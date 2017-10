TEST: BOSS VE1 und VE2, Vocalprozessoren

Die Firma BOSS hat ihr Portfolio im Bereich Vocaleffekte nach unten erweitert. Unsere beiden smarten Tretminen siedeln sich unterhalb des VE20 beziehungsweise der VE5 Serie an. Hatten wir es bisher mit Alleskönnern, sprich Multi-Effekten zu tun, so haben wir hier tendenziell eher Spezialisten. Das BOSS VE1 ist auf Doubling, Echo und Delay fokussiert, während das VE2 in der Hauptsache Harmony-Effekte generiert. Beide Geräte kommen in einem sehr stabil wirkenden Gehäuse, welches oben von einem U-förmigen Stahlblech abgedeckt wird. Unsere zwei Stimmverschönerer werden beide mit vier Reglern und Tastern bedient und bieten neben dem Mikrofoneingang auch ein USB-Interface zum einfachen Aufnehmen. Der große FX-Taster macht außerdem einen für die Bühne soliden Eindruck. Das BOSS VE1 und VE2 werden entweder mit neun „externen“ Volt per BOSS PSA Netzteil gespeist oder verlangen nach vier frischen AA-Batterien.

Herz und Nieren des BOSS VE1

Mit Begrifflichkeiten kann man schon mal durcheinander kommen, gerade in der „Denglischen“ Sprache. Das „Echo“ des VE1 ist eher als Hall zu verstehen, das Delay sowie Doubling können zusätzlich aktiviert werden. Prinzipiell ist die Oberfläche intuitiv zu bedienen, jedoch kommt man ohne Handbuch schnell an Grenzen. Unter der Haube des BOSS VE1 verstecken sich noch sehr viele Parameter. Neben den Lautstärkeverhältnissen sowie Feedback für unser Delay können außerdem externe Fußschalter angeschlossen und in ihrer Funktion definiert werden. Des Weiteren gibt es eine Abteilung „Correct“, welche eine Tonhöhenkorrektur vornimmt, die in Modus und Intensität regelbar ist. Eine tonleiterabhängige Korrektur ist hier nicht möglich.

Aus dem BOSS VE8 bekannt, gibt es die „Enhance“-Funktion, welche der Hersteller mit „Stabilisierung der Lautstärke des Mikrofonsignals“ betitelt. Für mich klingt das nach einer Prise Kompressor oder eventuell Multiband-Kompressor. Einstellen lässt sich das Ganze mit einem leichten und einem stärkeren Eingriff in das Gesangsgeschehen („Green“ und „Red“). Beim „Red“-Modus kommt noch ein wenig „Luft“ im oberen Frequenzbereich dazu und kann einer Stimme zu mehr Schmeicheln und Direktheit verhelfen. Jedoch kommt man nicht umher, sich trotz allem an die „Mikrofon-Disziplin“ zu halten.

Also doch kein „One-Trick-Pony“, sondern ein Effektgerät mit vielen Optionen und sogar der Möglichkeit, drei komplette Einstellungen zu sichern. Noch mehr Spaß macht die ganze Sache, wenn man noch einen Schalter und einen Taster als externe Steuerungsoption hinzuzieht. Ich habe mir ein kleines Probe-Setup gebastelt und verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Letztendlich bin ich hängen geblieben bei der Steuerung für „Doubling“ auf dem externen Schalter sowie „Tap Tempo“ auf dem Taster. Der FX-Schalter am VE1 hat dabei das Delay beziehungsweise den Effekt Master aktiviert. Hiermit kann man in einer Livesituation schon mal verschiedenste Effektkombinationen abrufen.