Test: Erica Synths Drum Sequencer, Sequencer

Geniales Schlagzeug-Gehirn

„Lettland liegt an der Ostsee zwischen Litauen und Estland. Seine Landschaft zeichnet sich durch breite Strände sowie gewaltige, dichte Wälder aus. Hauptstadt des Landes ist Riga mit bedeutenden Gebäuden aus Holz und aus der Zeit des Jugendstils, einem großen Zentralmarkt und einer mittelalterlichen Altstadt mit der Petrikirche.“ Soweit reicht die charmante Kurzbeschreibung. Sie zeichnet ein Bild des ländlichen Idylls und einer Kulisse aus alter Zeit – doch das trügt. Ein grollender Rhythmus aus der Ferne kündigt die Ankunft von etwas anderem an. Pulsierende Drums und grummelnde Synthesizerbässe schütteln Haus und Hof weit über die Landesgrenze hinaus wach und das alles dank den schwarzgewandeten Modulen des Herstellers „Erica Synths“. Schon längere Zeit exportieren die Letten ihre Module kräftig und die hohe Nachfrage bestätigt sie in ihrem Handwerk. Auf der diesjährigen Superbooth warteten sie mit einem kompletten System aus verschiedensten Drummodulen auf und ließen es ordentlich krachen. Das Gehirn dieses Systems, der Erica Synth Drum Sequencer, ist nun den Mittelpunkt dieses Testberichts.

Das Drumgehirn aka Erica Synths Drum Sequencer

Der Erica Synths Drum Sequencer ist nicht nur pragmatisch benannt sondern auch konzeptioniert worden: Als klassischer XOX-Sequencer verfügt er über ganze 16 Trigger- und 12 Accent-Ausgänge, einer Hand voll Modulationsquellen und überaus schöne, große Taster. Bedingung für diesen Luxus ist natürlich eine Menge Rack-Space: Mit stattlichen 42 TE nimmt der Drum Sequencer deshalb auch ordentlich Platz im System ein. Ergonomisch gesehen ist das Layout des Geräts gut gelungen. Vorallem die Taster machen nicht nur optisch etwas her, sie können auch mit ihrer Haptik punkten.

Die Verarbeitungsqualität des gesamten Moduls ist durchweg sehr gut. Hier wackelt nichts, das Bediengefühl ist hervorragend. Hauptschnittstelle sind zwei gestufte Endlos-Encoder, mit denen durch die Menüeinstellungen navigiert wird. Für den schnellen Zugriff auf die Menüebenen dienen die 12 Taster in der Mitte des Moduls. Es stehen 8 Bänke zur Speicherung von je 16 Patterns zur Verfügung. In einem Pattern gibt es wiederum 16 Spuren für die Trigger-Ausgänge 1-16 plus eine Spur für den CV-Out-Kanal. Letzerer kann reguläre Steuerspannungen nach V/Oct-Prinzip ausgeben. Das dazugehörige Gate-Signal wird außerdem noch einmal an einem separaten Gate-Output ausgegeben. Um trotz der auf 16 Spuren limitierten Pattern-Obergrenze an die Accent-Ausgänge zu kommen, werden die Accents kurzerhand auch in der ihrerseits numerierten Spur ausgeben.

Der Erica Synths Drum Sequencer kann mit interner Clock arbeiten, nimmt aber auch Clock-Signale von externen Geräten wahlweise über Clock-In oder MIDI-In auf. Nachdem nun die Rahmenbedingungen erklärt sind, möchte ich auf die einzelnen Ausgabekanäle und ihre Bedienung eingehen.

Pattern kreieren mit dem Erica Synths Drum Sequencer

Anfangen werde ich mit dem normalen Pattern-Mode, in dem der Löwenanteil der Arbeit am Modul stattfindet. Default-Setting beim ersten Einschalten des Moduls ist Bank A und Pattern 1. Das noch leere Pattern will gefüllt werden und das vollzieht sich über das Gedrückthalten des „Trig Select“-Tasters und anwählen einer der großen Sequencer-Taster.

Korrespondierend damit ändert sich die Bildschirmanzeige und bildet die Parameter „BAR“, „len“, „scl“ und „trig“ ab. Auswählbar mit den beiden Encodern unterhalb des Bildschirms können hier die Position im Takt („Bars“), die Länge („Length“) und die Zählzeit („Scale“) pro Einzelspur editiert werden. Der „Trig“-Parameter gibt über die aktuell angewählte Spur Auskunft und kann auch zum Wechsel zwischen eben diesen verwendet werden. Die maximale Länge pro Spur sind 64 Steps.

Unter Scale stehen einem Teiler oder Multiplikatoren der Zählzeit von 1/4 bis 1/32 zur Auswahl, wobei es auch eine triolische Variante von 1/8 und 1/16 gibt. Über die Trig-Select-Ansicht erhält man auch Zugang zu den Accent-Out-Spuren und zwar mit der Tastenkombination „Shift“ + „Trig-Select“. Ist man im Accent-Modus, erscheint ein kleines „+“ vor dem angewählten Kanal und die gesetzten Steps können durch wiederholtes Klicken zum Accent gewandelt werden. Das wiederum ist gekennzeichnet durch ein abgedunkeltes Leuchten bei allen Nicht-Accent-Steps. Nach diesem Verfahren werden also die 16 Spuren gefüllt und mit individuellen Längen versehen.

Ereignissreiche Sequenzen beim Erica Synths Drum Sequencer

Um aber mehr Variationen in ein Pattern zu bringen, führt uns der Weg auf die nächste Menüseite, die „Step-Events“-Seite. Zu der gelangt man über den Druck auf einen Step unter runtergedrückter Shift-Taste. Wieder ändert sich die Bildschirmanzeige und zeigt folgende Parameter an: Ganz links wiederholt sich der „Bar“-Parameter, der zur Orientierung dient, gefolgt von „utm“, „pro“ und „RTRG“. Ersteres soll kein „u“ sondern ein „ µ“ darstellen und steht für das Micro-Timing. Der Effekt von diesem Parameter dürfte selbsterklärend sein.

Etwas weniger bekannt ist da vielleicht schon der „Probability“-Parameter, mit dem der angewählte Step nur unter bestimmten Bedingungen gespielt wird. Zu diesen Bedingungen zählen Ratio-Einstellungen, wie etwa 1:4. Das bedeutet, dass dieser Step nur einmal in vier Durchläufen angespielt wird. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass der Step mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wie etwa 25% ausgegeben wird. Zu guter Letzt erlaubt die „Retrig“-Funktion ein anpassbares erneutes Anschlagen des Steps. Dieser Parameter reicht von 1:24 bis zu satten 1/128 und ermöglicht extrem schnelle Salven von Steps.

Soweit – so gut, die beschriebenen Funktionen bilden einen sinnvollen Zusatz zum Grundgerüst des Erica Synths Drum Sequencers. Einen Wermutstropfen gibt es für mich aber doch: Die Entscheidung, keine fließenden Werte für diese Parameter bereitzustellen. Beim Einstellen der Probability gibt es eine feste Anzahl an Optionen und die dazwischenliegenden sind nicht anwählbar. Hier hätte ich mir mehr gewünscht als 1:2-8, 2:3, 3:4 und 7:8 oder den prozentualen Chancen 10%, 25%, 50%, 75% und 90%. Viel sinnvoller wäre doch, die einfache Option aus x:x beliebig wählen zu können und von 0-100% zu arbeiten, wie es zum Beispiel bei den neueren Elektron-Geräten der Fall ist. Auch beim Retrig verstehe ich die Begrenzung nicht ganz, bei dem ich mich öfter nach langsamen Werten wie etwa 1:8 gesehnt habe. Hier bleibt die Hoffnung auf ein zukünftiges Firmware-Update, mit dem die Parameter-Palette hoffentlich erweitert werden wird.