjanc, seit Jahren unser Spezialist für FM-Klangsynthese, den ausführlichen Test zum neuen Korg opsix FM-Synthesizer. Bei der Nachbearbeitung des Artikels (Bilder, SEO etc.) stach mir im Hintergrund ein mir vollkommen unbekannter Synthesizer ins Auge. Wie sich auf meine Nachfrage bei Robert herausstellte, handelte es sich dabei aber nicht um einen Klangerzeuger, sondern um einen speziell angefertigten Controller für den Yamaha FS1R FM-Synthesizer. Meine Neugierde war geweckt und Robert stand mir sofort für Rede und Antwort parat.

Peter:

Hallo Robert, im Test zum Korg opsix tauchte in einem deiner Bilder im Hintergrund ein interessanter Synthesizer auf, der mir aber vollkommen fremd ist. Worum handelt es sich dabei?

Robert:

Was da an einen großen EMU-Modularsynthesizer erinnert, ist tatsächlich ein MIDI-Controller für Yamahas FM-Synthesizer FS1R. Damit er erweiterbar bleibt und halbwegs sauber aussieht, wurden ein 196 HP Eurorack-Rahmen und Eurorack-Leerplatten verwendet.

Peter:

Ein Controller für den FS1R? Wow! Und wenn ich das richtig verstehe, hast du den selbst gebaut, korrekt? Hat er auch einen Namen?

Robert:

Ja, Marke Eigenbau. Auf dem Panel heißt er schlichtweg FS1R Controller …

Peter:

Warum ausgerechnet für den FS1R?

Robert:

Zum FS1R verbindet mich schon lange Zeit eine gewisse Hassliebe. Ich hatte ihn vor 10 Jahren verkauft, weil ich meine freie Zeit nicht mit endlosen Parameter-Frickeleien verbringen wollte. Dann habe ich ihn mir vor 2 Jahren wieder geholt, er ist nun mal einfach faszinierend. Leider war der Gebrauchtmarktpreis dafür inzwischen deutlich gestiegen. Ich vermute, dass dieses Modell deshalb ein Flop für Yamaha war, weil die minimalistische Benutzerschnittstelle in keinem Verhältnis zur mächtigen Sound-Engine stand. Darum wird er bei den Benutzern meist nur als Preset-Abspieler verwendet.

Peter:

Es gibt viele User, die behaupten, der FS1R wäre der beste FM-Synthesizer, der je gebaut wurde. Wie siehst du das?

Robert:

Allein schon bei den sehr guten Preset-Sounds gibt es Klänge, die ich noch von keinem anderen Synthesizer gehört habe. Er hat ja nicht nur 8 FM-Operatoren, die gibt es auch in Yamahas HX-1 und Montage. Einzigartig ist neben den Schwingungsformen Sinus, Even, Odd usw. der Formant-Modus. Damit und mit der Filterbank der 8 Noise Operatoren befindet man sich plötzlich in einem ganz anderen Terrain, was mit FM weit hinausgeht, wie man es sonst kennt.

Peter:

Magst du die Möglichkeiten des Controller mal kurz beschreiben?

Robert:

Nahezu jeder Parameter hat seinen eigenen Regler. Damit hat man die Zusammenhänge stets im Überblick und kann sofort hineingreifen, ohne im Menü suchen zu müssen. Ein Operator allein hat schon über 40 Regler und Schalter. Im Gegensatz zu den FM-Controllen der Firmen Jellinghaus oder Dtronics gibt es diese Operator-Reglergruppe nur einmal und ist auf die 8 bzw. 16 Operatoren umschaltbar. Damit bleibt der Controller übersichtlich und bezahlbar. Es gibt auch eine Gruppe von acht Drehreglern und LED-Displays, um einen bestimmten Parameter aller Operatoren nebeneinander zu verändern.

Daneben gibt es Gruppen zur Regelung der 2 LFOs, Filter, Pitch-EG, Scaling, Formant-Sequenz, Equalizer und Mixer für die Effekte. Da der Synthesizer 4-fach multitimbral ist, gibt es noch einen kleinen Part-Mixer. Für die Darstellung der 88 Algorithmen gibt es noch ein Touch-Display, auf dem die Operatoren selektiert werden können.

Auch der direkte Zugriff auf die Part-Makros Tone, Formant, V/U Balance, Common Attack, Decay, Release ist möglich. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, den Klang für alle acht Operatoren mit einem Regler zusammen zu ändern. In dem Zusammenhang hatte ich noch eigene Ideen verwirklicht, z. B. um Parameter-Spreizung und -Offset aller Operatoren mit einem Drehknopf durchzuführen.

Peter:

Wie kam es zu diesem außergewöhnlichen Projekt?

Robert:

Es gibt inzwischen gute Controller-Software, z. B. den FS1REditor für Windows oder PatchBase für iOS. Aber mit der Klickerei auf dem Bildschirm kam nie richtig Freude auf.

Auch hatte ich schon einige MIDI-Fader von Peavey und Behringer. Aber das ist auch nicht das Richtige, denn mit einem Haufen dichtgedrängter Regler geht der Überblick selbst mit beschrifteten Aufklebern schnell verloren. Erst wenn die Regler in funktionalen Gruppen und mit Abstand dazwischen richtig angeordnet sind, kommt der „Sound Design Flow“ bei mir erst richtig in Gang.

Ich hatte etwas Erfahrung mit Arduino-Projekten gesammelt. Das sind kleine preiswerte DIY-Einplatinen-Computer mit jeder Menge Schnittstellen und einer ausgereiften Entwicklungsumgebung. Ich bin auf einen Baustein gestoßen, um mit wenig Aufwand sehr viele Potentiometer abzufragen, was dann noch als MIDI-Sysex ausgegeben wird. So habe ich nach und nach Bauteile bestellt und experimentiert, bis mir klar wurde, dass damit ein Controller dieser Größe realisiert werden kann.

Als ich 2020 wegen einer Grippe mehrere Wochen nicht zur Arbeit durfte, hatte ich schließlich Zeit, das Projekt zu beenden.

Peter:

Wie aufwendig war das Ganze und wie viel Zeit hast du dafür benötigt?

Robert:

Alleine die Planung war schon langwierig, auch der Entwurf und Anordnung der Regler auf den Frontplatten. Im Laufe der Zeit stellte sich heraus, dass manche Parameter anderes funktionierten als gedacht, andere sind relativ unwichtig und wieder andere hatte ich komplett übersehen.

Die Umsetzung in Hardware war in 2-3 Wochen getan. Am meisten Zeit brauchte die Software, weil der Speicherplatz beschränkt und nebenläufige Prozesse auf dieser Plattform umständlich zu programmieren sind. Letztendlich hat das Projekt etwa ein halbes Jahr an vielen Wochenenden gedauert, wobei es immer wieder neue Ideen gibt, die ich derzeit noch umsetze.

Peter:

Rein theoretisch müssten sich mit dem Controller auch andere FM-Klangerzeuger fantastisch bedienen lassen, oder?

Robert:

Durch den Austausch von einigen Tabellen innerhalb der Software könnte damit z. B. auch ein SY99- oder Montage-Programmer möglich sein. Ein paar Knöpfe werden dann unbelegt bleiben.

Peter:

Hast du schon Anfragen von Freunden bekommen, ob du ihnen auch so ein Teil baust?

Robert:

Ja, es haben schon mehrere angefragt, die den auch haben oder nachbauen möchten. Aber alleine, um das Projekt so zu dokumentieren, damit es jemand nachbauen kann, würde das mindestens 2 Wochen brauchen.

Peter

Soll das ein reines Privatprojekt bleiben oder könntest du dir bei genügend Nachfrage auch vorstellen, eine Serie aufzulegen?

Robert:

Eine kleine Serie damit aufzulegen, würde mich schon reizen, auch wenn der Markt dafür sicherlich nicht groß ist. Für den Aufwand, etwa ein professionelles Front-Panel bis hin zur Kleinserie ist es natürlich noch ein weiter Weg. Aber auch andere individuelle Controller für bestimmte Hardware- oder Software-Synthesizer wären denkbar. Momentan denke ich über einen Controller für andere Geräte nach …

Peter:

Vielleicht melden sich auf Grund des Artikels nun genügend Interessenten, um doch noch eine Kleinserie aufzulegen. So ein Projekt würden wir gerne unterstützen – also rühr dich bitte, wenn es evtl. doch noch in die Planung geht :)

Ich wünsche dir jedenfalls viel Erfolg mit deinen Projekten!!!

