Test: Soundforce SFC-1, USB-Controller für u-he Repro-1

Spezieller Plugin-Controller für Repro-1

Während wir euch in der Studio-Redaktion beim Thema Controller in der Regel die unterschiedlichsten „Fernsteuerungsapparate“ für die DAW präsentieren, hatten wir kürzlich den SFC-1 von Soundforce bei uns im Studio zu Gast. Hierbei handelt es sich um einen USB-Controller, der passend auf den Software-Synthesizer Repro-1 von U-he abgestimmt ist.

SFC-1 – die Ankunft

Garniert mit ein paar holländischen Leckereien erreicht uns der SFC-1 aus den Niederlanden, denn da kommt der SFC-1 ursprünglich her und dort hat die Firma Soundforce ihren Sitz.

Auf der Superbooth 2018 wurden wir das erste Mal auf Soundforce aufmerksam und trafen dort den Chef der 1-Mann-Firma, Nicolas Toussaint. Damals präsentierte Nicolas mit dem SFC-5, dem SFC-Mini und dem SFC-60 seine ersten Controller. Kurze Zeit später konnte man die Controller dann über seine Website kaufen.

Die zweite Version des SFC-5, d. h. der Soundforce Controller für den Repro-5, befindet sich derzeit in der finalen Entwicklungsphase, kann aber bereits vorbestellt werden. Im Gegensatz zur ersten Version bekommt der SFC-5 Controller ein neues und robusteres Metallgehäuse (identisch zum heutigen Testgerät SFC-1) und wird mit qualitativ höherwertigen Potis ausgestattet.

Fix und fertig zum Anschluss bereit wird der SFC-1 ausgeliefert. Das sauber verarbeitete schwarze Gehäuse mit den Maßen 380 x 173 x 55 mm besteht aus Metall und ist pulverbeschichtet, die Seitenteile sind aus Holz gefertigt. Obwohl der Controller eine ordentliche Figur macht, merkt man zumindest bei den Holzseitenteilen, dass man hier kein Produkt in den Händen hält, dass zig Qualitätskontrollen und Hände durchlaufen hat. Die Seitenteile sind etwas rau und die Kanten wären, sofern sie denn aus einem großen Unternehmen kommen würden, vermutlich sauber abgerundet worden, damit auch ja keine scharfe Kante entstehen kann. Auf der anderen Seite hat das wiederum seinen Charme und man kann sicher sein, dass das für den Controller investierte Geld direkt und ohne Vertriebs- oder große Marketing-Agenturen-Kosten beim Kunden landet.

Die Bedienelemente

Satte 51 Potis, 41 Umschalter und sechs Mini-Buttons bietet der Soundforce SFC-1 – da muss man erst mal den Überblick behalten. Den bekommt man aber schnell, denn die einzelnen Sektionen Oszillator, Filter, LFO, Envelope usw. sind bis auf ganz wenige Ausnahmen 1:1 so angeordnet wie im Repro-1 Plugin von U-he, d. h. die Filter-Sektion oben rechts, Arpeggiator in der dritten Reihe halbrechts etc. Allerdings gibt es bei der Art des Elements durchaus Unterschiede. So findet man im Plugin für die Oktaveinstellung der Oszillatoren beispielsweise virtuelle Potis, am Controller schaltet man die Oktave mit einem Schiebeschalter zwischen 0 und 3 um.

Allerdings bietet der Controller eine vierte Reihe an Bedienelementen. Hier hat Soundforce die im Plugin nur über den zusätzlichen „Effects“-Reiter erreichbaren Sektionen Wavefolder, Delay, EQ, Reverb und Sonic platziert.

Alle Bedienelemente des SFC-1 sind einem MIDI-Control-Change-Befehl zugewiesen und diesen gilt es beim ersten Einsatz zunächst den virtuellen Bedienelementen des Plugins zuzuweisen. Ist der Controller vom Computer erkannt worden, heißt es also erst einmal, virtuelle Potis und Schalter bewegen und dem SFC-1 zuweisen.

Sollte man den Controller auch mit anderen Plugins/Equipment nutzen wollen, kann man die voreingestellten MIDI-CCs über die zum Download angebotene Control-Panel-App (Google Chrome App) nach Lust und Laune einstellen. Hier ein kurzes Video dazu:

Schön ist, dass man durch Drücken des Shift-Buttons eine alternative Belegung der Potis aufrufen kann, hier sendet man dann auf einem anderen MIDI-Kanal. Dieser ist ebenfalls über die Control-Panel-App einstellbar. Dazu lassen sich auf den fünf „User-Potis“ eigene MIDI-Mappings programmieren und der SFC-1 bietet vier weitere kleine Potis. wobei man das vierte davon bei Nutzung mit Repro-1 wohl für die Gesamtlautstärke nutzen wird.

Zum Lieferumfang des Controllers gehören ein langes USB-Kabel für den Anschluss an den Computer, ein Schlüsselanhänger sowie ein kleiner Beipackzettel. Da der Controller bus-powered ist, wird kein Netzteil benötigt. Das englischsprachige Handbuch bietet Soundforce als PDF-Datei zum Download an.

Verbesserungen für zukünftige Versionen

Zwei kleine Mankos gibt es derzeit beim SFC-1 Controller, wobei der Entwickler Nicolas Toussaint sich dessen auch bewusst ist bzw. es in der Natur der Sache liegt.

Zum einen hat die Kombination aus Plugin und Hardware-Controller immer den Nachteil, dass die virtuellen Potis in der Regel nicht mit den Einstellungen und Werten des Controllers übereinstimmen – das liegt in der Natur der Sache. Soundforce bietet hierfür die Recall-Funktion, d.h. durch doppeltes Drücken der Shift-Taste holt sich das Plugin quasi die aktuellen Einstellungen des Controllers ab. In vielen Fällen ist das ja schon einmal was, aber wenn man zuvor an einem anderen Track mit anderen Einstellungen gearbeitet hat, möchte man ja nicht, dass sich das Plugin nach dem Controller richtet, sondern eigentlich anders herum.

Die zweite Sache betrifft eher das Plugin als den Controller: Es gibt derzeit keine Möglichkeit, die Effekt-Sektion (komplett oder einzelne Effekte) des Repro-1 durch Drücken eines Hardware-Buttons zu umgehen. Die einzelnen Effekt-Parameter lassen sich MIDI-fizieren, umgehen bzw. bypassen lässt sich ein Effekt nicht. Laut Nicolas bzw. u-he liegt das daran, wie die Effekte der u-he Plugins programmiert sind. Möglicherweise wird es in zukünftigen Updates/Plugins hierzu Änderungen geben, Genaueres ist aber nicht bekannt.

Dahingehend wäre es natürlich auch schön, wenn die Buttons zum Aufrufen des Sequencers und der Sound-Presets über den Controller aufrufbar wären. Hier ist also durchaus noch Luft nach oben.