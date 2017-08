Test: Fender Fortis F-12BT, Aktivbox

Hallo intothewild,

ich habe die 15 Zoll Variante und den 18 Zoll Sub bestellt, weil Thomann die gerade zum Rausschmeiß-Preis von 299€ und 444€ anbietet.

Das Rauschen kann ich bei den Topteilen bestätigen. Zudem ist der Klang extrem “hart“.

Wenn man die Topteile auf Sub einstellt, so dass sie an den Subwoofer angepasst sind und an selbigem die Übergangsfrequenz auf 150Hz stellt, sind die Höhen für meinen Geschmack massiv überbetont.

Ist der Preis auch noch so verlockend, so werde ich wohl doch besser etwas mehr Geld in die Hand nehmen.