Test: Ableton Push 2, DAW-Controller

Die Firma Ableton steht seit jeher für Innovationen und versucht mit regelmäßigen Aktualisierungen seiner Software Live, diese immer auf dem neuesten Stand zu halten und dem Benutzer ein immer einfacheres und intuitives Arbeiten mit Audio- und vor allem MIDI-Material zu bieten.

Dabei hört Ableton auch gerne auf seine Nutzer und so überrascht es nicht, dass der Nachfolger des Kassenschlagers „Ableton Push“ stark weiterentwickelt und in seiner zweiten Inkarnation – dem Ableton Push 2 – in puncto Ergonomie um einiges verbessert wurde, um dem Anspruch gerecht zu werden, die Grenzen zwischen einem einfachen DAW-Controller und einem eigenständigen Instrument aufzuweichen.

Als Ableton Push Nutzer der ersten Stunde bin ich gespannt, ob es das Berliner Unternehmen geschafft hat, mit einem OLED-Farb-Display und geändertem Layout der Knöpfe und Encoder in Kombination mit der neuen Live-Version 9.5 (aktuell 9.6.1) dieses ambitionierte Ziel zu erreichen bzw. immer näher zu kommen.

Als nun auch Besitzer des ersten Push stellt sich mir natürlich die Frage, ob es die Änderungen wert sind, mich von meinem Push zu trennen und die nicht unerhebliche Preisdifferenz zu zahlen, denn mit dem neuen Software-Update wurde auch der erste Push in seinen Funktionen, vor allem aber in der Integration in Live erheblich verbessert. Dazu später mehr.

Lieferumfang

Als ich den schicken Recycling-Papp-Koffer mit dem Push-Logo gesehen habe, dachte ich: „Juhu, es wurde bei der Verpackung endlich einmal an Nachhaltigkeit gedacht!“ Als ich ihn öffnete, strahlte mir dann graues Styropor und darin der in Styropor-Folie verpackte Push 2 entgegen. So viel dazu.

Zum weiteren Lieferumfang zählt ein USB-Kabel mit abgewinkeltem Stecker, eine Kurzanleitung, eine CD (wer hat heutzutage noch ein CD-Laufwerk?) mit der stark abgespeckten aber dennoch zum Start gut brauchbaren Ableton Live Lite Software und ein Netzteil mit austauschbaren und auch enthaltenen internationalen Steckdosen-Adaptern.

Damit der Ableton Push 2 funktioniert, muss mindestens die Ableton Live Version 9.5 auf dem Rechner installiert sein, für alle Besitzer der Live-Version 9 ist das Update kostenlos.