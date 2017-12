Test: Pearlvibe Golden Heart, E-Gitarre

Als ich Anfang September dieses Jahres über die Guitar Summit in Mannheim schlenderte und ehrlich gesagt mit keiner größeren Überraschung rechnete, kam „sie“ dann doch ganz unerwartet und aus dem Augenwinkel in meinen Fokus. Vielleicht lag es auch daran, dass der Stand von Pearlvibe Guitars so dicht umringt von interessiertem Publikum war und man daher nicht unmittelbar einen Blick auf die Meisterwerke aus der Hand von Frank Haensel werfen konnte. Ich konnte es dann aber schließlich doch tun – und war (und bin es bis jetzt noch) tief beeindruckt von der Schönheit, der Anmut und der Eleganz, die jedes seiner individuell angefertigten Instrumente mit sich trägt.

Sofort war klar: Das müssen wir in jedem Falle testen und unserer Community präsentieren! Nach einem kurzen Telefongespräch besuchte mich der Firmengründer und Erbauer dieser Kunstwerke Frank Haensel am nächsten Tag in meinem Büro, im Gepäck die Pearlvibe Golden Heart und jede Menge Lust und Laune auf Fachgespräche und Geschichten von Hölzern, Pickups und Perlmuttverarbeitung. Mal schauen, ob das Schmuckstück im Test das hält, was die grandiose Optik verspricht.

Facts & Features

Zwei Teile Erle dienen als Basis für den Korpus, dessen Design uns allen wohlbekannt vorkommen dürfte. Alle Kanten, Ecken und Rundungen sind auch bei der Pearlvibe Golden Heart exakt genau so, wie man es vom Original kennt und schätzt. Zudem scheinen die verwendeten Hölzer sehr gut abgelagert zu sein, was der Gitarre insgesamt ein angenehm niedriges Gewicht verleiht, was somit den Rücken schon und darüber hinaus zu einer guten Performance insgesamt beiträgt.

Das Highlight der Pearlvibe Golden Heart (im wahrsten Sinne des Wortes) ist sicher die strahlend goldene Decke, in die eine hauchdünne Schicht White New Zealand Paua Abalone eingearbeitet wurde. Man mag sich gar nicht vorstellen, was das für eine zeitaufwendige Arbeit war, dieses wunderschöne und seltene Perlmutt auf diese Art und Weise auf der Decke aufzubringen. Der schiere Wahnsinn und auf den Fotos wirklich nur halb so schön wie im Original!

Bei dieser regelrechten Überflutung mit Perlmutt wurden selbst die Rahmen der Pickups nicht verschont, doch der Elektronik widmen wir uns später noch ausführlicher. Ein sauber aufgetragener Klarlack schützt das Instrument rundherum, davon ausgenommen wurde auch der Hals nicht, zumindest nicht ganz.