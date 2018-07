Test: Alto TS312, Aktivbox

Ein würdiger Nachfolger

Die neuen Alto TS312 Aktivboxen

Es ist schon einige Zeit her, da hatte unser Autor „Onkel Sigi“ die Alto Professional TS212 Aktivboxen auf dem Prüfstand. Seine Meinung war deutlich: „Also ehrlich Leute: Ich war mehr als beeindruckt! Was ich gehört habe, kann sich aber ganz locker mit den ganz Großen der Branche messen: konturierte Bässe mit einem Mordspfund, schöne Mitten mit Durchsetzkraft und ohne schrille Aggression und griffige Höhen.“ (Hier geht es zu seinem kompletten Testbericht der Alto TS212 vom März 2016).

Knapp zwei Jahre später hat Alto Professional jetzt nachgelegt und die neue Truesonic TS3 Lautsprecher-Serie vorgestellt. Die neuen Modelle bieten noch stärkere Endstufen und neu entwickelte Treiber hat der Hersteller ebenfalls der Serie spendiert. Die TS3 Familie umfasst vier Aktivboxen, die sich im Wesentlichen durch die Größe der Tieftöner unterscheiden. Erhältlich sind die Modelle TS308 (8-Zoll), TS310 (10-Zoll), TS312 (12-Zoll) und TS315 (15-Zoll).

Bei mir kamen zwei Modelle der Alto Professional TS312 Aktivboxen an.

Die neue Alto TS312 hat sich äußerlich nicht verändert

Das Basiskonzept der aktiven Zweiweg-Bassreflexbox ist geblieben. Sie bietet nach wie vor neben dem Einsatz als Fullrange PA die weitere Möglichkeit, als Bodenmonitor ihre Dienste zu verrichten. Rein äußerlich hat sich auf den ersten Blick an der TS312 nichts verändert. Das durchgehende Frontblech ist mit Akustikschaum hinterlegt, was optisch gefällig wirkt und den Treibern gleichzeitig guten Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz bietet. Wir notieren vier Griffe, zwei oben, zwei seitlich, und eine Eingriffsmulde oben, plus einen Hochständerflansch mit Feststeller. Für den geflogenen Einsatz sind drei M10-Montagepunkte vorhanden.

Das mattschwarze Kunststoffgehäuse wirkt edel, hat aber dennoch einen Nachteil. Schon nach dem ersten Hantieren finden sich Benutzungsspuren auf den Oberflächen. So haben beispielsweise meine Fingernägel beim Tragen sichtbare Kratzer in den Griffmulden hinterlassen. Zunächst sicherlich nur ein kleiner Schönheitsfehler, doch beim rauen Liveeinsatz sind Kratzer von Fingernägeln sicherlich das kleinste Übel, was den Boxen zustoßen kann.

Die TS312 bietet durch die symmetrische Art der hinteren Gehäuseausführung gleich zwei Möglichkeiten, sie als Bodenmonitor einzusetzen – so könnte man zumindest meinen. Doch hier lauert bereits die erste Gefahr. Faktisch ist nur eine Position sinnvoll. Wird der „falsche“ Monitor-Winkel eingesetzt, knickt der Kaltgerätestecker unweigerlich ab und auch der XLR-Stecker im Eingangskanal 1 wird belastet. Das Problem im XLR-Eingang ließe sich durch Umstecken noch lösen, aber der abgeknickte Netzstecker belastet nicht nur die Steckverbindung. Auf Dauer könnte bei dieser Art der Positionierung das Netzkabel unter Umständen brüchig werden. Also unbedingt Vorsicht an dieser Stelle.

Neues Innenleben

Speziell die Innereien sind es, die den Unterschied beim neuen Modell TS312 ausmachen. Hier hat sich einiges getan. Interessant ist deshalb ein direkter Vergleich der wichtigsten technischen Daten zwischen diesem und dem Vorgängermodell.

Alto TS212 (altes Modell)

Output: 1100 W peak (700 Tieftöner + 400 Hochtöner); 550 W RMS (350 Tieftöner + 200 Hochtöner)

Bässe: 12-Zoll Tieftöner, 2,5-Zoll Schwingspule

Höhen: 1-Zoll Neodym-Treiber mit Präzisions-Waveguide

Frequenzweiche: 2 kHz

Maximum SPL: 127 dB peak, 124 dB continuous (dB SPL@1 m)

Frequenzbereich: 46 Hz bis 22 kHz (-10 dB)

Horn Abstrahlwinkel: 90° H x 60° V nominal

Abmessungen (H x B x T): 591 mm x 357 mm x 351 mm

Gewicht: 12,9 kg

Alto TS312 (neues Modell)

Output: 2000 W peak (1300 Tieftöner + 700 Hochtöner); 1000 W RMS (650 Tieftöner + 350 Hochtöner)

Bässe: 12-Zoll Tieftöner, 3-Zoll Schwingspule

Höhen: 1,4-Zoll Neodym-Treiber mit Präzisions-Waveguide

Frequenzweiche: 2 kHz

Maximum SPL: 131 dB peak, 128 dB continuous (dB SPL@1 m)

Frequenzbereich: 46 Hz bis 22 kHz (-10 dB)

Horn Abstrahlwinkel: 90° H x 60° V nominal

Abmessungen (H x B x T): 605 mm x 354 mm x 350 mm

Gewicht: 16,3 kg

Beurteilung der technischen Daten

Der Gewichtsunterschied zwischen der Alto TS212 und der Alto TS312 beträgt immerhin 3,4 Kilogramm. Das kann weniger an den Gehäuseabmessungen liegen, die bis auf einige Millimeter identisch sind. Vielmehr sollten es die neuen Treiber in der TS312 sein, denn bei der Bestückung finden sich erheblich Unterschiede zum Vorgängermodell.

Der 12-Zoll Tieftöner der Alto TS312 hat nun eine größere 3-Zoll Schwingspule. Hinter dem Horn mit seinem Waveguide kommt nun ein ebenfalls größerer 1,4-Zoll Neodym-Treiber zum Einsatz.

Die Endstufenleistung hat sich im Prinzip verdoppelt. Hier gibt der Hersteller einen Output von satten 2000 Watt peak an. An Dauerleistung (RMS) sollen es immer noch 1000 Watt sein – ein echtes Pfund also.