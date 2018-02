Test: SoundToys V5, Plug-in-Bundle

SoundToys V5 ist eine Plug-in-Collection für macOS und Windows, die mit dem fetten Aufdruck „Analogcharakter“ selbstsicher daher kommt. Seit 2003 in ihrer jetzigen Form am Markt, ist das V5 Bundle inzwischen auf 20 Effekte angewachsen und hat sich schon früh das Prädikat „Industriestandard“ verdient. Das breite Portfolio an Effekten ist von großen, klassischen Analogvorbildern inspiriert, aber noch mehr von den unbegrenzten Möglichkeiten von Software in einer DAW-Umgebung. Sehen wir uns also genauer an, was die Plug-ins zu bieten haben.

Eine kleine Soundtoys-Geschichte

In der ersten Hälfte der 1980er wollte die Firma Eventide eine Nachfolger- und Stereoversion ihres H969 Harmonizers entwickeln. Mit den Entwicklungen wurden schließlich, aus welchen Gründen auch immer, die Neulinge Ken Bogdanowicz, Dave Derr and Gil Griffith sowie Robert ‚Bob‘ Belcher betraut. Nach Aussagen von Ken „ist das Ganze dann etwas über das Ziel hinausgeschossen“ und sie ließen selbst den Eventide Gründer Richard Factor nicht wissen, was sie da eigentlich machten.

Bis schließlich 1986 das Eventide H3000 auf den Markt kam und Studio- und Musikgeschichte schrieb. Bis Mitte der 1990er entwickelte man auch die Folgemodelle der H-Effektgeräte, bis sich die Wege des Teams von Eventide trennten. Dave Derr gründete Emperical Labs und schrieb mit dem Distressor seine eigene Geschichte, während Ken und Bob die Software-Schmiede Wave Mechanics (Sound Blender, PurePitch, Pitch Doctor / UltraTools) gründeten die 1996 zu SoundToys wurde. Zuerst nur für Digidesign (Avid) Pro Tools TDM auf dem Mac, dann ab 2003 mit dem Filterboy nativ und noch später auch für Windows.

Soundtoys Bundle V5

„H3000 was my first love …“, diesen Satz hätte Ken gesagt haben können, denn in fast allen seiner Plug-ins schlägt das Herz der H3000-Algorithmen und jedes der derzeit 20 Plug-ins, wovon sieben Plug-ins nur minimierte Versionen der Größeren darstellen, haben mit „Tonhöhe“, „Zeit“ oder „Harmonisierung“ zu tun.

Auch wenn Namen wie EchBoy, FilterFreak oder PhaseMistress in die Richtung deuten, in die es geht, es steckt immer noch mehr dahinter, als es auf den ersten Blick vermuten lässt.

Wer von einer früheren Version des Soundtoys Komplettpakets auf V5 umsteigt, sieht sich mit einigen Änderungen in seinen Lizenzen konfrontiert. Die ursprünglichen Produkte Sound Blender, PurePitch und Pitch Doctor wurden bis V4 von SoundToys gepflegt, aber da TDM und RTAS nun doch alt sind, wird der Support dafür eingestellt. Auch Speed, das nicht (mehr) TDM- oder RTAS-basiert ist, wurde nicht in V5 übernommen. Auf der Homepage heißt es, dass „noch keine Zukunftspläne für das Plug-in veröffentlich wurden“.

Das trifft mich persönlich etwas, denn Speed hat mir oft gute Dienste geleistet, müsste dann aber doch Melodyne weichen. Trotzdem schade.

Aber vielleicht erinnert sich Ken eines Tages wieder an die „Legacy“ Plug-ins, jetzt wo Eventide mit dem H910 Plug-in die „technisch fehlerbehaftete“ Harmonizierung wieder en vogue macht. Daraus lernen wir wieder mal, dass „technisch fehlerhaft“ nicht unbedingt unmusikalisch ist.

Die SoundToys werden über iLok-Lizenzen aktiviert. Es kann der Dongle oder die Festplatten zur Autorisation benutzt, wobei mir letztere Art immer noch suspekt ist und es nicht raten würde. Um die neuste Software-Version herunterzuladen, wird außerdem noch ein kostenloses Konto bei Soundoys.com benötigt.

Ansonsten stehen die Plug-ins für Mac und Windows in VST, AU, AAX und AudioSuite zur Verfügung.

Verschiedenes

Was mich lange Zeit daran gehindert hat, privat mehr in Soundtoys zu investieren, war – recht trivial – das veraltete Backend des Soundtoys-Kundenkontos. Ich meine noch die Zeit, als man den Admin anschreiben musste, um seine E-Mail Adresse zu ändern. Eine zeitgenössische Kontoverwaltung wurde erst in den letzten zwei oder drei Jahren implementiert und ist inzwischen zwar immer noch nicht mehr als funktional, aber zumindest ausreichend und ich bin glücklich mit dem Bundle.

Als Bundle-Benutzer kann man nur alle Plug-ins in einer 2,5 GB großen Installationsdatei herunterladen, plus die Plug-ins, die zwischen zwei Bundle-Versionen dazukommen. Die Preispolitik von SoundToys gestaltet sich auch sehr fair. Neukunden werden zwar schon sehr in Richtung Bundle-Kauf gelotst, denn einzeln kosten die Plug-ins zwischen 79,- und 199,- USD, während das Bundle für 499,- USD zu haben ist. Dafür wird einem aber auch jedes Plug-in, das man separat erwirbt, auf das zukünftige Bundle-Upgrade angerechnet. Das ist besonders interessant, denn SoundToys haben in den letzten Jahren auch einige Freebie-Plug-ins veröffentlicht, die jeweils mit 5 USD oder sogar10 USD auf den Update-Preis angerechnet wurden. Außerdem vergehen zwischen zwei Versionen oft mehrere Jahre, wodurch sich die Upgrade-Kosten dann doch recht im Zaum halten. Wenn das kein Kundenservice ist, weiß ich es auch nicht.

Die ausschließlich englischsprachigen PDF-Handbücher müssen einzeln heruntergeladen werden. Entweder von den einzelnen Produktseiten von Soundtoys oder über einen Taster in den Plug-ins selbst. Wohlgemerkt, das PDF wird heruntergeladen, nicht angezeigt.

Diese Mühe sollte man sich unbedingt machen. Zum einen enthalten gerade die „großen“ Plug-ins sehr viele Funktionen, die man sonst leicht übersieht und zum andern gehören diese Handbücher zum Bestgeschriebenen, was jemals an Handbüchern verfasst wurde. Gut formuliert, klar gegliedert, informativ. So eine Qualität findet man sonst nur bei Waldorf oder Native Instruments. Das Lesevergnügen wird noch durch die stimmungsvollen Einleitungen gesteigert, die einem wirklich verständlich machen, worum es bei dem jeweiligen Plug-in eigentlich geht, denn so offensichtlich ist das oftmals nicht. Da kommt die Inspiration die Plug-ins gleich musikalisch einzusetzen automatisch: „Wer hören will, muss lesen“ – selten so wahr wie hier.

So erfährt man beispielsweise, dass alle Parameter, die keine dedizierte Werteanzeige haben, per Klick auf den Parameternamen auf eine numerische Anzeige umgeschaltet werden können oder dass die Parameter ein Parameter-Lock haben, allerdings nicht wie im SoundToys User Guide beschrieben mit CRTL+ALT+Klick (Mac), sondern CRTL+ALT+Linksklick. Außerdem gibt es bei Displays eine numerische Eingabe. Soviel zum Allgemeinen.

Es sei auch noch angemerkt, dass SoundToys sehr viel Forschung an den Originalgeräten betreibt und daraufhin ihre Software entwickeln. R&D vom Feinsten.

FilterFreak 1 & FilterFreak 2

FilterFreak war das „erste“ Plug-in, mit dem SoundToys 2004 ihre neue Produktlinie vorstellten. Hier fallen gleich zu Beginn große Namen wie Mutron III, Morley WahWah und Sherman FIlterbank. Besonders Sherman ist eine Ansage und so bietet FilterFreak nicht nur Synthesizer-ähnliche Modulationsmöglichkeiten, sondern auch eine Variante mit zwei Filtern, die seriell oder parallel geschaltet werden können. Mit FilterFreak zielten SoundToys aber nicht darauf ab, ein bestimmtes Filter zu emulieren, sondern „nur“ ein möglichst analog klingendes. Es gibt auch keine umschaltbare Charakteristik der Filter wie SEM oder Ladder etc.

Die Filter gibt es in den Variationen Hoch-, Tief-, Bandpass und Bandsperre mit 12, 24, 36 und 48 dB/Oktaven Flankensteilheit. FilterFreak ist damit ehr auf der drastischen Seite. Zur Modulation von Cutoff-Frequenz, Resonanz und Lautstärke bei dem Filter gibt es nur einen LFO. Immerhin kann die Modulation in Auslenkung und Richtung (positiv/negativ) bestimmt werden.

Es gibt auch einen Hüllkurvenverfolger für eingehende Audiosignale, aber leider ohne Side-Chain, um die Signatur eine anderen Spur auf das Eingangsignal aufzuprägen. Eine klassische ADSR-Hüllkurve und ein Zufallsgenerator runden das Bild ab.

Der Step-Modus wird durch das Eingangssignal ausgelöst und setzt dann die Filter auf einen Zufallswert, dessen Intensität festgelegt werden kann. Beide Modi verfügen über einen Regler zum Einstellen der Auslöselautstärke (Threshold), der ebenfalls auch die Intensität des Effekts beeinflusst.

Der Augenöffner ist aber der Rhythm-Modus, der eine Erweiterung des einfachen LFO-Modus ist. Hier lässt sich über nahezu beliebig viele Bezierpunkte eine LFO-Schwingungsform festlegen, die weit jenseits der üblichen Standards ist. Zusätzlich kann über die MODE-Taster festgelegt werden, wie der Kurvenverlauf zwischen den Punkten interpoliert wird. Der Smoothness-Regler transformiert die Schwingungsform stufenlos zwischen einer Rechteckschwingung, welche die Bezierpunkte eignetlich darstellen und einer voll interpolierten Sinusschwingung.

Im Rhythm-Editor wird dann die Schwingungsform für jeden Schritt der Sequenz eingefügt. Eine Rhythmussequenz besteht wie bei jedem Step-Sequencer aus der Anzahl der Schritte einer Sequenz und Anzahl der Pattern.

Bei FilterFreak kann über den „Num Bars“-Parameter bis zu 32 Pattern in einer Sequenz verwalten. Über „Beats/Bar“ wird festgelegt, über wie viele Takte sich in einem Pattern erstreckt und über die Quantisierung, wie viele Schritte, hier Schwingungsperioden, sich in dem Pattern befinden können. Das reicht von 1/2 bis zu 1/64 Note. Eine Periode kann aber auch bis zu 64 Takte lang sein. Über die Shift-Tasten können die Perioden verkürzt, verlängert oder aus dem Raster gelöscht werden.

Die selbst erstellten Schwingungsformen wie auch die Rhythmussequenzen können über eigene Preset-Manager verwaltet werden.

Die Unterschiede zwischen FilterFreak 1 und 2 sind neben der Anzahl der Filter nur

ein zusätzlicher Offset für die Panoramaposition in FilterFreak 1.

Vom Klang her ist das SoundToys-Filter extrem geschmeidig und hört sich auch sehr analog an. Besonders bei hoher Resonanz drückt es unglaublich im Bassbereich und die Höhen klingen nie harsch. SoundToys haben das sogar so gut hinbekommen, dass man bei zu hohen Lautstärken tatsächlich seine Boxen sprengen könnte und was ganz wichtig ist, der Bass bleibt fett und die Lautstärke bleibt konstant und wird nicht ausgedünnt. Ebenso sind die Filterfahrten mit dem LFO absolut fließend. Bedenkt man, dass dieses Plug-in schon seit 2004 erhältlich ist, hätte man sich so manche „Analog vs. Digital“-Diskussion sparen können. Am Plug-in-Markt kommt ansonsten allein vom Umfang nur noch Quadfromage von Ohmforce und Fabfilter Volcano 2 mit.

EchoBoy Jr. & EchoBoy

Mit EchoBoy decken SoundToys quasi die gesamte Entwicklungsgeschichte des Delay-Effekts ab und die dreiseitige Einleitung des 40-seitigen Handbuchs lässt von den 1960er Slap-Echos bis zum PCM 42 kaum einen großen Namen aus.

Unter Beweis stellt EchoBoy sein Fähigkeiten mit zwei unabhängigen Delay-Lines und nicht weniger als 31 Algorithmen, sogenannte Styles, die von generellem Verhalten z.B. „Analog“, „Digital“ „Tube“, „Tape“ bis zu spezifischen Nachbildungen wie „Space Echo“ oder „TelRay“ reichen.

Diese Styles können über den „Styles-Edit“-Taster sogar noch weiter angepasst werden. Da gibt es einen dreibandigen Equalizer, der aber eine ganz andere Funktion hat, als man vermuten könnte. Während der Gain-Parameter noch „normal“ ist, regelt der Decay-Parameter die Färbung des abklingenden Signals über die Zeit hinweg. Also ob die Echos mit der Zeit heller oder dunkler werden und wie schnell.

Mit „ Diffusion“ wird die Streuung des Signals und die Raumgröße festgelegt und der

Loop/Post-Schalter legt fest, of das Signal am Plug-in Ausgang gestreut wird (Post) oder in Feedback-Schleife.

Wobble ist ein LFO mit fünf Schwingungsformen zur Modulation der Abspiel- bzw. „Tonbandgeschwindigkeit“. Mit dem FB/Out-Schaltern wird festgelegt, welche Teile des Signal bearbeitet werden. „FB“ variert die Geschwindigkeit des initialen Echos wie auch jedes Ausgangssignal der Feedback-Schleife. „Out“ beeinflusst nur den Effektanteil (Wet) am Plug-in-Ausgang.

„Saturation“ fährt das Signal in die Sättigung. Die beiden Regler „Decay-Sat“ und der darunter liegende „Out-Sat“ bestimmen den Grad der Sättigung im Effektsignal (Wet) sowie den Grad der Sättigung am Plug-in Ausgang. Beide Regler wirken sich auf den Sättigungsregler auf dem Hauptpanel aus, der entsprechend den Gesamtanteil der Sättigung am Signal festlegt. Wenn also z.B. „Decay-Sat“ auf Null und „Out-Sat“ auf 50% steht, lässt der Saturation-Regler im Hauptfenster bei 100%-Stellung eben genau das durch. Die Sättigungsstufe bietet neun Algorithmen, darunter vier Arten von Limitern.

Wichtig wären noch die „Mode“-Enstellungen Single, Dual, Pingpong und Rhythm. Denn je nach Modus ändern sich auch die Bedienelemente auf dem Hauptpanel und der Tweak-Seite erheblich. Ganz besonders ist hier der Rhythm-Modus hervorzuheben, in dem eigene Echoverläufe in Form von Steps gesetzt und mit den Reglern eingestellt werden können. Die Auflösung reich dabei bis zu 1/64 Note oder 3000 ms, wobei bis zu 16 Echos gesetzt werden können. Das kann mit der Maus bei dem kleinen Display ganz schön anstrengend werden. Zum Glück können diese Rhythmus-Pattern über einen eigenen Preset-Manager verwaltet werden.

Als Letztes gibt es noch den Magic-Parameter „Groove“, der nach links „shufflet“ und nach rechts „swingt“ und jedes Echo beeinflusst, während „Feel“ das gesamte Ausgangssignal, gemäß dem Taktverhältnis nach vorne oder nach hinten verschiebt, was zu einem treibenden oder entspannteren Rhythmusgefühlt führt.

EchoBoy Jr. bietet nur eine Delay-Line, keinen Rhythmusmodus und nur sieben der 31 Styles des großen Bruders.

Echoboy ist wohl eines der umfassendsten Delays im nicht gerade spärlichen besiedelten Delay-Markt, mit dem sich wirklich jeder Stil und jeder Charakter verwirklichen lässt. Auch wenn die Konkurrenz mit Ohmforce Ohmboys, Rob Papens RP-Delay, Fabfilters Timeless, Slate Digitals Repeater oder Unfiltered Audios Sandman auch jeden Menge zu bieten haben, mit EchoBoy wird man trotzdem so schnell kein neues Delay brauchen.

PhaseMistress

Während Jimi Hendrix mit dem Shin-ei Uni-Vibe Phaser Musikgeschichte geschrieben hat, nimmt sich die PhaseMistress trotz ihres dominanten Namens eher unscheinbar aus, aber dennoch nicht weniger umfassend heraus. Dasselbe gilt auch für den Tremolator und den PanMan.

Was die PhaseMistress jedoch von anderen Phasern abhebt, neben dem natürlichen, analogen Klang, ist der Schwingungsform-Editor und Rhythm-Step-Editor, der auch im FilterFreak zu finden ist und das Phasing auf ein neues Level hebt. Die acht verschiedenen „Analog Style“-Sättigungscharakteristiken aus dem FilterFreak gibt es zusätzlich, unabhängig zu den 72 „Styles“. Die „Styles“ sind das eigentliche Mark der PhaseMistress individuellen Schaltungsdesigns. Teils von existierenden Pedalen und Effektgeräten, teils von originalen SoundToys-Design. Da auch hier mit Filterresonnz gearbeitet wird, ist wie bei FilterFreak eine Warnung anzubringen, denn SoundToys haben kein Sicherheitsmechanismen eingebaut. Das mag zwar analog authentisch sein, ist unpraktisch in einer DAW-Umgebung. Dass ein Auto-Gain trotzdem funktioniert, haben SoundToys beim Decapitator gezeigt und es wurde auch PhaseMistress und FilterFreak gut zu Gemüte stehen. Insgesamt erhält man auch hier eine Menge Phaser in einem Plug-in, an die selbst die gängigen virtuellen Gitarren-Racks nicht rankommen.