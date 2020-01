Test: Soma Laboratory Ether V2, Cyber Electronic Fieldrecorder

Wie klingt Elektrosmog?

Nicht wundern über die Produktbeschreibung Cyber-Electronic-Fieldrecorder. Aber wie sonst sollte man ein Gerät beschreiben, das in der Lage ist, elektromagnetische Wellen hörbar zu machen, die das menschliche Gehör sonst nicht oder kaum wahrnimmt.

Soma Ether V2 tut was?

Soma Laboratory Ether wird vom Hersteller als eine Art „Anti-Radio“ beschrieben. Es handelt sich um einen Empfänger, der im Gegensatz zu einem Radio nicht ein einstellbares, schmales Band, sondern alle möglichen elektrischen Emissionen und auch Interferenzen einfängt, die ein normales Radio für einen klaren Empfang unterdrückt.

Ether arbeitet vom Hz- bis zum GHz-Bereich, um die uns umgebende, von Menschenhand erschaffene elektromagnetische Landschaft möglichst umfassend einzufangen.

Ether kann sowohl magnetische als auch elektrische Felder erkennen. Die interne Antenne für magnetische Felder ist der Länge des Gehäuses nach ausgerichtet, so dass bei Veränderung von Winkel und Position von Ether sich auch der resultierende Sound ändert.

Die Elektro-Antenne befindet sich auf der Platine mit einer kleinen Antennenspitze an der Frontseite. Mit dieser Spitze kann man Objekte direkt berühren oder einen beliebigen Metallgegenstand (Rohre, Schienen, Metalltüren etc.) als erweiterte Antenne nutzen, was oft einen deutlichen Einfluss auf den resultierenden Klang hat.

Mit dem Soma Ether neue Audiowelten entdecken

Soma Ether reagiert empfindlich auf jede digitale Technik, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Deshalb besitzt das Gerät kein integriertes SD-Laufwerk oder eine ähnliche Aufnahmeeinheit. Um die Klangergebnisse aufzuzeichnen, ist ein externes Gerät wie Laptop, Smartphone oder Audiorecorder nötig, das in einer Entfernung von mindestens 30 cm betrieben werden sollte. Das Anschlusskabel (3,5 mm Klinke) sollte ca. 1 m lang sein.

Soma Ether reagiert auf die verschiedensten EM-Quellen, wobei auch oft deutliche Nebengeräusche produziert werden. Somit eigenen sich die Aufnahmen, wie auch beim herkömmlichen Fieldrecording, vornehmlich als Ausgangsmaterial zur weiteren Bearbeitung mit Filtern, Effekten und Mischung mit anderen Klängen.

Der handliche Empfänger misst 105 x 65 x 20 mm und ist batteriebetrieben, die Laufzeit wird mit ca. 300 Stunden angegeben.

Die Verbesserungen im Soma Ether V2

Die von uns hier getestete Version Ether V2 besitzt bereites einige Neurungen gegenüber dem Urmodell.

Prinzipiell ist Soma Laboratory Ether V2 konzeptionell und technisch identisch (siehe Meldung vom Februar unten), es wurden jedoch ein paar Veränderungen vorgenommen. Ether V2 ist ein wenig kleiner als die erste Version (103 x 58 x 17 mm) und wiegt 73 g. Das Gerät besitzt nun zwei Antennen-Pins. Diese sind an zwei verschiedenen Punkten der Schaltung angeschlossen, so dass damit unterschiedliche Klänge entstehen, wenn man die Pins an eine Oberfläche hält oder auf eine elektromagnetische Strahlungsquelle zielt. Außerdem kann man ein Kabel anschließen (Soma empfiehlt ca. 1 bis 4 m), um im Freien spezielle Aufnahmen zu machen.

Neu an Soma Laboratory Ether V2 ist ein Regler, mit dem hohe Frequenzen angepasst werden können, um das gewünscht Signal mit der bestmöglichen Dynamik einfangen zu können.

Praxiseinsatz des Soma Ether V2

Der SOMA Ether ist leicht zu bedienen und liefert experimentelle Ergebnisse, die irgendwie stellenweise auch an den Laserschwertsound aus STAR WARS erinnern.

Der ETHER besitzt direkt kein Aufnahmemedium. Das hat einfach mit dem Umstand zu tun, dass auch das Recording-Laufwerk (z. B. eine SD-Karte) sofort elektromagnetische Einstreuungen liefern würde. Aus diesem Grund wird von SOMA empfohlen, die Recording-Einheit in einem Rucksack mitzuführen. Das haben wir getan und den Ether mit einem langen Audiokabel mit einem Tascam Recorder verbunden. Über Kopfhörer am Tascam konnte ich dann kontrollieren, was mit dem SOMA aufgezeichnet wurde. Der SOMA reagiert dabei auch auf die Berührungen mit der Hand auf einer der beiden Antennen. Verändert man die Distanz des Ethers zu einer Audioquelle und tippt dabei mit dem Finger rhythmisch auf die Antennen, lassen sich ziemlich abgefahrene Beats erstellen.

Auch wenn mich meine Umgebung wahrscheinlich befremdlich gemustert hat, so war die Tour mit dem Soma Tier durch die Elektrosmog verseuchte Stadt ein pures Audio-Vergnügen.

Der Soma Ether V2 on YouTube