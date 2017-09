Test: Touch Innovations Kontrol Master, DAW-Controller

Die Anzahl der DAW- und Keyboardcontroller hat in den letzten Jahren ungemein zugenommen. Auf der einen Seite sind diese Produkte bei der Arbeit mit dem Computer eine große Hilfe. Doch die meisten User arbeiten mit unterschiedlicher Software, DAWs und Plug-ins und aufgrund dieser Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten kann es letztlich nicht den einen ultimativen Controller zur Fernsteuerung geben, der alles abzudecken vermag. Ein Dilemma, das seit dem Start der ersten DAW-Controller existiert, irgendwie bleibt es am Ende immer bei einer Art von Kompromiss. Für Abhilfe möchte nun der Touch Innovations Kontrol Master sorgen, wir sind gespannt, was dieser Controller zu bieten hat.

Das eingangs erwähnte Problem kennt wahrscheinlich jeder, der regelmäßig mit Hardware-Controllern arbeitet. Viele Hersteller wie Native Instruments oder Arturia kochen mit Kontrol bzw. der LabSoftware ihr eigenes Süppchen, andere Unternehmen wie Novation oder AKAI versuchen es mit herstellerübergreifender Plug-in Unterstützung, 100% abdecken kann das aber keiner aus den genannten Gründen. Der amerikanische Hersteller Touch Innovations möchte dieses Dilemma nun lösen und bietet mit dem Kontrol Master einen USB-Controller an, der mit seinen insgesamt 11 Bedienelementen jeweils den Parameter steuert, auf dem der Mauszeiger des Computers gerade steht. Klingt einfach, wir werden sehen, wie das in der Praxis funktioniert.

Alles optisch

Zunächst ein paar Informationen zu den Äußerlichkeiten des Touch Innovations Kontrol Master. Das rund 26 x 18 x 18 cm große Gehäuse des Kontrol Masters besteht aus Kunststoff. Die Verarbeitung ist ordentlich, das Gehäuse ist passgenau gefertigt, das Gewicht liegt bei 650 Gramm. Die 11 Bedienelemente verteilen sich auf ein Poti und 10 knallbunte Taster in den Farben weiß, gelb, orange, grün und blau. Das Poti ist sehr leichtgängig, auch die Taster lassen nur einen leichten Druck verspüren. Laut Herstellerinformationen soll der Encoder für eine effektive Arbeitszeit von mehr als zehntausend Stunden ausgelegt sein. Es sollte also vermutlich lange dauern, bis da etwas kaputt geht. Auffällig ist ein leichtes Schleifgeräusch beim schnelleren Drehen des Encoders, fällt in der Praxis nicht sonderlich auf, kommt allerdings nach Informationen vom deutschen Vertrieb durch den Drehmechanismus des Encoders zustande, es ist ausdrücklich kein Fertigungsfehler.

Fünf der Taster sind im Halbkreis um den Encoder herum aufgebaut, die restlichen fünf wurden im Stil der olympischen Ringe, drei oben, zwei unten positioniert.

Die Anschlüsse des Touch Innovations Kontrol Master sind schnell abgehandelt, man findet lediglich eine USB-Buchse zum Anschluss an den Computer auf der Rückseite des Geräts.