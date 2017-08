Test: Expressive E Touché, Controller

Einen neuartigen Controller bzw. Spielhilfe bietet der französische Hersteller Expressive E seit rund zwei Monaten an. Nicht dagewesene Ausdrucksmöglichkeiten soll der Expressive E Touché bieten und das für herkömmliche DAW-Arbeit mit Software-Synthesizern, aber auch für Hardware-Synthesizer und Modularsysteme. Wir haben für euch getestet, was der Touché im Alltag zu leisten vermag.

Anschauphase

Der Expressive E Touché ist ein multidimensionaler Controller mit Echtholz-Skin und hat mich beim ersten Anblick zunächst an ein Pedal fürs Piano/Keyboard erinnert. Er besteht aus einem rund 25 x 10 x 6,5 cm großen Kunststoffgehäuse. Zentraler Blick- und Bedienungspunkt ist die ovale Oberfläche aus Holz, die frei aufgehängt oberhalb des Gehäuses thront und sich nach links und rechts schieben lässt. Insgesamt bietet sie vier Expression-Sensoren, die Bewegungen und Druckpunkte aufnehmen und in MIDI-Control-Change-Befehle umwandeln können. Hier zunächst ein Überblick, wie sich das in der Praxis darstellt:

Wie im Video zu erkennen ist, drückt, zieht und klopft man also auf den Expressive E Touché, um Parameter zu modulieren. Gesteuert wird der Touché über zwei Buttons und einen klickbaren Encoder, die sich am vorderen Ende des Gehäuses befinden. Je nachdem ob der Controller mit der zum Lieferumfang gehörenden Lié Software genutzt wird oder nicht, ergeben sich unterschiedliche Funktionen. Eine vierteilige LED-Kette zeigt den Status des Controllers an.

An Anschlüssen bietet der Expressive E Touché einen USB-Port zur Kommunikation mit dem Computer, jeweils einen über Miniklinke realisierten MIDI-Ein- und Ausgang sowie vier CV-Ausgänge. Adapter auf fünfpolige MIDI-Stecker liegen bei. Strom bezieht der Touché über USB, bei Einsatz mit Hardware-Geräten muss man trotzdem ein USB-Kabel anschließen bzw. einen Adapter USB/Schukostecker nutzen, um die Stromversorgung sicherzustellen. Diese gehören allerdings nicht zum Lieferumfang.