Test: Music Man Valentine, E-Gitarre

Die Eingangsvoraussetzungen für einen Endorsement-Deal bei Music Man scheinen merklich gesunken zu sein. Bisher erhielten nur ausgewiesene Virtuosen einen Deal mit dem kalifornischen Edelhersteller, man denke nur an solch illustre Namen wie Steve Morse, John Petrucci, Steve Lukather oder etwa die Countrylegende Albert Lee. Dagegen scheinen die Fähigkeiten am Instrument des eher unbekannten Neuzugangs James Valentine geradezu hausbacken. Allerdings steht der Mann an den sechs Saiten der momentan sehr angesagten US-Rockband Maroon 5 und ein wenig Publicity im Mainstream Markt kann ja schließlich nicht schaden. Sein Instrument ist die Music Man Valentine, eine völlig neu konstruierte Gitarre und deshalb zwingend einen Test wert.

Facts & Features

Wie alle Music Man Instrumente aus dem kalifornischen Werk in San Luis Obispo wird auch die Music Man Valentine in einem hochwertigen Schalenkoffer ausgeliefert. Das Finish unseres Testinstruments trägt die Bezeichnung „Trans Buttermilk“, erhältlich ist die Gitarre zudem in „Trans Black“, in „Trans Maroon“ und in einem Naturholz-Look („Satin Natural“). Der Lack wurde makellos auf einen einteiligen Eschekorpus aufgebracht, dessen schöne und gleichmäßige Maserung durch die transparente Lackschicht immer noch gut zu erkennen ist.

Auch wenn es mit dem bloßen Auge kaum zu sehen ist, verjüngt sich die Form des Korpus von 40 mm im unteren Bereich auf 35 mm in Höhe des oberen Cutaways, der Hersteller bezeichnet dieses Feature als „Wedge Shape“, was einzig und allein dem Spielkomfort dienen soll. Ein dunkles Tortoise Pickguard schützt die Oberfläche vor Kratzern und fügt sich zudem nahtlos in die gelungene Optik ein.

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich (nicht) streiten, aber für mich ist diese Buttermilchoberfläche klar die Schönste der vier erhältlichen Lackierungen, insbesondere in Verbindung mit dem „Roasted Maple Neck“ und dessen dunkelbrauner, kräftiger Maserung. Einige unter uns werden sicher nicht wissen, was es mit diesem „Roasted Maple“ auf sich hat. Laut Hersteller werden diese handselektierten Hälse nach der Fertigung in einen Ofen gesteckt und dort regelrecht gebacken, was dem Holz neben einer dunklen, kräftigen Färbung auch zusätzlich Stabilität verleihen und sich darüber hinaus auch positiv auf das Klangverhalten auswirken soll. Mit davon eingeschlossen ist auch die Kopfplatte, die an der Music Man Valentine nicht lackiert ist.

Das Ergebnis ist beeindruckend, die nur satinierte Halsrückseite bietet zusammen mit dem typisch schmalen Music Man Halsprofil eine Bespielbarkeit, wie sie besser nicht sein könnte. Zumindest nach der Korrektur des Werkssettings unseres Testinstruments, denn das war dem einer Gitarre der 3000-Euro-Preisklasse kaum würdig!