Test: Orange Pedal Baby 100, Gitarrenendstufe

Die Lösung fürs Pedalboard?

Ein Trend ist die letzten Monate bzw. Jahre sicherlich zu bemerken. Viele Gitarristen haben den Wunsch, ihr Pedalboard einfach vor eine kompakte Endstufe zu platzieren. Diese sollte natürlich gut klingen, laut genug für einen Gig, aber dennoch klein und leicht sein. Diesem Wunsch kommt Orange nun mit dem Orange Pedal Baby 100 Gitarrenendstufe nach. Das Pedal Baby 100 ist eine schlichte Mono-Class-A/B Transistor-Endstufe mit, wie es der Name bereits verrät, mit einer Leistung von 100 Watt. Im Gegensatz zu einer Class-D Endstufe, die sich unglaublich klein bauen lässt, erfordert eine Class-A/B Endstufe jedoch etwas mehr Platz. Dafür darf man klanglich auch etwas mehr erwarten, obwohl man festhalten muss, dass viele Class-D Endstufen (Seymour Duncan, Blug Amp 1 etc.) durchaus ihre Berechtigung haben und glückliche Benutzer nichts Schlechtes diesbezüglich berichten.

Orange Pedal Baby 100 – Facts & Features

Die kleine, natürlich orangefarbene, Endstufe besitzt die kompakten Maße von 30 x 7,7 x 19,5 cm (B x H x T) und ist mit gerade einmal 3,2 kg leicht. Das Gehäuse ist gut verarbeitet, die Gummifüße wurden ausreichend groß gewählt, um auf dem Griff einer darunter platzierten Lautsprecherbox nicht zu wackeln. Natürlich wurde auch die Optik klassisch gehalten, die seit Jahrzehnten bekannten Symbole finden auch hier Verwendung. Links ist die Eingangsbuchse platziert, ganz rechts wird der Bolide eingeschaltet, was durch das Leuchten eines orangefarbigen Diamanten links des Firmenlogos angezeigt wird.

Die Regler

Da die Orange Pedal Baby 100 lediglich spartanisch ausgestattet ist, gibt es hier nicht viel zu berichten. Immerhin ist eine zweibandige Klangregelung (Bass, Höhen) an Bord, um sich klanglich mit der vorhandenen Box (ggf. auch mehreren Boxen) abzustimmen. Ansonsten gibt es natürlich noch einen Lautstärkeregler. Auch die für Orange typischen dicken, schwarzen und geriffelten Knöpfe sind auf den Potis zu finden.



Blick auf die Rückseite

Auch die Rückseite des Pedal Baby 100 wurde nur mit dem unbedingt Erforderlichen ausgestattet.

Damit sich die kleine Endstufe nicht nur in Europa, sondern auch jenseits des großen Teiches betreiben lässt, kann man die Netzspannung auch auf 115 Volt einstellen. An die zwei 6,3 mm Klinkenbuchsen lassen sich die vorhandenen Lautsprecherboxen anschließen. Hier sind einige Kombinationen möglich, wie wir in folgendem Diagramm sehen können.

Bei genauem Hinsehen muss man jedoch auch feststellen, dass die Kombination zweier 8 Ohm Lautsprecherboxen nicht möglich ist. Dies wird auch in der Bedienungsanleitung explizit erwähnt. In der Praxis wird dies aber gerne einmal gemacht.

Orange Pedal Baby 100 – Sound

Natürlich war es interessant festzustellen, ob die erzeugte Lautstärke auch ausreichen würde, wenn man aus einem Pedal bzw. ein Pedalboard ohne weitere Vorverstärkung in die Pedal Baby 100 geht, da einige vergleichbare Kandidaten in diesem Punkt bereits geschwächelt haben. Hier ist erfreulicherweise festzustellen, dass der Schallpegel sicherlich ausreicht, um mit einen Drummer zu konkurrieren. Das klangliche Ergebnis könnte in diesem Set-up jedoch lebendiger sein. Wir hören zunächst einen klaren Sound des Steg-Pickups meiner PRS Custom 24:

Nun wird der Overdrive (Analogman Prince Of Tone, Klon) aktiviert:

Wenn man ehrlich ist, klingt der Sound doch etwas charakterlos. Jetzt probieren wir das Ganze mit einer Röhrenvorstufe aus. Es kommt meine PRS Custom 24 zum Einsatz. Das Signal geht zunächst in meinen Peavey Classic 20 MH und wird aus der Send-Buchse abgegriffen und dem Eingang der Orange Pedal Baby zugeführt. Wir können den Lautstärkeregler also entsprechend niedriger positionieren, denn jetzt spürt man die Kraft von 100 Watt recht schnell. Der Klang ist nun bedeutend kraftvoller, dynamischer und lebendiger mit entsprechend höherem Headroom.

Zunächst clean, das Delay kommt von einem Pedal meines Boards, sonst wurden keine Effekte genutzt (abgesehen von etwas „Gnadenhall“, der in Logic hinzugefügt wurde).

Und nun mit dem „Prince Of Tone“ Overdrive, der einen leichten Crunch erzeugt:

In Verbindung mit einer Vorstufe macht die Orange Pedal Baby 100 sicherlich eine gute Figur. Der Einsatz eines Boosters am Ende der Signalkette wäre sicherlich eine geeignete Maßnahme, den Pegel, der aus einem Pedalboard kommt, noch etwas aufzubereiten, was den Klang dann auch ohne den Betrieb einer zusätzlichen Vorstufe deutlich positiv beeinflussen würde.

Die Klangbeispiele wurden mit folgendem Equipment aufgenommen:

PRS Custom 24 – Peavey Classic MH als Vorstufe – Orange Pedal Baby 100 – MESA/Boogie 1 x 12″ Thiele Box mit Creamback Celestion Lautsprecher – Shure SM57 – Apogee Duett – Mac mit Logic (etwas Hall hinzugefügt).