Top News: Bereich03 Audio Delay, Analoges Delay

Das hört sich interessant an und den Preis finde ich auch Ok. Man sollte mal die Konkurrenz betrachten wie Eventide und Moog. Schaltungstechnisch sind diese anders aufgebaut, aber es lässt sich eine grobe Tendenz im Preis erkennen.

Warum jetzt Eurorack Module günstiger sein sollen und mehr können (wie mein Vorredner meint) kann ich mir nicht erklären, da ich selbst keine besitze.

Meiner Meinung sind solche Module in kleiner Auflage und dem schaltungstechnischen Aufwand sowie der handwerklichen Tätigkeit und dem Know How was dahinter steckt einfach ihren Preis wert. Ich bin daher gern bereit diesen Preis zu zahlen, wenn die Qualität und vor allem der Sound stimmt.