Test: Mackie Thump 12BST, Aktivbox

Mit 12 statt mit 15!

Nachdem wir unlängst den großen Bruder im Test hatten, liegt uns nun die kleine Schwester in Form der Mackie Thump 12BST vor, die mit kompakteren Abmessungen und einem moderateren Gewicht in Sachen Transport deutlich punkten kann. Konnte Mackie unlängst erst mit seiner Thump A-Serie ein neues Design mit erweiterten Funktionen etablieren, legt der Hersteller auch bei der kleineren Variante in Sachen Funktionsumfang deutlich eine Schippe drauf. Schauen wir uns mal die Eckdaten an und nehmen einen direkten klanglichen Vergleich vor.

Die Basisdaten des Mackie Thump 12BST

Warum ein Basissystem ändern, das bereits in unzähligen Variationen einem „Working Horse“ gleich nahezu alle Anforderungen erfüllt? Ähnliche Gedanken müssen sich auch die Entwickler von Mackie gemacht haben, was zu einer erneuten Auflage der 12/1 Lautsprecherkombination geführt hat. Ein 12 Zoll Lautsprecher übernimmt den Bassbereich, während ein 1,4 Zoll Hochtöner mit Titan-Kompressionstreiberkalotte den Hochtonbereich abdeckt.

Die Crossover-Frequenz bei 2 kHz, der Frequenzgang wird mit 50 Hz – 23 kHz angegeben. Wie ein frontseitig aufgebrachter Aufkleber uns mitteilt, liefern beide Systeme 1300 Watt Peak, wobei 1000 Watt über eine Class-D Endstufe an den Tieftöner, 300 Watt über eine Class-A/B Endstufe an den Hochtöner abgegeben werden. Wie immer, im Live-Bereich kann man sich getrost alle Angaben über 16 kHz schenken, nach unten werden die 50 Hz auch wie üblich mit entsprechender Minderung ab ca. 100 Hz wiedergegeben und dass es sich bei der Leistungsangabe um Peak-Werte handelt, dürfte auch jedem klar sein.

Das Gewicht der Mackie Thump 12BST ist mit 13,3 kg vergleichsweise moderat und liegt knapp 20 % unter ihrem großen Bruder. Auch die Abmessungen von 615 mm x 358 mm x 356 mm ermöglichen einen problemlosen Transport im Kofferraum eines Pkw. Übernommen wurde die flexible Ausrichtung, was die Betriebsmodi angeht, so können die Boxen im Standardbetrieb über den intern verbauten handelsüblichen 35 mm Flansch im Hochständer-Modus oder aber aufgrund der Trapezform auch als Floormonitor betrieben werden. Als Ergänzung zu der A-Serie verfügt die BST-Serie über 4 Flugpunkte für den stationären Betrieb, eine Einrichtung, die sich insbesondere aufgrund der im Testbericht noch zu erwähnenden DSP-Erweiterungen als eine sehr sinnvolle Funktion herausstellen wird.

Wenn auch von vielen Nutzern auf den ersten Blick nicht als sinnvoll erachtet, das verbaute Multispannungs-Netzteil, das alle Spannungen von 120 – 240 V über einen Kaltgerätestecker verarbeiten kann, bietet einige Vorteile. Neben der Flexibilität in Sachen Auslandseinsatz haben diese Netzteile auch den Vorteil, dass sie Spannungsschwankungen im Netz ausgleichen, die gerade in den ländlichen Gebieten des südlichen Europas oder aber bei mobilen Spannungsgeneratoren öfters anzutreffen sind. Mir hat es letztens erst wieder bei laufender Show ein Floorboard außer Kraft gesetzt, da der Spannungsgenerator keine 230 V halten konnte.

Als optionales Zubehör können für die Mackie Thump 12BST auch eine Schutzhülle oder ein Rolling Bag erworben werden. Für den Eingangsbereich stehen rückseitig 2 Kombibuchsen (XLR/TRS) zur Verfügung, nebst eines Mix Out für den Daisy-Chain-Betrieb.

Was ist neu bei der Mackie Thump 12BST?

Die entscheidende Weiterentwicklung der Thump-Serie wird auf der Rückseite des Gehäuses sichtbar. Neben den physikalischen Ein- und Ausgängen zieht ein Push-Drehregler die Aufmerksamkeit auf sich, der durch ein Menü führt, das auf dem danebenliegenden Display abgebildet wird. Nach Aktivierung der Box wird nach dem Einblenden des „Running Man“ Logos ein Menü angezeigt, das aus sechs Untermenüs besteht.

Im Bereich „Mixer“ kann man nun eine Vorauswahl treffen, für welchen Einsatzbereich man die Mackie Thump 12BST verwenden möchte: Music, Live, Speech, Monitor, Music + Subwoofer und Live + Subwoofer. Je nach vorgewähltem Preset wird die Klangregelung entsprechend angepasst, wobei hauptsächlich der Bassbereich beschnitten oder angehoben wird. Zudem verfügt jeder Eingang über eine Dreiband-Klangregelung mit entsprechenden Mittenfrequenzen und einer individuellen Lautstärkenregelung.