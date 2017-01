Test: Marcus Miller V7 Swamp Ash 4 BMR, E-Bass

Marcus Miller, ein Name klangvoll wie Niccolò Paganini oder Antonio Stradivari … oder eher ein Beweis dafür, dass man auch mit einem unspektakulären Allerweltsnamen weltweit bekannt werden kann. Nun kennt zwar jeder Herrn Miller als die tödlich groovende Slapmachine mit seiner eigenen Funk-Fusion-Band sowie durch diverse Bass Clinics und sein Projekt SMV mit Stanley Clarke und Victor Wooten, allerdings war der Mann (Baujahr 1959!) schon vor seinem vergleichsweise späten Ruhm als Solist eine große Nummer im Studio- und Sessionbereich. Auf über 500 Alben findet man seine Basslines, unter anderem bei Künstlern wie Michael Jackson und Miles Davis – letzteres Engagement beinhaltete auch eine Menge Songwriting und sorgte letztlich für den Durchbruch in der internationalen Jazzszene.

Seitdem kennt man Marcus Miller, der nebenbei auch sehr gut Klavier, Gitarre und Klarinette spielt, für fette, funkig-groovige Slapriffs und einen dicken, aber drahtigen Basssound. Den entlockt der Mann lange Jahre einem Fender Jazz Bass aus den 70ern, der mit einer Dreibandelektronik von Sadowsky und einigen weiteren Spielereien aufgerüstet war. Ein analoges Signaturemodell von Fender gab es bis vor einiger Zeit, entsprechend hochpreisig, auch in Variationen mit vier und fünf Saiten zu erwerben. Bis sich Herr Miller in den Kopf setzte, unter seinem eigenen Namen günstigere Instrumente auf den Markt zu bringen. In „Zusammenarbeit“ mit Sire Guitars – nach eigener Aussage einem kleinen Gitarrenladen hervorgegangen – werden seit 2015 verschiedene in Fernost gefertigte Instrumente als „Marcus Miller by Sire“ vertrieben. Aus dieser Serie liegt hier der Marcus Miller V7 Swamp Ash 4 in Bright Metallic Red zum Test vor.

Das Instrument soll laut Werbeaussagen ein Game Changer sein, der den Bassmarkt völlig revolutionieren soll – aber mal Butter bei die Fische, in der Realität liegt hier eine mit einer 18-Volt-Aktivelektronik angefettete Jazz-Bass-Kopie vor. So revolutionär ist das nicht, aber vorweggenommen: Es ist durchaus überraschend, was für ein qualitativ hochwertiges Instrument man hier für unter 500,- Euro auf den Markt geworfen hat!

Facts & Features

Der Marcus Miller V7 Swamp Ash 4 kommt in einem Pappkarton, auf dem Marcus Miller höchstpersönlich slappenderweise aufgedruckt ist. Ein Gigbag ist nicht enthalten, was in der Preisklasse aber okay ist, dafür sind Inbusschlüssel für Hals und Bridge dabei (anders als beispielsweise bei Fender). Ausgepackt liegt die Sumpfesche-Version in Bright Metallic Red mit weißem Pearl Schlagbrett vor mir. Der V7 ist prinzipiell wie das Vorbild auch in zwei Hals-Griffbrett-Kombinationen verfügbar, einmal der Klassischen mit Erlekorpus und Palisander-Griffbrett und der an die 70er Jazz Bässe angelehnten Kombi aus relativ leichtem Sumpfeschekorpus und lackiertem Ahorngriffbrett. Die Hälse sind bei beiden einteilig und aus Ahorn, die Griffbretter mit großen, weißen Block-Inlays ausgestattet.