Test: Yamaha MODX6, MODX7 & MODX8 Synthesizer

Der Überraschungshit von Yamaha

Yamaha MODX Lektüre,

Workshops und Tests auf AMAZONA.de

Wie bereits beim Yamaha MONTAGE, werden wir dem MODX gleich 2 Testberichte widmen. Im vorliegenden Teil geht es vor allem um die Unterschiede zum großen Bruder MONTAGE, um einen Rundumblick auf diesen neuen Synthesizer und um eine ganz persönliche Beurteilung seines Sounds und seiner Bedienung. In einem zeitnah erscheinenden zweiten Teil werden wir dann detailliert auf die USB-Anbindung und mögliche Software-Anbindungen eingehen.

Doch schon jetzt gibt es umfangreiche Zusatzlektüre zum MODX auf unserer Seite, da sowohl die DREI (3) Tests zum Yamaha Montage als auch die die zwei Workshops fast uneingeschränkt auf den Yamaha MODX angewendet werden können. Hier eine Link-Übersicht:

Der Yamaha MODX – leicht und schnell

Vor gut einer Woche haben wir erstmals von diesem neuen Yamaha-Synthesizer gehört – nun steht er als Serienmodell vor mir und kann getestet werden. Deshalb SCHNELL, denn so schnell hatten wir nach einer heißen Neuankündigung noch nie ein Testexemplar bekommen. Und LEICHT? Ganz einfach, das Ding ist im positiven Sinn ein Leichtgewicht.

Der Yamaha MODX6 ist rundherum in ein Plastikgehäuse gepackt, was in extrem leicht macht – um genau zu sein, wiegt er nur 6,6 kg. Zum Vergleich, sein großer Bruder MONTAGE6 wiegt 15 kg. Natürlich ist ein Metallgehäuse stabiler, aber auch beim Montage sind Ecken und Kanten aus Kunststoff und brechen „on-Tour“ ebenso gerne ab wie bei einem Plastikboliden.

Da der Yamaha MODX auch noch in seinen Ausmaßen deutlich kleiner ist als der Yamaha Montage, eignet er sich tatsächlich enorm für den mobilen Einsatz.

Äußerlich wurde dafür die Modulationsabteilung ÜBER die Tastatur gesetzt (ähnlich wie damals beim Yamaha DX11), die Fader und Potis auf der linken Seite des Displays wurden um die Hälfte gekürzt. Die Eingabeknöpfe auf der rechten Seite wurden sogar fast auf 30 % reduziert. Der Bedienbarkeit hat das aber meines Erachtens kaum geschadet, da Yamaha hier ein stringentes, leicht durchschaubares Bedienkonzept anbietet, mit dem man sich schnell zurechtfindet.

Der Verzeicht bei der Tastatur auf Aftertouch ist hingegen schon ein härterer Brocken, der aber angesichts des enorm günstigen Preises (im Vergleich zum YAMAHA MONTAGE) verschmerzbar ist. Ebenso fehlt der Ribbon-Control des großen Bruders. Dieser war aber auch schon beim Montage so klein ausgelegt, dass Besitzer eines Alesis Andromedas oder Kurzweil-Besitzer diesen Ribbon-Bend nicht wirklich ernst nehmen konnten. Klar kann man auch mit dem Mini-Ribbon des Montage schöne Sachen machen, aber wer einen sauberen, lang anhaltenden Bend produzieren möchte, wird den damit nciht hinbekommen.

Auf der Rückseite sind am MODX Stereo-Ein- und Ausgänge vorhanden, MIDI-In und -Out, zwei Foot-Switch plus zwei Foot-Controller, zwei USB-Anschlüsse (Master & Slave) und ein Netzteil-Anschluss. Was bietet hier der MONATE mehr: einen MIDI-Thru, zwei weitere zuweisbare Ausgänge und ein integriertes Netzteil.

Zusammengefasst

Ja, es gibt einige wesentliche Einschränkungen zum MONTAGE6, aber der MODX kostet eben nur 1.199,- Euro, das entspricht einer Preisersparnis von 1.590,- Euro gegenüber dem YAMAHA MONTAGE und dafür sind dann all diese Abzüge ganz leicht verschmerzbar, wenn der Sound und die Soundmöglichkeiten identisch sind. Und das sehen wir uns nun an:

Klangerzeugung im Vergleich

Zahlen sagen bei Klängen in der Regel wenig aus, in diesem Fall dienen sie aber dazu, einen Vergleich an messbarer Größen anzustellen. Und siehe da, die Werte des Yamaha MODX sind exakt identisch mit denen des Yamaha Montage. In der Regel müssen die kleinen Ableger der großen Boliden von Yamaha, Korg und Roland auch bei der Klangerzeugung deutliche Einbußen hinzunehmen. Ob es eine Einschränkungen bei der Polyphonie, bei der Größe des gespeicherten Sample-ROMs oder bei der Menge der zur Verfügung stehenden Synthesen. Ich erinnere da nur an den Zirkus, den Yamaha zum Beispiel einst beim Yamaha EX7 und EX5 veranstaltet hat, oder an die gewaltigen Unterschiede bei Korg zwischen Kronos, Kross und Krome. Wie erfolgreich wäre wohl ein Kross oder Krome gewesen, hätte er ohne Einschränkung die gesamte Klangerzeugung des Kronos integriert gehabt?

Der MODX hingegen ist tatsächlich ein soundtechnisch uneingeschränktes Abbild seins großen Bruders Montage. Im Einzelnen bedeutet das: bis zu 128 Stimmen AWM2 und 64 Stimmen FM-X, dazu die identische Effektabteilung, dieselbe Menge an Sounds (ca. 2.000!!!), denselben Sequencer und fast die identische Menge an Arpeggio-Presets (der MODX hat ein paar mehr).

Und auch die im ROM-Speicher fest eingebrannten Sample-Wellenformen sind in Auflösung und Menge identisch und entsprechen 5,67 GB. Zum Vergleich, der letzte Wurf der MOTIF-Serie, der Yamaha MOTIF XF, besaß gerade mal 741 MB im Sample-ROM, im Korg Kronos sind es 314 MB. Klar sagt die Menge des Sample-ROMs wenig über die Qualität der Multi- und Layer-Samples aus, sie ist aber ein Indiz dafür, dass geschickte Programmierer größere Freiheiten hatten, um Klänge realistisch festzuhalten. Doch dazu später mehr.

Erstaunlich: Der kleinere MODX übertrumpft den großen Bruder sogar in einer Disziplin deutlich, denn er besitzt mit 256 Live-Set-Presets doppelt so viele Zusammenstellungen brauchbarer Live-Sound-Sets wie der Montage.

In einer anderen Disziplin hat man ihn dafür beschnitten. User können dem MONTAGE bis zu 1,75 an Sample-Daten in den Flash-Speicher schieben, beim MODX ist es „nur“ 1 GB an Datenmenge. Ich mutmaße jetzt mal schwer, dass bei der Fülle an Sounds und Samples auch dieses Gigabyte an zusätzlichen Samples nur selten vollständig ausgenutzt wird.

Zusammengefasst

Wer sich den Montage-Sound ins Studio holen möchte, kann ohne Einschränkung nun gerne zum MODX greifen und muss keinerlei Einbußen hinnehmen.

MODX Synthese im Detail:

Ich übergebe an dieser Stelle an unseren Autor Klaus-Peter Rausch, der die Klangerzeugung der Montage-Serie in ZWEI Tests ausführlich erläutert und bewertet hat. Hier eine Zusammenfassung seiner Erkenntnisse, da wie gesagt der Yamaha MODX in dieser Kategorie mit dem MONTAGE identisch ist.

„Wir haben es mit einer AWM2 Klangerzeugung und zusätzlicher FM-X-Synthese zu tun, die als Powerduo mit rund 5,5 GB internem Samplevorrat in 16 Bit Qualität sowie 8 OP FM-Engine samt 6 Spektren und 88 Algorithmen aufwartet. Darüber hinaus, und das wäre dann der Turbo, kann im MODX ein GB eigene Samples in den Flash-ROM laden. Schlagen also zwei Herzen in der MODX-Brust? Genau so ist es, und das ist gut so. Der anspruchsvolle Klangmeister weiß nämlich, dass sich so etwas bestens ergänzen kann. Hier gesampelte Instrumente, darunter auch jede Menge synthetisches Zeug aus der Analog-Abteilung. Dort die in den goldenen 80ern gepriesene FM-Synthese, die bereits für den Montage auf neusten Stand gebracht wurde. Kleiner Hinweis für Erbsenzähler: Ja, die Yamaha FM-Synthese wurde bereits intensiv unter die Lupe genommen und kann auch als Phase Modulation bezeichnet werden. Das Schöne am MODX ist, soviel vorweg, dass man beide Tonerzeugungen miteinander mischen kann. Und wer mag sie nicht, die kalten perkussiven FM-Sounds, die mal mit analogen Waves oder orchestralen Strings gemischt werden. Auch ist die Dynamik des bewährten FM E-Pianos jedem Sample davon weit überlegen und kann vor allem mit nichts anderem imitiert werden.

Lob für die Yamahas, denn es war eine gute Entscheidung, beides in den Yamaha Montage und MODX zu packen. Das verspricht nämlich ergiebiges Klangpotential und ist damit auf Jahre hinaus nachhaltig. Yamaha hat sich zwar konservativ der bewährten AWM Methode bedient, aber zum Beispiel Datenkompression verbessert und auf den neuesten Stand gebracht. Und damit dem Musiker einen nicht unwesentlichen Vorteil verschafft: Noch mehr Sounds im ohnehin schon angewachsenen Sample-ROM bei gleichzeitiger Klangoptimierung. Wir notieren: Datenkompression ist dann gut, wenn sie als lossless bezeichnet werden kann, daher die Klangqualität nicht darunter leidet und der Speicherplatz dadurch geschont wird. Gegenüber dem Motif XF konnte so die Waveform-Kapazität immerhin verzehnfacht werden. Dazu 128 Stimmen Polyphonie, auch in Stereo. Das gibt auf jeden Fall Pluspunkte schon in der A-Note. Übrigens, im MODX und MONTAGE rauscht und britzelt es nicht mal in geringsten Pegeln.“

Die erweiterte FM-Synthese FM-X

„Während der DX7 mit 6 Operatoren hantiert, sind es beim Montage opulente 8. Was haben wir davon? Mehr Klangvielfalt und feinere Details bei der Erschaffung der Sounds. Das wird unterstützt von 7 Spectral Forms, der DX7 kennt nur Sinus. Und wo bei ihm 32 Algorithmen für die Verknüpfung der Operatoren bereit stehen, sind es beim Montage 88.

Ich bringe kurz in Erinnerung: Operatoren werden bei Yamahas FM als Carrier und Modulatoren eingesetzt, mit denen sowohl Waveforms als auch mehrere Einzelkomponenten für das fertige Klangresultat erzeugt werden. In den letzten Jahren konnten Erfahrungen gesammelt werden, wie Kronos und Fusion Besitzer mit der frei wählbaren Verknüpfungsmöglichkeit klargekommen sind. Man muss nüchtern konstatieren, dass die meisten User damit überfordert sind. Insofern gebe ich dem Montage und MODX Konzept mit 88 feststehenden Verknüpfungen im Vergleich dazu einen Pluspunkt in Sachen Benutzerfreundlichkeit.

Die 64-stimmige FM-X Abteilung ist jedoch ganz und gar nicht selbstbeschränkend aufgebaut, es warten eine Reihe weitere interessante Features auf den anspruchsvollen Klanggestalter. Die sogenannte Harmonic Curve kann mittels Spectral Skirt verbreitert werden, die Harmonic Peaks mit Spectral Resonance verschoben. Damit und mit den oben erwähnten Spectral Form soll „Analog Feel“ ermöglicht werden. Dazu kommt eine eigene Frequenz-Hüllkurve. Die FM-Abteilung besitzt eine zusätzliche Filter-Section mit mehreren Typen. Der Montage und MODX liefern dafür gleich mehrere Filtertypen. Auch hat man sich bei Yamaha wohl an die Dreammachine TX816 erinnert, das ist das legendäre 19“ Rack mit 8 TF1 Modulen. Damit können nämlich extrem detaillierte Klänge verwirklicht werden, bei dem jedes Modul eine spezielle Aufgabe beim synthetischen Instrumentenbau abarbeitet. Stellen Sie sich vor: Modul 1 übernimmt das Anblasgeräusch einer exotisch anmutenden Flöte, Modul 2 macht den Body, Modul 3 erledigt den Überblaseffekt, Modul 4 liefert eine zweite Stimme dazu, usw. Alles fein steuerbar mit Realtime Controllern. Genau da setzt der Montage an, indem zum Beispiel mehrere FM-Parts in einer einzelnen Performance eingesetzt werden, diese in Stereo wiedergegeben und mit Controllern plus Super Knob live dynamisch spielbar sind. Dabei ist noch gar nicht die Rede von deren Einsatz mit Motion Sequences und Insert- bzw. System-Effekten. Wurde der Envelope Follower schon ins Spiel gebracht? Nein und der Arpeggiator genauso wenig wie die Tatsache, dass sich die FM-Sounds mit den AWM-Parts kombinieren lassen.“

Wem hier noch nicht der Kopf raucht, kann noch weiter ins Detail gehen und sich an dieser Stelle den zweiten Teil unseres Montage-Tests zuführen.

Bedienung

Ich hatte nie einen MONTAGE, weshalb ich hier keinen Vergleich ziehen kann – ich habe hier nun den MODX zwischen den Fingern und rücke den Geheimnissen dieses kleinen Synths ohne Handbuch und ohne Tutorial auf den Leib. OK, ich gebe es zu – ich will einfach drauflos spielen und nicht erst Bücher oder PDFs wälzen. Und das Ergebnis – das klappte beim MODX prima. Unter dem Alpha-Wheel gibt es vier unbeschriftete Cursor-Tasten, die den Curser im Display nach links und rechts bzw. nach oben und unten bewegen. Und auch die benötigt man nur, wenn man nicht direkt den sehr gut lesbaren Tour-Screen berühren möchte. Wer hier ein wenig Erfahrung von anderen Synthesizern mitbringt, sollte sich durch „ausprobieren“ und „Fehler machen“ ziemlich schnell zurecht finden.

Genervt hat mich eigentlich nur das pulsierende Licht am Super-Knob, aber selbst diesem Disco-Effekt hatte ich nach wenigen Sekunden das Licht ausgelöscht.

Trotzdem gibt es zwei Punkte die, zumindest für mich, nach wie vor gewöhnungsbedürftig sind. Der Yamaha MODX kennt nur Performance-Speicher. Er unterscheidet in seiner Speicherhierarchie nicht zwischen einzelnen Instrumenten und einer Zusammenstellung von Instrumenten (Layern oder Splits etc.). Über die „Categorie-Funktion“, die eine umfangreiche Suche nach Attributen, Kategorien, Namen und Speicherbänken erlaubt, kann aber auch NUR Single-Sounds oder NUR Multi-Sounds auswerfen. Irgendwie bin ich da wohl old-school, denn am liebsten würde ich mir meine Single-Sounds programmieren und die Layers dann separat zusammenstellen. Ist aber wie gesagt kein Nachteil, wie das Yamaha handhabt, nur eben gewöhnungsbedürftig.

Richtig unangenehm hingegen empfinde ich, dass man Performances keine Nummern zuweisen und auch keine Nummern suchen kann. In der beigefügten Performance-Data-List sind zum Beispiel wunderbar mit Nummern, die gut 2.000 Presets aufgelistet. Möchte man zum Beispiel FM-Lead-2 anspringen, bleibt einem nichts anderes übrig, als den Namen anzutippen oder die Suche so weit einzugrenzen, bis nur noch FM-Lead 1 bis 3 angezeigt werden.

Einst gab es ja Synthesizer, die NUR numerische Dispays hatten, da war der Aufschrei groß, da man keine Namen vergeben konnte. Nun werden sich sicher einige wundern, warum ich wegen der fehlenden Numerierung nörgele. Warum nicht einfach Beides?

MODX Software-Unterstützung

MODX-Connect

Mit MODX Connect kann man unkompliziert über USB Daten austauschen zwischen Yamaha MODX und PC. Das klappt als Stand-alone-App ebenso reibungslos wie als VST- oder AU-Plugin innerhalb einer DAW. Das Ganze ist unspektakulär und geht auch nicht über den Austausch von Daten hinaus.

Soundmondo

Einfache, aber geniale Idee von Yamaha. Soundmondo ist eine Plattform, auf der vor allem die Community rund um Yamaha Synthesizer-Sounds austauschen kann. Kostenlos und unkompliziert. Seit einigen Tagen ist dort auch der MODX freigeschaltet. Das Ganze funktioniert allerdings nur über Google Chrome, MIDI und iOS.

John Melas Software-Editor für MODX

Der Drittanbieter John Melas hat ja schon einige Software-Editoren für Yamaha geschrieben. Die Software gibt es sowohl für MAC als auch für WINDOWS und ist kostenlos. Sie beinhaltet allerdings keinen Soundeditor, mit dem man zum Beispiel die FM-X Sounds am Bildschirm grafisch editieren könnte, sondern nur einen Editor, um Performances und Live-Sets zusammenzustellen. Dazu gibt es als drittes Tool einen einfachen Library-Editor.

SOUND SOUND SOUND

Der MODX hat mich von Anfang an begeistert. Der pure FM-Sound, vor allem in dieser erweiterten FM-X Version, hat definitiv heute immer noch ein gewaltiges Soundpotential, das durch klassische Samplesounds oder durch subtraktive Synthesizer (Stichwort: analog) definitiv nicht abgedeckt wird.

Die AWM2-Klänge, also die Kombination aus gesampelten Wellenformen mit einer umfangreichen Nachbearbeitung, wie wir sie seit Jahren aus dem Yamaha MOTIF kennen, decken unzählige, musikalische Genres ab. Mit dem Soundpaket des MODX ist man da von Klassik, Pop bis modernen, elektronischen Genres bestens versorgt.

Die Kombination aus FM-X und MODX erinnert an vielen Stellen an die Sounds der kultigen Yamaha SY77 Serie. FM-X kann genau an dieser Stelle zupacken, wo der Dynamik eines „Sample-Sounds“ natürliche Grenzen gesetzt sind. Das Zupfgeräusch einer Harfe, erzeugt von FM-X, vor einem Klangbauch der ausklinkenden Harfe, kann deutlich nuanciertere Ausdrucksmöglichkeiten haben als ein rein gesampeltes Harfen-Attack. aber auch bei synthetischen Klängen bietet sich hier ein unglaubliches Spielfeld.

Selbst wer sich mit der komplexen FM-Synthese nicht beschäftigen möchte, kann bereits durch Kombinationen aus AWM2 und FM-X Klängen außergewöhnliche Kreationen erzeugen – und diese sind dann weit mehr als nur ein Layer von zwei Sounds. Wir werden hierzu demnächst noch einen separaten Workshop anbieten.

Kurz zu den Presets

Die automatisierte Veränderung diverser Parameter durch „Motion Control“ löst wirklich bei dem ein oder anderen Sound einen echen „Wow-Effekt“ aus. Da wabert eine Fläche, das Filter öffnet sich, ein Delay kommt langsam hinzu und zu guter Letzt setzt auch noch ein Beat ein … dann fährt das Ganze zurück und beginnt von Neuem. OK – schön! Aber musste Motion Control wirklich bei fast jedem der 2000 Presets eingesetzt werden? Beim Durchhören der Presets empfehle ich daher: Motion-Control abschalten und den Super-Knob auf Wunsch manuell selbst bedienen.

Was der MODX nicht kann:

Der MODX (und auch nicht der MONTAGE oder MOTIF-Vorgänger) ersetzen einem keinen analogen Synthesizer. Weder haptisch noch akustisch. Klar befinden sich viele „analog“ klingende Sounds unter den Presets, aber wer hier hofft, die eierlegende Wollmilchsau zu finden, liegt falsch. Ganz sicher braucht man heute für viele Musikrichtungen keinen puren Analogsynthesizer, da tun es auch die Derivate im MODX, wer aber persönlich Wert auf analoge Autentizität legt, der sollte sich zusätzlich zu einem Yamaha MODX einfach noch einen Analogen zulegen wie z. B. den KORG MINILOGUE. Für mich z. B. ein unschlagbares Duo.

Zusammenfassung

Das Soundpotential des Yamaha MODX ist gigantisch. Starke Bässe, breite Flächen, lebendige Atmosphären, spacige SF-Sounds, überzeugende akustische Instrumente von Streichern bis Gitarren und Dutzende von sogenannten Ethno-Sounds. Dazu geniale Drums und Drum-Zusammenstellungen, unendliches Material an Percussion. Nur der nackte, pure Analogsound, den müsste sich ein Hardliner noch aus einer anderen Quelle besorgen.

Zu den angehängten Soundbeispielen

Alle Sounds wurden ausschließlich mit dem MODX auf Basis von Preset, in den Rechner überspielt. Lediglich ein Kompressor war in die Signalkette integriert, um vor Übersteuerungen zu schützen. Ich habe vor allem versucht, Sounds auszuwählen, die abseits von klassichen Workstation-Sounds (Klavier, Streicher, Bläser) den synthetischen Sound des Yamaha MODX treffend wiedergeben.