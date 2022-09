Test: reProducer Audio Labs Epic 4, Nahfeldmonitore

Viel Klang im kompakten Format

Aktive Studiomonitore bestimmen heute das Geschehen in jedem Heimstudio. Die Zeiten von passiven Studiomonitoren scheinen vorbei zu sein. Oftmals sind es nicht nur Bi-Amping Class-D-Endstufen, die den Klang vor der endgültigen Wandlung durch die Lautsprecher formen, sondern insbesondere auch DSPs, die durch digitale Signalverarbeitung den letztendlichen Klang bestimmen. Doch es gibt einige Hersteller, die sich diesem Trend verweigern. Zwar integrieren auch sie Class-D-Endstufen in die Studiomonitore, um hier eine bestmögliche Abstimmung zu gewährleisten, doch DSPs sucht man vergeblich. Einer dieser Hersteller kommt aus Deutschland und hört auf den Namen reProducer Audio Labs. Wir haben für euch die reProducer Audio Labs Epic 4 Nahfeldmonitore getestet.

ANZEIGE

reProducer Audio Labs Epic 4 im Detail

Herstellerangaben

Bei der reProducer Audio Labs Epic 4 handelt es sich um klassische Zwei-Wege-Systeme mit Bi-Amping. Angetrieben werden der 4“ Woofer und der 1“ Mitten/Hochton-Treiber durch je 50 Watt RMS Class-D-Endstufen. Die Treiber stammen aus eigener Fertigung. Die sehr rauscharmen Class-D-Endstufen sollen über 115 dB Dynamikumfang liefern. Der maximale Schalldruck wird von reProducer Audio Labs mit 106 dB SPL (C-bewertet) angegeben. Getrennt werden die Treiber bei 3 kHz mit 24 dB/Oktave. Der Frequenzgang ist vom Hersteller mit 80 Hz – 30 kHz ± 3 dB und 65 Hz – 40 kHz ± 10dB angegeben, was angesichts der Konstruktion und Treiberbestückung mehr als realistisch ist. Hier wird also nicht behauptet, was in der Praxis unmöglich ist. Ehrlichkeit währt bekanntlich am längsten.

Eigene Messung

Die eigene Messung im Arbeitszimmer bestätigt die Herstellerangaben. Große Unterschiede lassen sich nicht feststellen. Alles, was in der eigenen Messung etwas zackiger verläuft, ist der Raumakustik geschuldet, die natürlich bei Messungen eine Rolle spielt, die nicht im Messraum angefertigt werden.

Welche Anschlüsse bietet die Epic 4?

Auf der Frontseite finden wir eine Betriebs-LED, die zugleich auch Clipping signalisiert. Die Rückseite ist neben den beiden Reglern für die Klangregelung mit den Anschlüssen bestückt. Zur Auswahl stehen ein symmetrischer XLR-Eingang sowie ein unsymmetrischer RCA-Eingang (Cinch). Ein Standby-Schalter sowie der Betriebsschalter sind ebenfalls auf der Rückseite anzutreffen. Außerdem natürlich der Anschluss für das Stromkabel. Damit die reProducer Audio Labs Epic 4 auch an der Wand montiert werden können, gibt es auf der Rückseite zwei Aufnahmen für das optionale Befestigungs-Set.

Passivmembran statt Bassreflexport

Auf der Unterseite ist eine Passivmembran angebracht. Passivmembranen stellen eine Alternative zum sonst oft verwendeten Bassreflexport dar. Ein Bassreflexport ist eine Schallaustrittsöffnung mit innenliegender Schallführung, deren Maße exakt auf eine Resonanzfrequenz hin abgestimmt sind. Durch diese kann die Basswiedergabe beeinflusst werden. Bei kleineren Monitoren reicht oft das Gehäusevolumen nicht aus, um die Resonanzfrequenz tief genug zu bekommen. In diesem Fall kann eine Passivmembran sinnvoll sein. Da ein Lautsprecher immer in zwei Richtungen schwingt, wird die Passivmembran durch die Luftbewegungen innerhalb des Monitors zum Schwingen angeregt. Hier sind also kein elektromagnetischer Treiber und eine Endstufe involviert, sondern nur die durch den Tieftöner erzeugten Schwingungen innerhalb des Studiomonitors. Passivmembranen können an den Seitenwänden und am Boden des Gehäuses angebracht werden. Hier finden wir sie auf der Unterseite. Ein weiterer Vorteil der Passivmembran soll das Vermeiden von Strömungsgeräuschen sein.

Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass die Monitore 2,95 kg wiegen. Interessant ist das trapezförmige Gehäuse. Ausgefallene Gehäuse bei Studiomonitoren kennt man von Monkey Banana, KRK und auch Genelec. Die Trapezform oder ähnliche geometrische Gebilde sind dabei relativ häufig, manchmal aber nur an den vorderen Kanten vorzufinden. Diese sind zudem häufig abgerundet. Als Begründung führen Hersteller Resonanzen an, die bei einer rechteckigen Gehäuseform mit scharfen Kanten und spitzen Ecken entstehen können. Die reProducer Audio Labs Epic 4 besitzen hingegen ein echtes trapezförmiges Gehäuse. An der Unterseite sind zudem „Spikes“, also spitze Füße, angebracht, die für einen leicht nach hinten gekippten Abhörwinkel sorgen.

ANZEIGE

Analoge Klangregelung des Nahfeldmonitors

Die Klangregelung arbeitet rein analog und somit sind auch die beiden Filter zur positionsabhängigen Anpassung des Klangs analog ausgeführt. Der Höhenregler arbeitet breitbandig oberhalb von 2,5 kHz in 1 dB Schritten bei maximal ± 5 dB Gain. Der Bassregler setzt unterhalb von 250 Hz ein und ist ebenfalls in 1 dB Schritten einstellbar und bei einem Gain von maximal ±5 dB. Hier sind also keine chirurgisch schmalen Anpassungen möglich, wie sie häufig mit einem DSP-gestützten EQ verwirklicht werden können. Das ist aber auch überhaupt nicht notwendig, denn Verzerrungen aufgrund der Position der Lautsprecher im Raum finden ebenfalls eher breitbandig statt, also zum Beispiel die Bassanhebung aufgrund der Position nahe einer Wand oder Raumecke. Ist der Frequenzgang des Monitors ansonsten halbwegs linear, korrigiert man Abweichungen davon, die man im Raum gemessen hat, besser durch Anpassungen der Akustik und nicht mit einem EQ am Monitor.

Aufstellung der Studiomonitore

Geliefert werden die reProducer Audio Labs Epic 4 in einer schönen und stabilen Stofftasche, die man auch sehr gut für den Transport nutzen kann, möchte man die Monitore zum Beispiel für Live-Recording Projekte nutzen. Zunächst müssen die Füße eingeschraubt werden.

Auf der Website von reProducer Audio Labs finden wir zahlreiche Abbildungen und Hinweise zur korrekten Aufstellung der Epic 4 Studiomonitore. Diese sollte man sich gut anschauen, um eine möglichst unverfälschte Wiedergabe an der Abhörposition zu erzielen.

So sollen die Lautsprecher etwas erhöht auf dem Studiotisch stehen, wie zum Beispiel früher auf der Meterbridge eines Studiomischpults. Für die Ausrichtung nimmt man den Mittelpunkt zwischen Tieftöner und Hochtöner. Der optimale Hörabstand für die reProducer Audio Labs Epic 4 Studiomonitore beträgt zwischen 80 cm und 140 cm. Das ist der typische Hörabstand für Nahfeldmonitore. Überschreitet man diesen, sollte man den Höhenregler bemühen, um die nun abfallenden Höhen etwas zu kompensieren. Eventuell wäre dann aber die Wahl eines Midfield Monitors besser.

Für eine gute Stereowirkung sollen die Monitore in Form eines gleichseitigen Dreiecks zwischen den drei Punkten Monitor links, Monitor recht und Hörer aufgestellt werden. Der Abstand zwischen den beiden Monitoren sollte also dem Hörabstand zu den beiden Monitoren entsprechen. Das kennt man auch von anderen Monitoren und sollte kein allzu großes Geheimnis mehr sein. Dass das Schallfeld frei von Hindernissen sein sollte, versteht sich von selbst.

Auch wenn es manchem Anwender seltsam erscheinen wird, dass die Lautsprecherfront nach oben geneigt ist, ist das die richtige Aufstellung. ReProducer Audio Labs empfehlen, die Front nicht in einem 90° Winkel zur Hörachse auszurichten und auch eine direkte Aufstellung auf der Tischplatte ohne Erhöhung wird nicht empfohlen.

Wie klingen die reProducer Labs Epic 4?

Ich muss sagen, dass es eine riesige Diskrepanz zwischen der Größe und der Leistung gibt. Nachdem ich die reProducer Audio Labs Epic 4 aus ihrer Tasche befreit, die Füße eingeschraubt und die Lautsprecher aufgestellt hatte, fühlte ich mich erst einmal an kleine Multimedia-Lautsprecher erinnert. Meine großen und schweren Event 20/20 sehen dagegen aus wie Goliath, der sich vor dem kleinen David aufgetürmt hat. Doch nach dem ersten Titel, den ich darüber angespielt habe, zeigte sich ein vollkommen anderes Bild als erwartet.

Die Epic 4 sind laut, sehr laut. Der Studiotisch vibriert und die Epic 4 produzieren einen Wohlklang, ohne aber Details vermissen zu lassen. Das Stereobild ist absolut stabil und man kann sich sogar etwas bewegen, ohne dass es gleich in sich zusammenbricht. Zwar liefern die Epic 4 keinen Tiefbass, aber sie erzeugen eine gute Portion Bass, die einen sehr guten Eindruck davon gibt, wie sich der zu mischende Titel auf einer großen Abhöre oder eben auch auf kleineren Lautsprechern wie Bluetooth-Lautsprechern anhören wird. Der Bass klingt zum Mitschreiben präzise, man hört viele Feinheiten, die gerade bei größeren Systemen und erst recht bei Mehrkanal-Monitoren mit Subwoofer oft verloren gehen.

Testhören

Angehört habe ich mir einen sehr großen Querschnitt durch verschiedene musikalische Genres und Jahrzehnte mit folgenden Titeln/Alben:

Bruce Springsteen, Album Darkness On The Edge Of Town, Titel: Badlands, Something In The Night

Bruce Springsteen, Album Live 75-85, Titel: Candy’s Room, Born to Run, Born In The USA

Bruce Springsteen, Titel: Tunnel of Love (Live)

Phil Collins, Album Singles, Titel: Something Happened On The Way To Heaven, Another Day In Paradise

Dire Straits, Album Brothers In Arms, Titel: Brothers In Arms, Money For Nothing

Dire Straits, Album On The Night Live, Titel: Calling Elvis

Iron Maiden: Album Senjutsu, Titel: Writing On The Wall, Senjutsu

Michael Jackson, Album Bad, Titel: Bad, Dirty Diana, Smooth Criminal, Another Part Of Me

Erasure: Sometimes

Billie Eilish: No Time To Die, Bad Guy

Foo Fighters: My Hero

Queen: Another One Bites The Dust, The Show Must Go On, One Vision, Breakthru, Killer Queen, Don’t Stop Me Now

Tim Bendzko: Wer Rettet Die Welt Für Mich?

Mötley Crüe: Girls, Girls, Girls

Status Quo: Caroline, Rockin’ All Over The World, Down Down, Whatever You Want

The Beatles: I Want To Hold Your Hand, Help!, Penny Lane, Hey Jude

John Denver: Leaving On A Jetplane, Annie’s Song

ABBA: One Of Us, Fernando

Interessant ist, dass die reProducer Audio Labs Epic 4 sich mit jeglicher Art von Musik gut stehen. Ich habe darauf geachtet, gleichermaßen Musik mit großem Dynamikumfang zu hören, die möglichst wenig komprimiert ist, und Titel mit hoher Lautheit und wenig Dynamik. Die Titel aus den 1960er- bis 1980er-Jahren besitzen eine sehr hohe Dynamik. Die reProducer Audio Labs Epic 4 kommen sehr gut damit klar. Begeistern konnte mich vor allem „Annie’s Song“ von John Denver. Die Akustikgitarren auf der einen Seite und das dynamisch spielende Orchester auf der anderen Seite in Verbindung mit dem schönen Stereobild machen den Titel auch nach so vielen Jahren noch zu einem Erlebnis. Gleiches gilt für „One Of Us“ von ABBA. Das Orchester in Verbindung mit der sehr mittig klingenden Snare-Drum und dem knurrigen und tiefen Bass bestimmen das Klangbild. Die Chorstimmen breiten sich über die gesamte Stereobreite aus und selbst die leisesten Gitarrentöne der Single-Note-Gitarre sind zu hören. „Fernando“ ist ein weiterer Titel, mit dem ich gerne die Dynamik von Lautsprechern überprüfe. Die hochwertigen Produktionen von ABBA klingen einfach gut auf den Epic 4. Insbesondere dann, wenn man sie sehr leise hört. Dennoch geht kein Detail verloren und der Bass bleibt erhalten.

reProducer Audio Labs Epic 4 1.199,00 € bei

Eine echte Herausforderung für heutige Hörer sind die Pseudostereo-Aufnahmen der Beatles. Ich war gespannt, wie die Epic 4 mit dieser Herausforderung umgehen, denn gerade Lautsprecher mit ausgeprägtem und weitem Stereobild tun sich mit diesen Aufnahmen mit hartem Panning der Instrumente oft schwer. Doch auch hier klingt es angenehm und schon nach kurzer Zeit hat man sich daran gewöhnt, dass das Schlagzeug aus der linken Box kommt und der Bass oder die Gitarre aus der rechten Box, während die Stimme in der Mitte sitzt.

Nun geht es in die rockigen Gefilde: Gestartet habe ich in den 1970er-Jahren bis Mitte der 1980er-Jahre mit Titeln von Bruce Springsteen, Status Quo und Queen. Angehört habe ich mir Studioversionen und Live-Aufnahmen. Auch Dire Straits durften nicht fehlen. Die damals noch höhere Dynamik der Aufnahmen macht sich auch hier positiv bemerkbar. Von den leisesten Tönen bis zu den lautesten wird alles perfekt wiedergegeben und der Detailreichtum ist insbesondere bei den Live-Aufnahmen hoch. Das rockige „Girls, Girls, Girls“ der Glam-Rocker Mötley Crüe, das fast täglich auf den Rocksendern im Radio läuft, kommt genauso knackig wie der Synthie-Pop von Erasure oder die überproduzierte Popmusik von Michael Jackson oder Phil Collins. Gerade Hits wie „Smooth Criminal“ oder „Bad“ profitieren von der sehr guten Transientenwiedergabe der Epic 4.

Und wie steht es mit lauten Titeln aus der heutigen Ära? Iron Maiden’s Album Senjutsu klingt ordentlich und die Instrumente sauber getrennt. Der Bass von Steve Harris klingt sehr klar. Die Foo Fighters mit „My Hero“ klingen ebenfalls schön druckvoll. Der Härtetest kommt mit Billie Eilish und „Bad Guy“. Der viel zu laute und tiefe Synth-Bass hat schon so einige Testkandidaten vor eine unlösbare Aufgabe gestellt. Nicht so bei den reProducer Audio Labs Epic 4, auf denen der Titel wirklich gut klingt. Das Wummern und Zerren, das der Titel bei anderen Lautsprechern oft erzeugt, ist schlicht nicht existent und es klingt rund. Die Stimme hingegen sitzt sehr weit vorne mit einem „In The Face“-Sound.

Mit den reProducer Audio Labs Epic 4 gemischte Titel klingen auch auf anderen Monitoren gut, insbesondere dann, wenn man sie bei geringer Abhörlautstärke gemischt hat. Hier spielen die reProducer Audio Labs Epic 4 nämlich ihre Stärke so richtig aus, denn sie klingen auch leise immer noch sehr ausgewogen und gut.